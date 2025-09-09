Die Gründe für den Büdericher Fehlstart

Nach zwei einstelligen Tabellenplätzen wartet der Büdericher SV auch nach dem vierten Spieltag in seiner dritten A-Liga-Saison weiter auf den ersten Sieg. Trainer Dominik Seemann nennt die Gründe für den Fehlstart. Warum der Königstransfer Jesse Weißenfels bisher erst 20 Minuten zum Einsatz kam.

Debakel in Asberg Voller Ernüchterung fuhr Dominik Seemann am Sonntagabend aus Moers zurück nach Hause. Beim neuen Spitzenreiter und noch ungeschlagenen TV Asberg geriet seine Mannschaft mit 1:7 (1:3) unter die Räder. Lukas Vengels brachte den BSV nach fünf Minuten nach einer Ecke in Führung. Lars Drauschke (13.), Jamal Aanen (27.), Serhat Karabulut (29.), Frank Sylla (51.), Junior Holzum (72./89.) und Alend Said-Ali (77.) drehten das Spiel und machten die hohe Niederlage perfekt.

Hoffen auf Heimstärke Neben der Asberg-Pleite blieben die Büdericher auch beim 0:3 in Menzelen ohne Punkte. Auf der eigenen Anlage sammelte der Aufsteiger von 2023 zum Auftakt immerhin zwei Zähler gegen den SV Schwafheim (1:1) und den VfL Rheinhausen (2:2). „Zwei Punkte sind definitiv zu wenig. Die spät verspielte 2:0-Führung gegen Rheinhausen tat weh, auch gegen Schwafheim müssen wir am Ende das 2:1 machen“, moniert Seemann, dessen Team schon am Mittwochabend daheim auf den FC Neukirchen-Vluyn II trifft. Der Trainer hofft ein gutes Omen: Schon im Vorjahr reagierte seine Mannschaft auf eine hohe Pleite mit einem 5:0 auf der Asche gegen den FCNV.

„In den ersten 20 Minuten haben wir stark gepresst und den Gegner gar nicht spielen lassen. Dann haben sich die leichten Fehler gehäuft. Spätestens nach dem 1:4 nach der Pause waren die Köpfe unten und das Spiel war gelaufen“, ärgerte sich der Coach.



Noch keine Unruhe Platz sechs im Aufstiegsjahr unter Joel Kaworsky, Rang neun in der abgelaufenen Spielzeit im ersten Jahr unter Seemann. Zwar ist der BSV inzwischen in der Kaderbreite besser aufgestellt. Urlaube, berufliche Verpflichtungen und Verletzungen zwangen das Trainerteam aber immer wieder zur Improvisation.

Asberg ist bestens eingespielt

„Asberg hat zum Beispiel vier Mal mit der nahezu besten Elf gespielt. Wir wollen noch nicht den Teufel an die Wand malen, zumal zeitnah wichtige Spieler zurückkommen. Wir nehmen die Jungs in die Pflicht und erwarten eine Reaktion. Wir brauchen diese Emotionalität und müssen zeigen, dass wir nicht dahin gehören, wo wir gerade stehen“, fordert Seemann.

Prozess braucht Zeit Der Monat September hat es in sich, die Büdericher treffen nur auf Gegner, die vom Coach im oberen Drittel erwartet werden. Auch wenn dringend Punkte her müssen, betont Seemann, der sehr viel Energie in seine Arbeit steckt, dass die neue Mannschaft auch noch brauche, um sich in der neuen Saison zu stabilisieren. „Wir haben das alles im Hinterkopf und sind in einem Prozess. Wir haben den Büdericher Kern etwas aufgebrochen und viele neue, junge Spieler dazubekommen. Das braucht Zeit und bekommen wir gerade zu spüren.“

Königstransfer verletzt

Mit der Verpflichtung von Jesse Weißenfels sorgte der Klub im Mai für Aufsehen. Das Engagement mit dem früheren Sonsbecker, der einst sogar den Sprung in die 3. Liga schaffte, kam durch seine Rückkehr in seine Heimatstadt Wesel zustande. Inzwischen sei der 33-Jährige voll integriert. „Wir harmonieren menschlich und von den fußballerischen Ideen richtig gut im Gespann, sind beide Taktik-Nerds und ticken in der Spielvorbereitung komplett gleich“, so Coach Seemann.

Anders als geplant konnte der Ex-Profi bisher aber Ende August gegen Schwafheim nur 20 Minuten selbst mit eingreifen. Seinen Muskelfaserriss aus der Vorbereitung hat der Routinier zwar inzwischen auskuriert, aktuell befindet sich Weißenfels noch im Prüfungsstress für sein Lehramtsstudium und verletzte sich im Abschlusstraining vergangene Woche an der Wade. „Ihn knickt das selbst am meisten. Nach zwei Jahren Pause lässt sich so eine Muskelverletzung leider nicht verhindern. Aber er ist erfahren und abgezockt. Das den jungen Spielern auf dem Platz vorzuleben, wird ein Vorteil sein. Ich habe ein gutes Gefühl, dass er schnell zurückkommt“, hofft Seemann.