Die Gründe für den nächsten Budberger Traumstart

„Da hatten wir auch in der starken Hinrunde ein Faible für, denkt man an Überruhr oder Steele zurück. Wir müssen uns von diesen Statistiken lösen und werden es seriös angehen“, mahnt Wilke, der einzig auf den gesperrten Umberg verzichten muss, ansonsten 21 Feldspieler zur Verfügung hat.

Gemeinsam mit Co-Trainer André Schulte nutzte der Coach unter der Woche das frisch renovierte Sportheim am Platz zum Videostudium des kommenden Gegners. Sollte Budberg in Bottrop erneut dreifach punkten, könnten Spieler und Trainerteam am Sonntag ganz entspannt das Topspiel zwischen dem VfB Bottrop und Tabellenführer Goch verfolgen – als womöglich neuer Spitzenreiter.