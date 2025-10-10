Die Gründe für den nächsten Budberger Traumstart

Wie schon in der Vorsaison mischt der SV Budberg auch nach acht Spieltagen wieder ganz vorne in der Landesliga mit. Schon jetzt wieder Teil der Spitzengruppe zu sein, ist kein Zufall. Der Tabellenzweite gilt inzwischen selbst bei den Konkurrenten als Aufstiegsfavorit. Wie Trainer Tim Wilke mit dieser Rolle umgeht.
Ein Blick auf die Tabelle weckt Erinnerungen an die Bezirksliga-Saison 2022/2023. Die Budberger liegen mit 19 Punkten nach sechs Siegen, einem Remis und einer Niederlage nur einen Zähler hinter dem noch ungeschlagenen Aufsteiger und Überraschungsspitzenreiter aus Goch (20), dicht gefolgt vom VfB Bottrop und ESC Rellinghausen (je 18). Ob sich die beiden Niederrhein-Klubs wie vor drei Jahren erneut ein spannendes Titelrennen bis zum Ende liefern können, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Der SVB hat noch drei Punkte mehr gesammelt als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr.
Nach zwei vierten Plätzen wurde Budberg schon vor Saisonbeginn in einigen Trainer-Prognosen als Oberliga-Anwärter gehandelt. Gochs Kaderplaner Jürgen de Mür bezeichnete den SVB jüngst sogar als „Top-Favoriten“. Angesichts der Zahlen, des starken Starts und der positiven Entwicklungen im gesamten Verein ist das kaum von der Hand zu weisen.
Bemerkenswert: Während andere selbst ernannte Aufstiegskandidaten wie beispielsweise der SV Scherpenberg mit höherklassigen Neuzugängen aufrüsteten und den nächsten Angriff einleiteten, vertraut Wilke weiterhin seiner jungen, hungrigen Truppe, die nur punktuell, aber sinnvoll verstärkt wurde – mit Erfolg.
In der vergangenen Spielzeit holte der SVB ungeschlagen die Herbstmeisterschaft – ehe der Elf in der unbeständigen Rückserie auf den letzten Metern die Luft ausging. Diese Erfahrung hat Spuren hinterlassen, in der Sommerpause wurden die richtigen Schlüsse gezogen. Druck verspüre niemand, den anhaltenden Höhenflug gilt es, mit defensiven Aussagen und viel Demut einzuordnen.
„Mit der Rolle gehen wir locker um. Natürlich ist es schön, wenn es am Ende wieder um etwas geht. Aber ich unterschreibe es immer noch, einfach mal eine ruhige Saison spielen. Wenn wir verlieren, verlieren wir“, sagt Wilke, der die Tabelle bis zum Frühjahr bewusst ausblenden möchte.
Woche für Woche stehen dem Trainer personell viele Möglichkeiten zur Verfügung. Wilke kann auf einen breiten, gesunden Kader ohne große Verletzungen zurückgreifen – ein Pfund, das neben dem eingespielten Team entscheidend ist. Zudem hat das Team nicht nur taktisch Flexibilität und Variabilität gewonnen. Spieler wie Florian Mordt und Niklas Ueberfeld interpretierten ihre neuen Rollen überzeugend, die bisher eingesetzten Neuzugänge Alessandro Hochbaum und Ceyhun Dagdemir schlugen sofort ein.
Besonders im Fokus steht die Defensive, die beim 5:0-Heimsieg gegen Katernberg zum zweiten Mal ohne Gegentreffer blieb. Innenverteidiger Laurin Severith spielte nach seiner Rotsperre erstmals wieder 90 Minuten durch, Jeremy Umberg feierte bis zu seiner Gelb-Roten Karte ein gelungenes Startelf-Comeback.
Mit 13 Treffern und vier Vorlagen führt Moritz Paul souverän die Landesliga-Torjägerliste an. So stark war der 22-jährige Ausnahmestürmer noch nie in eine Landesliga-Saison gestartet – selbst nicht in seiner 43-Tore-Spielzeit vor zwei Jahren. Auch Linksaußen Felix Weyhofen präsentiert sich als zweitbester Schütze mit sieben Treffern in Topform. Insgesamt haben sich bereits acht Budberger Spieler in die Torschützenliste eingetragen – ein Zeichen für offensive Ausgewogenheit.
Am Samstagnachmittag zu ungewohnter Anstoßzeit um 16.30 Uhr trifft die aktuell beste Offensive der Liga (30 Treffer) auf die schwächste Defensive (35 Gegentore) – Aufsteiger Rhenania Bottrop kassierte zuletzt ein 0:5 in Goch. Die Ausgangslage scheint klar. Doch in der Vergangenheit waren die Budberger gerade in den Auswärtsspielen bei vermeintlichen Außenseitern besonders anfällig.
„Da hatten wir auch in der starken Hinrunde ein Faible für, denkt man an Überruhr oder Steele zurück. Wir müssen uns von diesen Statistiken lösen und werden es seriös angehen“, mahnt Wilke, der einzig auf den gesperrten Umberg verzichten muss, ansonsten 21 Feldspieler zur Verfügung hat.
Gemeinsam mit Co-Trainer André Schulte nutzte der Coach unter der Woche das frisch renovierte Sportheim am Platz zum Videostudium des kommenden Gegners. Sollte Budberg in Bottrop erneut dreifach punkten, könnten Spieler und Trainerteam am Sonntag ganz entspannt das Topspiel zwischen dem VfB Bottrop und Tabellenführer Goch verfolgen – als womöglich neuer Spitzenreiter.