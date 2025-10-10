Die Gründe für Baumbergs Höhenflug

Den Höhenflug der überaus formstarken Sportfreunde Baumberg vermochte zuletzt auch Oberliga-Tabellenführer Ratingen 04/19 nicht zu stoppen – er unterlag bei den SFB nach einer intensiven und taktisch geprägten Partie mit 0:1, sodass die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi nach einer Ungeschlagen-Serie von vier Spielen mit der Krönung gegen den Spitzenreiter mit zwölf Punkten ins obere Drittel der Tabelle kletterte.

Am neunten Spieltag reisen die Sportfreunde deshalb mit breiter Brust zum rund einhundert Kilometer entfernten Neuling Blau-Weiß Dingden (Sonntag, 15 Uhr, Höingsweg, Hamminkeln), um vom dortigen Rasenplatz mit einem weiteren Erfolg die nächsten Punkte einzustreichen. Das Baumberger Lager ist aber vorgewarnt: „Wir wissen, dass erneut ein schwerer, unbekannter Gegner auf uns zukommt, der über eine homogene Einheit verfügt. Auf dem großen Platz haben Mannschaften wie Schonnebeck, St. Tönis und der VfB Hilden Federn gelassen, sodass wir unsere zuletzt gezeigten Attribute auch dort dringend unter Beweis stellen müssen“, fordert der SFB-Trainer.

Dessen Truppe hat während der jüngsten vier Spiele in der Defensive bei nur vier Gegentreffern an Stabilität enorm hinzugewonnen. „Wir haben zweimal zu Null gespielt, weil wireinige Dinge angepasst haben und mittlerweile auch besser eingespielt sind. Die Balance sowie die Abstimmung werden von Woche zu Woche besser“, ergänzt El Halimi, „Enis Vila und Sertan Yigenoglu entwickeln sich zu einem nahezu perfekten Duo in der Innenverteidigung.“ Der 23-jährige Zugang Vila kam nach der Verletzung von Allrounder und Führungsspieler Ben Harneid am zweiten Spieltag im Abwehrzentrum neben dem Ex-Profi zum Einsatz und zeigt seitdem beständig überzeugende Leistungen.

Youngster überzeugt

Erfreulich: Harneid befindet sich bereits wieder im Mannschaftstraining und kam im Testspiel unter der Woche gegen den Bezirksliga-Vierten SV Solingen 08/10 in der letzten halben Stunde zum Einsatz. Das Spiel, das die Gäste mit 2:1 (0:1) gewannen, diente insbesondere dazu, um zuletzt angeschlagenen Akteuren und solchen mit weniger Einsatzminuten nötige Spielpraxis zu vermitteln. Farhan Ghaznawi erzielte den Baumberger Führungstreffer.

Der 18-jährige Stürmer erhielt von seinem Trainer ebenfalls ein Sonderlob: „Er hat gegen Ratingen eine hervorragende Leistung abgerufen, auch weil Farhan sich zwei hochkarätige Torchancen erarbeitet hat.“ Zuvor war er maßgeblich am Tor des Tages beteiligt gewesen, nachdem er einschussbereit von den Beinen geholt worden war – den Elfer verwandelte Kapitän Louis Klotz, der für den etatmäßigen, aber erkrankten Spezialisten Robin Hömig die Verantwortung übernommen hatte. Klotz wiederum musste nach einem Zusammenprall mit Clinton Asare mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden – sein Einsatz in Dingden ist fraglich.

Zweiter Anzug sitzt

Bitter ist zudem: Shoyo Akaogi erlitt nach einem Foulspiel einen Bänderriss und wurde gegen Ratingen durch Berkem Kurt (20) ersetzt, der die Aufgabe auf der Sechser-Position für eine Stunde einwandfrei interpretierte. Und Hayato Ushimura (21) wusste beim ersten Startelf-Einsatz auch vollends zu überzeugen, während der eingewechselte Simone Lo Castro (19) mit bisher drei Saisontoren erneut seine Torgefährlichkeit untermauerte. „Die jungen und talentierten Spieler bereiten viel Spaß, weil sie große Fortschritte machen. Aber die hungrigen Jungs benötigen dennoch Routiniers an ihrer Seite“, so El Halimi.

Der SFB-Chefcoach bangt auch um den Einsatz der erkrankten Timo Hölscher, André Mandt, Denis Sitter und Baris Sarikaya (private Gründe): „Im schlimmsten Fall würde unsere ganze Mittelfeldreihe fehlen.“ Klotz und Hömig waren die zweifachen Torschützen im bisher einzigen Duell der beiden Kontrahenten – im August 2016 gewannen die Baumberger in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim damaligen Kreisligisten mit 6:0. Mehr als neun Jahre später wären die Sportfreunde mit einem 1:0 zufrieden, um mit dem ersten Auswärtssieg der Saison die Heimreise gut gelaunt anzutreten.