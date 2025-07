Die große Transferübersicht in der Kreisoberliga Main-Taunus

Main-Taunus. Als die SG Hoechst in der Vorsaison ihren Rückzug aus der Gruppenliga ankündigte und sich daraufhin gleich zwei Ligen tiefer in die Kreisliga A versetzen ließ, war das auch ein Fingerzeig. Denn die SG-Verantwortlichen taten diesen Schritt auch mit Blick auf die Konstellation in der Kreisoberliga Main-Taunus. Statt beschwingtem Neuaufbau mit vielen Positiv-Resultaten hätte in der Béletage des MTK gleich mal das Mittelmaß gedroht.