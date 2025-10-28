"Die große Unterstützung zeigt, wie besonders unser Verein ist"

FuPa: Mit dem 3:0-Sieg gegen den SV Schemmerhofen habt ihr am vergangenen Wochenende ein Statement gesetzt. Wie ist dein Fazit zu diesem Spiel?



Christian Werner: Der Spielverlauf war für uns ideal – das frühe Tor von Louis Ruß hat uns direkt Sicherheit gegeben. Zwar musste der SV Schemmerhofen ersatzgeschwächt antreten, hat sich aber dennoch gut präsentiert. Insgesamt war der Heimsieg verdient und für uns enorm wichtig, um unsere Position zu festigen.





Ihr steht nun nach dem Abstieg in der vergangenen Saison mit nun 27 Punkten auf Platz eins in der Kreisliga A2 Oberschwaben. Was macht das Team momentan so stark?



Wir haben ein junges, hungriges Team, das sich gegenseitig pusht und einen außergewöhnlichen Zusammenhalt zeigt. Es macht große Freude, die Entwicklung der Jungs zu begleiten – sie sind noch lange nicht am Limit. Ein entscheidender Faktor ist auch unser langjähriger Trainer Oliver Schwarz, der die Mannschaft bestens kennt und kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Kontinuität zahlt sich aktuell aus, trotz des Abstiegs aus der Bezirksliga in der letzten Saison.





Momentan kristallisieren sich sechs Mannschaften heraus die um den Meistertitel mitspielen könnten, der Abstand auf Platz sechs sind nur drei Punkte. Ist das diese Saison nochmal eine besondere Herausforderung?



Definitiv. Die enge Tabellensituation macht die Liga besonders spannend. Wir wollen bis zum Schluss vorne mitmischen, sind uns aber der starken Konkurrenz bewusst. Ich rechne damit, dass sowohl das Rennen um die Meisterschaft als auch um die Relegation bis zum Schluss offenbleiben wird.





Es stehen für euch in den nächsten Wochen einige interessante Begegnungen an, darunter das Spiel im Achtelfinale des Bezirkspokals gegen den Tabellenersten der Bezirksliga, FC Mengen und das Derby gegen den SV Winterstettenstadt. Wie groß ist die Vorfreude auf diese Partien?

Das Pokalspiel kommenden Donnerstag gegen den FC Mengen ist ein echtes Highlight – ein Flutlichtspiel gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter, bei dem wir sicherlich nicht als Favorit antreten. Die Jungs sind heiß auf diese Herausforderung, und in einem Heimspiel ist alles möglich. Das Derby gegen Winterstettenstadt ist natürlich ebenfalls ein besonderes Spiel, aber aktuell liegt unser Fokus noch auf den kommenden Aufgaben davor.



