»Die großen Vereine werden uns hassen! Und genau das genießen wir!« Hanna Maiers Abschiedsinterview nach 21 Jahren Ruderting - Teil 2: Die Gegenwart und die Zukunft... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Dass der FC auf eine treue Anhängerschaft zurückgreifen kann, ist bekannt und gefürchtet. – Foto: Simon Schwaiberger

Es waren weite Wege. Von der Kreis- bis in die Regionalliga in sportlicher Hinsicht. Aber auch, was die Akzeptanz des Frauenfußballs in Niederbayern betrifft. Bei beiden Erfolgsgeschichten war Hanna Maier nicht nur dabei, sondern maßgeblich beteiligt. Der zweite Teil des großen Abschiedsinterviews mit der 37-Jährigen nach 21 Jahren FC Ruderting...

--> Hier geht's noch einmal zum ersten Teil des Interviews (einfach klicken) Sind Meilensteine in Eurer Erfolgsgeschichte nur die jeweiligen Aufstiege – oder kannst Du hier auch andere Momente aufführen?

Für mich als Spielerin war der erste Aufstieg in die Landesliga im Jahr 2011 prägend. Wir haben etwas erreicht, an das wir uns nicht einmal zu träumen erlaubt haben. Genauso wie die erste Niederbayerische Hallenmeisterschaft 2009. Als wir den Pokal bekommen haben, war für uns klar, dass das eine einmalige Sache bleiben wird. Also ja: Die sportlichen Ereignisse sind die Meilensteine. Als Spielerin und auch als Verantwortliche. Als Managerin bleiben das Relegationsspiel zur Regionalliga gegen Sand, die Deutsche Hallenmeisterschaft und natürlich die Bayernliga-Meisterschaft heuer in Erinnerung.

Aber da fällt mir dann doch ein etwas anderer Meilenstein ein: Mich freut es, dass viele Spielerinnen bei uns nicht nur sportlich ihren Weg gegangen sind, sondern auch menschlich. Die Entwicklung zu guten Charakteren ist schön anzusehen. Genauso ist es doch eine große Leistung, dass unzählige Freundschaften entstanden sind, die über das jeweilige Karriereende hinausgehen. Was zum Thema passt: Wie groß war die Genugtuung, als ihr die Herren des FC Ruderting Spielklassen-technisch überholt habt?

(überlegt lange) Da muss ich vielleicht etwas ausholen: Bereits mit 12 Jahren war ich Mitglied des eingeschworenen Fanclubs unserer Männer. Ich bin Rudertingerin solange ich denken kann. Der FCR gehört praktisch zu meiner Familie. Als junges Dirndl habe ich zu Spielern der Ersten aufgeschaut, das waren Idole für mich. Jeder Abstieg hat deshalb sehr weh getan. Von Genugtuung deshalb keine Spur...

Nach dem ersten offiziellen Spiel im Jahr 2005 musste ein Erinnerungsfoto her - natürlich mit Rainer Liebl (stehen v.l.) und Johanna Maier. – Foto: FC Ruderting

Von der Vergangenheit in die Gegenwart: In den vergangenen Jahren hat sich der FC Ruderting in der Frauen-Bayernliga zum Dauer-Vize entwickelt. Der große Wurf wollte einfach nicht gelingen. Sind das im Gesamtkontext der Geschichte des Frauenfußballs beim FCR nicht einfach nur Luxusprobleme?

Natürlich. Das ist Jammern auf hohem Niveau! Das ändert aber nichts daran, dass ich jeweils sehr, sehr enttäuscht war. In dieser Spielzeit war ich dann – wohl aufgrund der Erfahrungen – erstaunlicherweise sehr entspannt. Damit, dass wir so klar Meister werden, habe ich nicht gerechnet. Natürlich ist der Ehrgeiz da – aber man muss auch ehrlich sein: Alles über der Landesliga ist für den FC Ruderting ein absoluter Bonus! Für einen Dorfverein mit etwas über 3000 Einwohnern ist und bleibt Bayern- oder sogar Regionalliga immer unnormal. Als wir in die Bayernliga aufgestiegen sind, hat uns keiner zugetraut, dass wir diese Spielklasse halten. Nun ist es ähnlich in der Regionalliga, weil uns viele Leistungsträgerinnen verlassen werden. Du sprichst vom Karriereende von Anna-Lenz Parzhuber und vor allem Franziska Schwaiberger. Eine zu große Lücke – vor allem eine Liga höher?

Das wäre zu einfach. Es gibt nach wie vor große Talente in unserem Kader, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. Zudem haben wir ja weitere gestandene Leistungsträgerinnen im Team. Wir werden sicher nicht vorne mitspielen, aber auch nicht mit 0 Punkte absteigen. Fest steht: Egal ob Bayern München, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim oder Freiburg – sie alle werden nur äußerst ungern nach Ruderting reisen. Weil wir stark sind – und weil wir eine tolle Fan-Unterstützung in unserem Hexenkessel haben! Die großen Verein werden uns alle hassen! Und das genießen wir! Wann hast Du erstmals so richtig realisiert, dass es diese Saison mit der Meisterschaft klappen kann?

In der Vorrunde, nach dem Sieg gegen Forstern. Also relativ früh. Und das, obwohl ihr als Saisonziel „Konsolidierung“ ausgerufen hattet...

Der Hintergrund dieses Aussage: Wir wussten, dass wir einen top Kader haben. Aber die Breite fehlt uns. Und genau deshalb waren wir immer vorsichtig. Wir können vielleicht ein, zwei Leistungsträger ersetzen, aber nicht wie Fürth oder Würzburg eine halbe Mannschaft. Das Potenzial an Mädls, die Bayern- oder Regionalliga spielen können, ist bei uns auf dem Land begrenzt. Meister zu werden – da gehört so viel dazu, das man sie nicht planen kann. Noch einmal ganz konkret nachgefragt: Kann man Schwaiberger und Parzhuber kompensieren?

Als Menschen nicht. Sie werden als Charaktere extrem fehlen. Das tut brutal weh! Auch in sportlicher Hinsicht werden wir sie nicht 1:1 ersetzen können. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft als solche die Lücken schließen kann. Es ist ja auch eine Chance für die Jungen, die Verantwortung übernehmen und wachsen können. Vor vielen Jahren, als Theresa Eder und Sabrina Putz aufgehört haben, ist uns das gelungen. Warum auch nicht dieses Mal? Wir werden wieder der Sauhaufen, der wir heuer waren (schmunzelt).