"Die große Unterstützung zeigt, wie besonders unser Verein ist"

Der Die SGM Muttensweiler/Hochdorf steht momentag auf Platz eins in der Kreisliga A2 Oberschwaben. FuPa sprach mit dem stellvertretenden Abteilungsleiter Christian Werner über die aktuelle Erfolgswelle und auch über den persönlichen Weg bei der SGM.
FuPa: Mit dem 3:0-Sieg gegen den SV Schemmerhofen habt ihr am vergangenen Wochenende ein Statement gesetzt. Wie ist dein Fazit zu diesem Spiel?
Christian Werner: Der Spielverlauf war für uns ideal – das frühe Tor von Louis Ruß hat uns direkt Sicherheit gegeben. Zwar musste der SV Schemmerhofen ersatzgeschwächt antreten, hat sich aber dennoch gut präsentiert. Insgesamt war der Heimsieg verdient und für uns enorm wichtig, um unsere Position zu festigen.
Ihr steht nun nach dem Abstieg in der vergangenen Saison mit nun 27 Punkten auf Platz eins in der Kreisliga A2 Oberschwaben. Was macht das Team momentan so stark?
Wir haben ein junges, hungriges Team, das sich gegenseitig pusht und einen außergewöhnlichen Zusammenhalt zeigt. Es macht große Freude, die Entwicklung der Jungs zu begleiten – sie sind noch lange nicht am Limit. Ein entscheidender Faktor ist auch unser langjähriger Trainer Oliver Schwarz, der die Mannschaft bestens kennt und kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Kontinuität zahlt sich aktuell aus, trotz des Abstiegs aus der Bezirksliga in der letzten Saison.
Momentan kristallisieren sich sechs Mannschaften heraus die um den Meistertitel mitspielen könnten, der Abstand auf Platz sechs sind nur drei Punkte. Ist das diese Saison nochmal eine besondere Herausforderung?
Definitiv. Die enge Tabellensituation macht die Liga besonders spannend. Wir wollen bis zum Schluss vorne mitmischen, sind uns aber der starken Konkurrenz bewusst. Ich rechne damit, dass sowohl das Rennen um die Meisterschaft als auch um die Relegation bis zum Schluss offenbleiben wird.
Es stehen für euch in den nächsten Wochen einige interessante Begegnungen an, darunter das Spiel im Achtelfinale des Bezirkspokals gegen den Tabellenersten der Bezirksliga, FC Mengen und das Derby gegen den SV Winterstettenstadt. Wie groß ist die Vorfreude auf diese Partien?
Das Pokalspiel kommenden Donnerstag gegen den FC Mengen ist ein echtes Highlight – ein Flutlichtspiel gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter, bei dem wir sicherlich nicht als Favorit antreten. Die Jungs sind heiß auf diese Herausforderung, und in einem Heimspiel ist alles möglich. Das Derby gegen Winterstettenstadt ist natürlich ebenfalls ein besonderes Spiel, aber aktuell liegt unser Fokus noch auf den kommenden Aufgaben davor.
Sicherlich einmalig im gesamten Bezirk ist weiterhin die große und zahlreiche Unterstützung der Fans sowohl bei den Heim- als auch bei den Auswärtsspielen. Bist du darauf besonders stolz?
Absolut. Die große und konstante Unterstützung – sowohl zuhause als auch auswärts – zeigt, wie besonders unser Verein ist. Darauf sind wir sehr stolz, denn dieser Zusammenhalt ist nicht selbstverständlich.
Du bist nun schon im vierten Jahr stellvertretender Abteilungsleiter und hast davor auch viele Jahre (inklusive der Jugend) nur für den SV Muttensweiler gespielt, so eine Vereinstreue erlebt man heute nur noch selten. Was macht diesen Verein für dich so besonders?
Für mich persönlich liegt die Besonderheit darin, dass ich in den aktiven Bereich kam, als der SV Muttensweiler sportlich am Tiefpunkt war – 2005 standen wir damals am Tabellenende der Kreisliga B. Gerade in dieser schwierigen Phase habe ich erlebt, was für ein starker Zusammenhalt in unserem Verein herrscht. Das hat mich als junger Spieler sehr geprägt.
Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich die Entwicklung über all die Jahre mitgestalten durfte – gemeinsam mit vielen Wegbegleitern. Heute sind wir sportlich deutlich erfolgreicher, aber natürlich stehen wir auch vor neuen Herausforderungen. Mein persönlicher Weg im Verein erinnert mich immer wieder daran, wie viel wir gemeinsam erreichen können, wenn wir mit Demut und Teamgeist auftreten. Diese Werte versuche ich auch den jüngeren Spielern und dem gesamten Vereinsumfeld weiterzugeben.