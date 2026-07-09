„Die ‚Großen‘ kräftig ärgern“

– Foto: Paul Stadelmaier

Im FuPa-Teamcheck zieht Stefan Dudium, Trainer der SG Bettringen II, ein positives Fazit zur Saison der SG Bettringen II in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg. Die Integration zahlreicher Nachwuchsspieler, eine funktionierende Mannschaft und eine stabile Tabellenplatzierung stimmen ihn zuversichtlich. Für die neue Saison stehen die spielerische Entwicklung und die Förderung der jungen Spieler im Mittelpunkt.

Mit der Saison 2025/2026 zeigt sich Stefan Dudium insgesamt zufrieden. Die Mannschaft erreichte eine stabile Platzierung hinter den ambitionierten Teams der Kreisliga A und schuf gleichzeitig die Grundlage für die kommenden Jahre. Besonders die Entwicklung innerhalb des Kaders bewertet der Trainer als großen Erfolg.

Auch sportlich blickt er differenziert auf die Saison zurück. Eine starke Vorrunde legte den Grundstein für eine ruhige Spielzeit, ehe Verletzungen und längere Ausfälle die Rückrunde erschwerten.

„In Summe können wir wirklich zufrieden sein. Wir haben eine stabile Platzierung in der Tabelle hinter den ganzen ambitionierten Teams der Kreisliga A erreicht. Wir haben es geschafft, viele junge Spieler aus eigenen Reihen in unserer Mannschaft zu integrieren. Es ist eine funktionierende Einheit entstanden. Das ist eine tolle Entwicklung aus Sicht der Verantwortlichen und der richtige Weg“, sagt Stefan Dudium gegenüber FuPa.

„Die sportliche Betrachtung der Saison zeigt Höhen und Tiefen. Mit einer guten Vorrunde wurde der Grundstein für eine stabile Tabellensituation gelegt. Das gesicherte Mittelfeld bescherte die nötige Ruhe im Umfeld rund um das Team. Geplagt durch Verletzungen und längeren Abwesenheiten haben wir zwar in der Rückrunde etwas Federn gelassen, aber der Fokus wurde auf die Einbindung der A-Jugendlichen gelegt. Einsatzminuten für den SGB-Nachwuchs und das Schnuppern im aktiven Bereich kamen den Jungs zugute. Die Mischung aus Jung und Alt hat super funktioniert und der ‚Haufen‘ wächst zusammen. Der Grundstein für die neue Saison ist gelegt. Der Fokus auf das Spielerische ist das Ziel für 26/27 und definitiv ein Optimierungsfeld.“

Damit wurde die Rückrunde bewusst genutzt, um den eigenen Nachwuchs an den Aktivenbereich heranzuführen. Die Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten sieht Stefan Dudium als einen der wichtigsten Bausteine für die Zukunft.

Nachwuchs sorgt für Vorfreude

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 läuft bereits auf Hochtouren. Das größte Highlight ist für das Trainerteam jedoch nicht ein Testspiel oder ein Trainingslager, sondern die Zusammensetzung des neuen Kaders.

„Die Vorbereitung auf die neue Saison ist im vollen Gange. Das absolute Highlight für das Trainerteam ist die Zusammensetzung der Truppe in der neuen Saison. Aus der A-Jugend kommen tolle Jungs in den aktiven Bereich. Sportlich eine Bereicherung und mit unheimlich viel Entwicklungspotenzial für die SG Bettringen. Der bestehende Kader bekommt dadurch eine weitere Verjüngungskur. Für einen Trainer und den Verein ein absolutes Highlight! Der Fokus für die kommende Saison liegt auf der spielerischen Entwicklung der Mannschaft, dem Fördern der jungen Kicker und einer stabilen tabellarischen Platzierung.“

Der eingeschlagene Weg soll konsequent fortgesetzt werden. Die Weiterentwicklung der jungen Spieler und eine stabile Rolle in der Liga stehen im Mittelpunkt.

Das Kollektiv entscheidet

Einzelne Spieler möchte Stefan Dudium bewusst nicht hervorheben. Für ihn entsteht Erfolg ausschließlich durch das Zusammenspiel der gesamten Mannschaft. Gleichzeitig hebt er die enge Zusammenarbeit mit der ersten Mannschaft hervor.

„Ein einzelner Spieler macht kein erfolgreiches Team! Nur das Kollektiv kann nachhaltige Erfolge feiern. Erfolge sind nicht nur die tabellarischen Ergebnisse, sondern die dazugehörenden Grundsteine, die gelegt werden. Eine tolle Entwicklung ist, dass wir mit einer Kreisliga-A-Mannschaft eine tolle Verbindung zur Bezirksliga-Mannschaft geschaffen haben. Die Trainer schaffen es, den Spielern mit Entwicklungspotenzial Möglichkeiten zu bieten. Ein leistungsorientiertes, durchlässiges System hat sich etabliert.“

Die Verzahnung zwischen erster und zweiter Mannschaft betrachtet der Trainer als wichtigen Schritt für die sportliche Entwicklung des gesamten Vereins.

Junge Spieler entwickeln und Favoriten ärgern

Mit Blick auf die neue Saison formuliert Stefan Dudium zwei klare Ziele. Zum einen soll die Entwicklung der Nachwuchsspieler weiter vorangetrieben werden, zum anderen möchte seine Mannschaft den favorisierten Teams Paroli bieten.

„Es gibt kommende Runde mit Spraitbach, Straßdorf, Lorch, Böbingen… unheimlich viele Teams, die Ambitionen anmelden. Zwei Ziele würde ich als Trainer definieren: Weiterentwicklung der Nachwuchskicker und die ‚Großen‘ kräftig ärgern!“

Die ambitionierte Konkurrenz nimmt der Trainer dabei durchaus wahr, sieht darin aber auch einen zusätzlichen Anreiz.

Zwei klare Titelanwärter

Für den Kampf um die Meisterschaft hat Stefan Dudium zwei Favoriten ausgemacht.

„Straßdorf und Spraitbach sind für mich die zwei Mannschaften, die aufgrund der Kaderqualität den Titel unter sich ausmachen. Diese Teams ‚müssen‘!“

Für ihn verfügen beide Mannschaften über die größte Qualität im Kader und gehen deshalb mit der Favoritenrolle in die neue Saison.

Mehrere Zu- und Abgänge

Auch personell hat sich bei der SG Bettringen II einiges getan. Neu zum Verein stoßen Altin Kadrija (vom TSV Mutlangen), Mico Christmann (vom TSV Böbingen), Hannes Friedhoff (vom TV Straßdorf), Julian Cely (vom TSV Großdeinbach), Martin Zürn (vom PSV Stuttgart) sowie Spieler aus der eigenen A-Jugend.

Verlassen haben die Mannschaft Ibrahim Yesilyurt (zu Bargau), Edvin Koldzic (zu den SF Lorch) und Marko Janes (zum TV Straßdorf).

Klare Meinung zur Regeländerung

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft überzeugt Stefan Dudium besonders die Ein-Minuten-Regel nach der Behandlung eines Spielers.

„Die 1-Minuten-Regel nach der Behandlung eines Spielers. Man merkt, dass das ‚Liegenbleiben‘ deutlich zurückgegangen ist und die Schauspielerei weniger wird.“

Aus seiner Sicht trägt die Regel dazu bei, unnötige Spielunterbrechungen zu reduzieren und das Spiel fairer zu gestalten.