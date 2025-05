Die große Statistik-Seite zur Oberliga Westfalen

FuPa Westfalen hat für euch alle Kader und Statistiken auf einen Blick.

ASC 09 Dortmund – TuS Bövinghausen zg. 2:0

Zuschauer: 340

Tore: 1:0 Podehl (26.), 2:0 Podehl (56.)

Besondere Vorkommnisse: Podehl (ASC 09 Dortmund) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Szczepankiewicz (31.).



SV Schermbeck – SpVgg Erkenschwick 2:2

Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Karagülmez (23.), 2:0 Löbler (36.), 2:1 Nebi (42.), 2:2 Oerterer (45.+1)



Sportfreunde Siegen – SV Lippstadt 08 2:1

Zuschauer: 2708

Tore: 0:1 Buckesfeld (19.), 1:1 Scheld (43.), 2:1 Pazurek (52.)



SG Wattenscheid 09 – Victoria Clarholz 0:1

Zuschauer: 597

Tore: 0:1 van der Veen (85.)



SpVgg Vreden – 1. FC Gievenbeck 0:1

Zuschauer: 250

Tore: 0:1 John (89.)



Eintracht Rheine – Rot Weiss Ahlen 1:2

Zuschauer: 420

Tore: 1:0 Ehler (43.), 1:1 Köse (54. Foulelfmeter), 1:2 Köse (90.+3)



TuS Ennepetal – VfL Bochum II 2:1

Zuschauer: 500

Tore: 1:0 Bimpeh (10.), 2:0 Binyamin (57.), 2:1 Kojic (63.)



SC Verl II – SC Preußen Münster II 7:0

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Sayin (8. Eigentor), 2:0 Eickholt (12.), 3:0 Höftmann (32.), 4:0 Poliakov (34.), 5:0 Poliakov (41.), 6:0 Nwachukwu (64.), 7:0 Nwachukwu (69.)

Rot: Sayin (86./SC Preußen Münster II/Unsportlichkeit)



Westfalia Rhynern – SV Schermbeck 3:0

Zuschauer: 352

Tore: 1:0 Mc Leod (1.), 2:0 Mc Leod (28.), 3:0 Bulut (46.)

Gelb-Rot: Bulut (57./Westfalia Rhynern/Wiederholtes Foul )



TuS Bövinghausen zg. – Eintracht Rheine 0:1

Zuschauer: 120

Tore: 0:1 van den Berg (90.+3)

Gelb-Rot: Licina (77./TuS Bövinghausen zg./)



1. FC Gievenbeck – Concordia Wiemelhausen 5:2

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 John (27.), 2:0 Martin (30. Foulelfmeter), 3:0 Conze (33.), 3:1 Sacher (66.), 4:1 Muja (76.), 5:1 John (85.), 5:2 Sacher (89.)



Victoria Clarholz – ASC 09 Dortmund 2:2

Zuschauer: 328

Tore: 0:1 Urban (19.), 1:1 Gucciardo (31.), 1:2 Warschewski (46.), 2:2 Linnemann (82.)

Gelb-Rot: Brück (74./Victoria Clarholz/)



Rot Weiss Ahlen – Sportfreunde Siegen 2:4

Zuschauer: 862

Tore: 0:1 Scheld (6.), 0:2 Kader (10.), 1:2 Wöstmann (22.), 2:2 Wöstmann (28.), 2:3 Kader (72.), 2:4 Mavroudis (90.)



SV Lippstadt 08 – TuS Ennepetal 1:0

Zuschauer: 435

Tore: 1:0 Romano (35.)



VfL Bochum II – SpVgg Vreden 1:0

Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Dreca (69.)



SpVgg Erkenschwick – SC Verl II 5:0

Zuschauer: 344

Tore: 1:0 Isensee (24.), 2:0 Gilani (33. Foulelfmeter), 3:0 Isensee (46.), 4:0 da Costa Pereira (67.), 5:0 Isensee (80.)



SG Finnentrop/Bamenohl – SG Wattenscheid 09 1:4

Zuschauer: 560

Tore: 0:1 Nnaji (18.), 0:2 Buckmaier (32. Foulelfmeter), 1:2 Dier (49.), 1:3 Yesilova (83.), 1:4 Broos (90.+1)

Gelb-Rot: Albayrak (74./SG Finnentrop/Bamenohl/)



SV Schermbeck – 1. FC Gievenbeck 1:2

Zuschauer: 112

Tore: 0:1 Schulte (5.), 1:1 Grumann (54.), 1:2 Conze (90.+1)



SC Verl II – Westfalia Rhynern 1:2

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Wulf (15.), 0:2 Wulf (65.), 1:2 Nwachukwu (82.)



Sportfreunde Siegen – TuS Bövinghausen zg. 3:0

Zuschauer: 1675

Tore: 1:0 Dej (41.), 2:0 Scheld (65. Foulelfmeter), 3:0 Schardt (71.)



Concordia Wiemelhausen – VfL Bochum II 1:4

Zuschauer: 700

Tore: 0:1 Kojic (31.), 0:2 Kojic (45.), 0:3 Heuser (52.), 1:3 Wasserloos (61.), 1:4 Dreca (90.)



SpVgg Vreden – SV Lippstadt 08 2:3

Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Kaiser (17.), 1:1 Hinkelmann (49.), 2:1 Ostenkötter (52.), 2:2 Kamann (79.), 2:3 Kaiser (86.)



Eintracht Rheine – Victoria Clarholz 1:0

Zuschauer: 220

Tore: 1:0 van den Berg (77.)



ASC 09 Dortmund – SG Finnentrop/Bamenohl 6:2

Zuschauer: 221

Tore: 1:0 Podehl (1.), 2:0 Wilkesmann (11.), 3:0 Friedrich (15.), 4:0 Podehl (21.), 5:0 Friedrich (37.), 5:1 Lennemann (40.), 6:1 Podehl (49.), 6:2 Lennemann (79.)



TuS Ennepetal – Rot Weiss Ahlen 2:2

Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Vaitkevicius (33.), 1:1 Köse (39.), 2:1 Vaitkevicius (72.), 2:2 Köse (85.)

Gelb-Rot: Antwi-Adjej (22./TuS Ennepetal/Meckern)



SC Preußen Münster II – SpVgg Erkenschwick 3:2

Zuschauer: 380

Tore: 0:1 Nebi (7.), 1:1 Hoti (13.), 2:1 Tasov (54.), 2:2 Wortmann (60.), 3:2 Steinfeldt (78.)



SG Wattenscheid 09 – ASC 09 Dortmund 2:0

Zuschauer: 800

Tore: 1:0 Firat (36.), 2:0 Kouonang (64.)

Rot: Kaminski (90./SG Wattenscheid 09/Notbremse)



Rot Weiss Ahlen – SpVgg Vreden 3:2

Zuschauer: 485

Tore: 0:1 Wüpping (8.), 0:2 Ostenkötter (46.), 1:2 Wöstmann (74.), 2:2 Wöstmann (83.), 3:2 Soares (90.+3)



TuS Bövinghausen zg. – TuS Ennepetal 1:8

Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Noguchi (4.), 1:1 Müller (9.), 1:2 Müller (28.), 1:3 Binyamin (33.), 1:4 Vaitkevicius (43.), 1:5 Reyes Mellado (71.), 1:6 Müller (74.), 1:7 Siepmann (78.), 1:8 Müller (88. Foulelfmeter)



1. FC Gievenbeck – SC Verl II 3:1

Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Wiethölter (18.), 1:1 Nwachukwu (24. Foulelfmeter), 2:1 John (68.), 3:1 John (90.+3)



Victoria Clarholz – Sportfreunde Siegen 0:2

Zuschauer: 343

Tore: 0:1 Schardt (60.), 0:2 Scheld (81. Foulelfmeter)



SV Lippstadt 08 – Concordia Wiemelhausen 6:2

Zuschauer: 340

Tore: 0:1 Sacher (1.), 1:1 Romano (6.), 2:1 Franke (19.), 2:2 Uzunbas (45. Foulelfmeter), 3:2 Kaiser (46.), 4:2 Sadeghi (62.), 5:2 Nkam (72. Eigentor), 6:2 Romano (75.)

Gelb-Rot: Uzunbas (73./Concordia Wiemelhausen/Wiederholtes Foulspiel )



VfL Bochum II – SV Schermbeck 3:1

Zuschauer: 181

Tore: 1:0 Boafo (22.), 2:0 Heuser (32.), 3:0 Kojic (71.), 3:1 Löbler (90.)

Gelb-Rot: Bollenberg (93./SV Schermbeck/)



Westfalia Rhynern – SC Preußen Münster II 3:1

Zuschauer: 324

Tore: 1:0 Seber (24.), 1:1 Steinfeldt (49.), 2:1 Di Vinti (57.), 3:1 Wagner (87.)



SG Finnentrop/Bamenohl – Eintracht Rheine 3:2

Zuschauer: 195

Tore: 0:1 van den Berg (6.), 1:1 Albayrak (22.), 2:1 Klaas (37.), 2:2 van den Berg (62.), 3:2 Thiemann (90.+2)



SV Schermbeck – SV Lippstadt 08 1:2

Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Böll (38.), 1:1 Löbler (42.), 1:2 Steringer (90.+2)

Gelb-Rot: Speen (90./SV Schermbeck/wiederholtes Meckern)



Sportfreunde Siegen – SG Finnentrop/Bamenohl 0:1

Zuschauer: 3870

Tore: 0:1 Dier (51.)



SC Preußen Münster II – 1. FC Gievenbeck 2:1

Zuschauer: 406

Tore: 0:1 Fallbrock (8.), 1:1 Tasov (59.), 2:1 Kloth (84.)



SC Verl II – VfL Bochum II 0:0

Zuschauer: 100

Tore: keine Tore



Concordia Wiemelhausen – Rot Weiss Ahlen 5:3

Zuschauer: 293

Tore: 1:0 Wasserloos (3.), 2:0 Gumpert (21.), 2:1 Holthaus (24.), 2:2 Wöstmann (32.), 3:2 Wasserloos (43.), 4:2 Sacher (47.), 5:2 Kellner (83.), 5:3 Wöstmann (85. Foulelfmeter)



SpVgg Vreden – TuS Bövinghausen zg. 2:1

Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Algan (40.), 1:1 Heisterkamp (81. Foulelfmeter), 2:1 Hinkelmann (82.)

Rot: Strugala (75./SpVgg Vreden/Handspiel außerhalb des Strafraums)



Eintracht Rheine – SG Wattenscheid 09 3:1

Zuschauer: 420

Tore: 0:1 Sindermann (18.), 1:1 van den Berg (23.), 2:1 Ehler (44.), 3:1 Petruschka (90.+5)



SpVgg Erkenschwick – Westfalia Rhynern 3:1

Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Wortmann (24.), 1:1 Di Vinti (46.), 2:1 Oerterer (67.), 3:1 Theocharis (90.+4)

Rot: Wulf (75./Westfalia Rhynern/)



TuS Ennepetal – Victoria Clarholz 3:2

Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Cylkowski (12.), 1:1 Müller (13.), 2:1 Binyamin (33.), 3:1 Gallus (37.), 3:2 Cylkowski (87. Foulelfmeter)



Rot Weiss Ahlen – SV Schermbeck 2:2

Zuschauer: 665

Tore: 1:0 Polk (20.), 1:1 Sengün (39. Handelfmeter), 1:2 Özat (66.), 2:2 Polk (80.)

Gelb-Rot: Özat (76./SV Schermbeck/Wiederholtes Foulspiel )

Gelb-Rot: Grumann (88./SV Schermbeck/Foul an Tankulic, Taktisches Foul )



SV Lippstadt 08 – SC Verl II 0:2

Zuschauer: 505

Tore: 0:1 Korniyenko (19.), 0:2 Yilmaz (88.)



Sportfreunde Siegen – SG Wattenscheid 09 2:2

Zuschauer: 2104

Tore: 1:0 Tomas (52.), 2:0 Pursian (58.), 2:1 Nnaji (79.), 2:2 Habitz (90.+3)



1. FC Gievenbeck – SpVgg Erkenschwick 3:1

Zuschauer: 349

Tore: 0:1 Nebi (32.), 1:1 Martin (47.), 2:1 Fallbrock (69.), 3:1 Martin (72. Foulelfmeter)



Victoria Clarholz – SpVgg Vreden 0:3

Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Hinkelmann (33.), 0:2 Hinkelmann (35.), 0:3 Heisterkamp (54. Foulelfmeter)



TuS Bövinghausen zg. – Concordia Wiemelhausen 1:5

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Gumpert (17.), 0:2 Uzunbas (21.), 0:3 Sacher (23.), 0:4 Franke (29.), 0:5 Sacher (48.), 1:5 Wasilewski (73.)



VfL Bochum II – SC Preußen Münster II 4:3

Zuschauer: 111

Tore: 0:1 Steinfeldt (3.), 0:2 Steinfeldt (22.), 0:3 Bernsdorf (23. Eigentor), 1:3 Elezi (33.), 2:3 Boafo (64.), 3:3 Kojic (68.), 4:3 Dreca (90.+1)

Gelb-Rot: Sayin (81./SC Preußen Münster II/)



ASC 09 Dortmund – Eintracht Rheine 1:2

Zuschauer: 121

Tore: 0:1 van den Berg (28.), 1:1 Santo (64.), 1:2 Kosthorst (90.+7)



SG Finnentrop/Bamenohl – TuS Ennepetal 3:1

Zuschauer: 174

Tore: 1:0 Dier (39.), 1:1 Müller (53.), 2:1 Dier (76.), 3:1 Lennemann (90.+6)



Concordia Wiemelhausen – Westfalia Rhynern 0:1

Zuschauer: 218

Tore: 0:1 Seber (15.)

Gelb-Rot: Kourouma (76./Westfalia Rhynern/)



Sportfreunde Siegen – ASC 09 Dortmund 0:3

Zuschauer: 1954

Tore: 0:1 Stuhldreier (3.), 0:2 Podehl (5.), 0:3 Urban (10.)

Rot: Nickel (60./ASC 09 Dortmund/Ersatzkeeper Nickel sieht auf der Bank Rot.)

Gelb-Rot: Diskau (83./ASC 09 Dortmund/Wiederholtes Foulspiel)



SV Schermbeck – TuS Bövinghausen zg. 2:0

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Schacht (18.), 2:0 Schacht (27. Foulelfmeter)



Concordia Wiemelhausen – Victoria Clarholz 0:2

Zuschauer: 177

Tore: 0:1 Gucciardo (22.), 0:2 Gucciardo (24.)



SpVgg Vreden – SG Finnentrop/Bamenohl 2:1

Zuschauer: 280

Tore: 0:1 Albayrak (23. Foulelfmeter), 1:1 Kolberg (58. Eigentor), 2:1 Ostenkötter (64.)



Westfalia Rhynern – 1. FC Gievenbeck 2:0

Zuschauer: 358

Tore: 1:0 Deljiu (88. Foulelfmeter), 2:0 Di Vinti (90.+3)



SpVgg Erkenschwick – VfL Bochum II 1:1

Zuschauer: 813

Tore: 1:0 Isensee (27.), 1:1 Kojic (83. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Simic (86./SpVgg Erkenschwick/)



TuS Ennepetal – SG Wattenscheid 09 1:1

Zuschauer: 507

Tore: 0:1 Nnaji (20.), 1:1 Bimpeh (81.)

Gelb-Rot: Buckmaier (94./SG Wattenscheid 09/)



SC Preußen Münster II – SV Lippstadt 08 1:1

Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Steringer (73.), 1:1 Schulz (84.)



SC Verl II – Rot Weiss Ahlen 1:2

Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Curic (44.), 0:2 Köse (86. Foulelfmeter), 1:2 Dautovic (90.)

Gelb-Rot: Monteiro (86./Rot Weiss Ahlen/)



Eintracht Rheine – Sportfreunde Siegen 0:2

Zuschauer: 310

Tore: 0:1 Krämer (15.), 0:2 Werlein (71.)



Rot Weiss Ahlen – SC Preußen Münster II 0:2

Zuschauer: 628

Tore: 0:1 Schulz (22.), 0:2 Steinfeldt (76. Foulelfmeter)



Victoria Clarholz – SV Schermbeck 1:2

Zuschauer: 315

Tore: 1:0 Büscher (40.), 1:1 Schacht (54.), 1:2 Grumann (58.)



TuS Bövinghausen zg. – SC Verl II 0:2

Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Poliakov (9.), 0:2 Probst (31.)



SV Lippstadt 08 – SpVgg Erkenschwick 2:3

Zuschauer: 500

Tore: 0:1 Wortmann (4.), 1:1 Dören (28.), 2:1 Dören (37.), 2:2 Wortmann (51.), 2:3 Theocharis (85.)



VfL Bochum II – Westfalia Rhynern 5:2

Zuschauer: 305

Tore: 1:0 Kojic (18.), 2:0 Holtkamp (20.), 3:0 Pannewig (43.), 3:1 Deljiu (57.), 4:1 Elezi (58.), 5:1 Elezi (77.), 5:2 Wagner (88.)



ASC 09 Dortmund – TuS Ennepetal 2:1

Zuschauer: 164

Tore: 1:0 Podehl (50.), 1:1 Vaitkevicius (60.), 2:1 Podehl (65.)

Gelb-Rot: Santo (38./ASC 09 Dortmund/)



SG Wattenscheid 09 – SpVgg Vreden 1:0

Zuschauer: 549

Tore: 1:0 Nnaji (24.)



SG Finnentrop/Bamenohl – Concordia Wiemelhausen 3:1

Zuschauer: 149

Tore: 1:0 Thiemann (22.), 2:0 Thiemann (33.), 2:1 Uzunbas (58.), 3:1 Dier (64.)



SC Verl II – Victoria Clarholz 3:1

Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Baum (3.), 1:1 Probst (36.), 2:1 Probst (53.), 3:1 Poliakov (85. Foulelfmeter)



Westfalia Rhynern – SV Lippstadt 08 3:1

Zuschauer: 864

Tore: 1:0 Woitaschek (45.), 2:0 Di Vinti (48.), 2:1 Romano (76.), 3:1 Bulut (80. Foulelfmeter)



1. FC Gievenbeck – VfL Bochum II 1:1

Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Özdemir (70.), 1:1 John (74.)



SV Schermbeck – SG Finnentrop/Bamenohl 4:0

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Schacht (17.), 2:0 Grumann (66.), 3:0 Grumann (81.), 4:0 Yüksekdag (90.+1)

Besondere Vorkommnisse: Sengün (SV Schermbeck) verschießt Foulelfmeter (20.).



Concordia Wiemelhausen – SG Wattenscheid 09 1:3

Zuschauer: 612

Tore: 0:1 Sindermann (22.), 0:2 Kouonang (56.), 1:2 Ruppert (58.), 1:3 El Mansoury (61.)



SpVgg Vreden – ASC 09 Dortmund 0:3

Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Podehl (38.), 0:2 Camprobin (48.), 0:3 Warschewski (51.)



SpVgg Erkenschwick – Rot Weiss Ahlen 2:2

Zuschauer: 390

Tore: 1:0 Nebi (17.), 2:0 Oerterer (28.), 2:1 Hornbruch (40.), 2:2 De Lemos (42.)



SC Preußen Münster II – TuS Bövinghausen zg. 8:0

Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Steinfeldt (7.), 2:0 Steinfeldt (9. Foulelfmeter), 3:0 Steinfeldt (21.), 4:0 Tasov (24. Handelfmeter), 5:0 Schulz (27.), 6:0 Steinfeldt (37.), 7:0 Schmitz (39.), 8:0 Schulz (43.)



TuS Ennepetal – Eintracht Rheine 0:2

Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Kosthorst (30.), 0:2 Hammami (35.)



TuS Bövinghausen zg. – SpVgg Erkenschwick 3:1

Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Nebi (17.), 1:1 Skrijelj (25.), 2:1 Schultz (32. Eigentor), 3:1 Hodza (73.)

Gelb-Rot: Schultz (47./SpVgg Erkenschwick/)

Gelb-Rot: Regäsel (82./TuS Bövinghausen zg./)



Victoria Clarholz – SC Preußen Münster II 0:3

Zuschauer: 278

Tore: 0:1 Steinfeldt (14.), 0:2 Steinfeldt (67.), 0:3 Hausotter (90.+2)



SV Lippstadt 08 – 1. FC Gievenbeck 0:1

Zuschauer: 362

Tore: 0:1 Muja (55.)



Sportfreunde Siegen – TuS Ennepetal 1:1

Zuschauer: 1601

Tore: 1:0 Oubeyapwa (21.), 1:1 Vaitkevicius (61.)



Eintracht Rheine – SpVgg Vreden 1:0

Zuschauer: 218

Tore: 1:0 van den Berg (57.)

Gelb-Rot: van den Berg (77./Eintracht Rheine/Den Schiedsrichter angemeckert )

Rot: Husha (79./SpVgg Vreden/Nach einem Konter trifft Husha von hinten nur die Beine )



ASC 09 Dortmund – Concordia Wiemelhausen 4:0

Zuschauer: 182

Tore: 1:0 Rausch (3. Foulelfmeter), 2:0 Podehl (12.), 3:0 Podehl (26.), 4:0 Podehl (60.)

Gelb-Rot: Schmidt (47./Concordia Wiemelhausen/)



SG Wattenscheid 09 – SV Schermbeck 3:4

Zuschauer: 619

Tore: 1:0 Gabriel (12.), 1:1 Schacht (44.), 1:2 Grumann (51.), 1:3 Löbler (64.), 1:4 Schacht (78. Foulelfmeter), 2:4 Ovelhey (83. Eigentor), 3:4 Kouonang (90.+7 Foulelfmeter)

Rot: Schacht (85./SV Schermbeck/Tätlichkeit)



SG Finnentrop/Bamenohl – SC Verl II 1:2

Zuschauer: 187

Tore: 0:1 Eickholt (33.), 1:1 Thiemann (42.), 1:2 Korniyenko (90.+3)



Rot Weiss Ahlen – Westfalia Rhynern 1:0

Zuschauer: 748

Tore: 1:0 Wöstmann (12.)



VfL Bochum II – SV Lippstadt 08 2:0

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Elezi (22.), 2:0 Kojic (56. Foulelfmeter)



SC Verl II – SG Wattenscheid 09 4:1

Zuschauer: 222

Tore: 0:1 Kaminski (35.), 1:1 Korniyenko (51.), 2:1 Eickholt (66.), 3:1 Gerhardt (82.), 4:1 Korniyenko (88.)



1. FC Gievenbeck – Rot Weiss Ahlen 2:2

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Wiethölter (9.), 1:1 Köse (19.), 1:2 Wöstmann (30.), 2:2 Conze (78.)



SV Schermbeck – ASC 09 Dortmund 5:1

Zuschauer: 134

Tore: 0:1 Podehl (23.), 1:1 Karagülmez (41.), 2:1 Grumann (50.), 3:1 Ovelhey (64.), 4:1 Grumann (76.), 5:1 Akhal (89.)



Concordia Wiemelhausen – Eintracht Rheine 2:1

Zuschauer: 158

Tore: 1:0 Gumpert (56.), 2:0 Wasserloos (57.), 2:1 Yerli (90.+4 Eigentor)

Gelb-Rot: Franke (81./Concordia Wiemelhausen/)



SpVgg Vreden – Sportfreunde Siegen 0:2

Zuschauer: 360

Tore: 0:1 Dej (9.), 0:2 Kyere (66.)



Westfalia Rhynern – TuS Bövinghausen zg. 2:0

Zuschauer: 314

Tore: 1:0 Seber (36.), 2:0 Lopez-Zapata (77.)



SC Preußen Münster II – SG Finnentrop/Bamenohl 5:0

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Steinfeldt (15.), 2:0 Schulz (44.), 3:0 Schulz (62.), 4:0 Hausotter (81.), 5:0 Tasov (87.)



SpVgg Erkenschwick – Victoria Clarholz 0:0

Zuschauer: 252

Tore: keine Tore



TuS Bövinghausen zg. – 1. FC Gievenbeck 3:3

Zuschauer: 84

Tore: 1:0 Malcherek (10.), 1:1 Martin (17.), 1:2 Muja (56.), 2:2 Twumasi (71.), 2:3 Heubrock (75. Handelfmeter), 3:3 Wasilewski (80. Foulelfmeter)



Victoria Clarholz – Westfalia Rhynern 1:0

Zuschauer: 236

Tore: 1:0 Gucciardo (20.)

Besondere Vorkommnisse: Di Vinti (Westfalia Rhynern) verschießt Foulelfmeter (57.).



Sportfreunde Siegen – Concordia Wiemelhausen 6:0

Zuschauer: 1773

Tore: 1:0 Kyere (22.), 2:0 Kyere (29.), 3:0 Kader (39.), 4:0 Oubeyapwa (45.), 5:0 Mavroudis (75.), 6:0 Oubeyapwa (82.)



Rot Weiss Ahlen – VfL Bochum II 1:3

Zuschauer: 584

Tore: 0:1 Koerdt (17.), 0:2 Özdemir (20.), 0:3 Elezi (45.), 1:3 Pourié (82. Handelfmeter)



Eintracht Rheine – SV Schermbeck 1:2

Zuschauer: 390

Tore: 1:0 van den Berg (11.), 1:1 Grumann (64.), 1:2 Erwig-Drüppel (81.)



ASC 09 Dortmund – SC Verl II 1:2

Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Warschewski (11.), 1:1 Eickholt (12.), 1:2 Peters (73.)



TuS Ennepetal – SpVgg Vreden 3:1

Zuschauer: 122

Tore: 1:0 Hupka (4.), 1:1 Wobbe (14.), 2:1 Müller (21.), 3:1 Goles (59.)

Gelb-Rot: Goles (87./TuS Ennepetal/)



SG Wattenscheid 09 – SC Preußen Münster II 1:3

Zuschauer: 501

Tore: 0:1 Hoti (28.), 1:1 Nnaji (41.), 1:2 Evers (71.), 1:3 Hausotter (79.)



SG Finnentrop/Bamenohl – SpVgg Erkenschwick 2:2

Zuschauer: 174

Tore: 1:0 Klaas (13.), 2:0 Lennemann (18.), 2:1 Nebi (33.), 2:2 Wortmann (50.)



SV Lippstadt 08 – Rot Weiss Ahlen 2:2

Zuschauer: 999

Tore: 1:0 Franke (15.), 1:1 Moustfa (31.), 2:1 Kaiser (40.), 2:2 Pourié (90.+2)



SC Preußen Münster II – ASC 09 Dortmund 2:3

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Podehl (12.), 0:2 Urban (67.), 0:3 Urban (73.), 1:3 Wolf (79.), 2:3 Krause (90.)



SpVgg Erkenschwick – SG Wattenscheid 09 2:0

Zuschauer: 684

Tore: 1:0 Warnat (25.), 2:0 Oerterer (48.)



SV Schermbeck – Sportfreunde Siegen 0:0

Zuschauer: 400

Tore: keine Tore



Concordia Wiemelhausen – TuS Ennepetal 1:2

Zuschauer: 204

Tore: 0:1 Müller (18.), 1:1 Wasserloos (59.), 1:2 Binyamin (88.)



1. FC Gievenbeck – Victoria Clarholz 1:1

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Michen (71.), 1:1 John (74.)



Westfalia Rhynern – SG Finnentrop/Bamenohl 4:0

Zuschauer: 289

Tore: 1:0 Di Vinti (13.), 2:0 Wagner (22.), 3:0 Wagner (63. Foulelfmeter), 4:0 Wagner (78.)



VfL Bochum II – TuS Bövinghausen zg. 3:0

Zuschauer: 291

Tore: 1:0 Koerdt (12.), 2:0 Kojic (50.), 3:0 Dreca (66.)

Gelb-Rot: Hodza (51./TuS Bövinghausen zg./)

Gelb-Rot: Regäsel (93./TuS Bövinghausen zg./)

Besondere Vorkommnisse: Elezi (VfL Bochum II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Szczepankiewicz (24.).



SC Verl II – Eintracht Rheine 0:1

Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Wald (74.)



Victoria Clarholz – VfL Bochum II 1:3

Zuschauer: 337

Tore: 0:1 Özdemir (4.), 1:1 Gucciardo (8.), 1:2 Kojic (28.), 1:3 Kojic (75.)



SpVgg Vreden – Concordia Wiemelhausen 5:0

Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Heisterkamp (14.), 2:0 Ostenkötter (54.), 3:0 Günes (67.), 4:0 Günes (82.), 5:0 Günes (87.)



Sportfreunde Siegen – SC Verl II 1:1

Zuschauer: 1428

Tore: 1:0 Kyere (73.), 1:1 Gerhardt (77.)



Eintracht Rheine – SC Preußen Münster II 1:2

Zuschauer: 280

Tore: 0:1 Hausotter (35.), 1:1 van den Berg (81.), 1:2 Evers (89.)



ASC 09 Dortmund – SpVgg Erkenschwick 2:2

Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Tshimanga (50.), 2:0 Santo (53.), 2:1 Nebi (62.), 2:2 Nebi (74.)

Gelb-Rot: Rausch (84./ASC 09 Dortmund/)



SG Finnentrop/Bamenohl – 1. FC Gievenbeck 0:2

Zuschauer: 270

Tore: 0:1 Martin (35.), 0:2 John (50.)



TuS Bövinghausen zg. – SV Lippstadt 08 2:4

Zuschauer: 78

Tore: 1:0 Noguchi (14.), 2:0 Licina (32.), 2:1 Steringer (45.+1), 2:2 Romano (53.), 2:3 Coskun (70.), 2:4 Romano (90.+1)

Gelb-Rot: Papadopoulos (36./TuS Bövinghausen zg./)



TuS Ennepetal – SV Schermbeck 0:2

Zuschauer: 147

Tore: 0:1 Lackmann (19.), 0:2 Ovelhey (26.)

Rot: Goles (81./TuS Ennepetal/)



SG Wattenscheid 09 – Westfalia Rhynern 2:1

Zuschauer: 344

Tore: 0:1 Wagner (4.), 1:1 Yesilova (36.), 2:1 Broos (44.)



SG Wattenscheid 09 – 1. FC Gievenbeck 1:1

Zuschauer: 375

Tore: 0:1 Rüther (41. Foulelfmeter), 1:1 Nnaji (67.)



Rot Weiss Ahlen – TuS Bövinghausen zg. 6:3

Zuschauer: 524

Tore: 0:1 Twumasi (11.), 0:2 Dzaferoski (18.), 1:2 Monteiro (27.), 1:3 Twumasi (35.), 2:3 Pourié (49.), 3:3 Pourié (73.), 4:3 Jusufi (79. Eigentor), 5:3 Licina (81. Eigentor), 6:3 Osmani (90.+3)



VfL Bochum II – SG Finnentrop/Bamenohl 4:1

Zuschauer: 315

Tore: 0:1 Lennemann (26.), 1:1 Hülsenbusch (38.), 2:1 Koerdt (44.), 3:1 Kojic (61. Handelfmeter), 4:1 Abdat (70.)



SV Lippstadt 08 – Victoria Clarholz 1:0

Zuschauer: 650

Tore: 1:0 Romano (85.)

Gelb-Rot: Benmbarek (75./Victoria Clarholz/)



SV Schermbeck – SpVgg Vreden 2:2

Zuschauer: 175

Tore: 0:1 Meise (7.), 1:1 Karagülmez (57.), 1:2 Ostenkötter (77.), 2:2 Löbler (87.)

Rot: Grumann (60./SV Schermbeck/)



Westfalia Rhynern – ASC 09 Dortmund 0:4

Zuschauer: 312

Tore: 0:1 Santo (13.), 0:2 Santo (56.), 0:3 Camprobin (64.), 0:4 Podehl (72.)



SC Preußen Münster II – Sportfreunde Siegen 1:2

Zuschauer: 550

Tore: 0:1 Oubeyapwa (77.), 1:1 Fajic (82.), 1:2 Kader (84.)



SpVgg Erkenschwick – Eintracht Rheine 2:1

Zuschauer: 167

Tore: 1:0 Wortmann (38.), 2:0 Wortmann (78.), 2:1 Bauer (80.)



SC Verl II – TuS Ennepetal 2:0

Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Tirpan (11.), 2:0 Tirpan (45.+2)

Rot: Weusthoff (45./TuS Ennepetal/)



ASC 09 Dortmund – 1. FC Gievenbeck 3:2

Zuschauer: 107

Tore: 0:1 Schulte (7.), 1:1 Podehl (14.), 2:1 Warschewski (45.+2), 3:1 Camprobin (50.), 3:2 Rüther (90.+2)



VfL Bochum II – SG Wattenscheid 09 3:0

Zuschauer: 6000

Tore: 1:0 Tolba (42.), 2:0 Dreca (85.), 3:0 Bernsdorf (90.+2)



Victoria Clarholz – Rot Weiss Ahlen 2:2

Zuschauer: 247

Tore: 0:1 Monteiro (25.), 1:1 Brück (60.), 2:1 Kahraman (86.), 2:2 Pourié (90.+2)



Concordia Wiemelhausen – SV Schermbeck 4:4

Zuschauer: 153

Tore: 0:1 Schacht (29.), 0:2 Schacht (35.), 1:2 Yerli (47. Foulelfmeter), 2:2 Zippel (54.), 2:3 Özat (60.), 2:4 Karagülmez (63. Foulelfmeter), 3:4 Uzunbas (80.), 4:4 Öztürk (90.+1)



SpVgg Vreden – SC Verl II 0:2

Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Probst (20.), 0:2 Krasnic (90.)



Eintracht Rheine – Westfalia Rhynern 1:2

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Seber (8.), 1:1 Wald (45.+1), 1:2 Wagner (49. Foulelfmeter)



SG Finnentrop/Bamenohl – SV Lippstadt 08 0:3

Zuschauer: 349

Tore: 0:1 Amadi (34.), 0:2 Franke (69.), 0:3 Dören (79.)



Eintracht Rheine – VfL Bochum II 1:3

Zuschauer: 230

Tore: 1:0 Meyer (22.), 1:1 Koerdt (63.), 1:2 Pannewig (69.), 1:3 Grote (89.)



SV Schermbeck – SC Verl II 2:1

Zuschauer: 78

Tore: 1:0 Akhal (38.), 1:1 Korniyenko (55.), 2:1 Löbler (78.)



Concordia Wiemelhausen – SC Preußen Münster II 1:3

Zuschauer: 174

Tore: 1:0 Schmerbeck (52.), 1:1 Steinfeldt (67. Foulelfmeter), 1:2 Schulz (69.), 1:3 Steinfeldt (79.)



SpVgg Vreden – SpVgg Erkenschwick 2:1

Zuschauer: 320

Tore: 0:1 Nebi (12.), 1:1 Schultealbert (15.), 2:1 Meise (40.)



ASC 09 Dortmund – SV Lippstadt 08 3:0

Zuschauer: 310

Tore: 1:0 Rausch (6.), 2:0 Santo (37.), 3:0 Diskau (85.)



SG Finnentrop/Bamenohl – TuS Bövinghausen zg. 1:2

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Skrijelj (36.), 1:1 Kümhof (65.), 1:2 Skrijelj (90.)



TuS Ennepetal – Westfalia Rhynern 2:5

Zuschauer: 111

Tore: 1:0 Lötters (18.), 2:0 Antwi-Adjej (44.), 2:1 Di Vinti (45.), 2:2 Wagner (57.), 2:3 Kleine (60.), 2:4 Di Vinti (75.), 2:5 Wagner (87.)



TuS Bövinghausen zg. – SG Wattenscheid 09 3:4

Zuschauer: 135

Tore: 0:1 Kaminski (2.), 0:2 El Mansoury (14.), 1:2 You (19.), 1:3 Kouonang (60.), 2:3 Algan (67.), 3:3 Regäsel (81.), 3:4 Yesilova (90.+1)



Rot Weiss Ahlen – ASC 09 Dortmund 2:0

Zuschauer: 489

Tore: 1:0 Moustfa (7.), 2:0 Moustfa (90.+8)



Victoria Clarholz – SG Finnentrop/Bamenohl 2:1

Zuschauer: 306

Tore: 1:0 Gucciardo (13.), 2:0 Linnemann (29.), 2:1 Marek (71.)



VfL Bochum II – Sportfreunde Siegen 1:3

Zuschauer: 532

Tore: 0:1 Mavroudis (15.), 0:2 Pursian (49.), 0:3 Dej (71.), 1:3 Boafo (84.)



SV Lippstadt 08 – Eintracht Rheine 0:2

Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Meyer (22.), 0:2 Meyer (47.)

Gelb-Rot: Hammami (70./Eintracht Rheine/)



1. FC Gievenbeck – TuS Ennepetal 5:2

Zuschauer: 200

Tore: 0:1 van der Heusen (5.), 1:1 Conze (10.), 2:1 Martin (36.), 2:2 El Youbari (50.), 3:2 Rüther (54. Foulelfmeter), 4:2 Kurk (82.), 5:2 Kurk (89.)

Rot: Müller (63./TuS Ennepetal/grobes Foulspiel)

Gelb-Rot: Antwi-Adjej (73./TuS Ennepetal/Wegen Meckerns auf der Ersatzbank.)



Westfalia Rhynern – SpVgg Vreden 0:1

Zuschauer: 289

Tore: 0:1 Geesink (76.)



SC Preußen Münster II – SV Schermbeck 1:1

Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Steinfeldt (39.), 1:1 Löbler (81.)



SpVgg Erkenschwick – Concordia Wiemelhausen 1:2

Zuschauer: 178

Tore: 1:0 Fili (17.), 1:1 Gumpert (28.), 1:2 Zippel (73.)

Besondere Vorkommnisse: da Costa Pereira (SpVgg Erkenschwick) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Wiecek (60.).



TuS Bövinghausen zg. – Victoria Clarholz 1:4

Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Büscher (38.), 0:2 Gucciardo (70.), 0:3 Gucciardo (80.), 1:3 Skrijelj (86.), 1:4 Aciz (88.)



SpVgg Erkenschwick – TuS Ennepetal 1:1

Zuschauer: 137

Tore: 1:0 Fili (62.), 1:1 Binyamin (65.)



Rot Weiss Ahlen – SG Finnentrop/Bamenohl 3:4

Zuschauer: 532

Tore: 0:1 Albayrak (5.), 0:2 Albayrak (21.), 1:2 Breuer (36.), 2:2 Pourié (40.), 2:3 Albayrak (45.+3), 2:4 Albayrak (67. Handelfmeter), 3:4 Pourié (71.)



VfL Bochum II – ASC 09 Dortmund 4:1

Zuschauer: 247

Tore: 1:0 Kojic (43.), 1:1 Rausch (69. Foulelfmeter), 2:1 Urban (71. Eigentor), 3:1 Koerdt (77.), 4:1 Boafo (89.)



SC Preußen Münster II – SpVgg Vreden 2:3

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Steinfeldt (33.), 1:1 Meise (63.), 2:1 Eickhoff (65.), 2:2 Kronenberg (69. Eigentor), 2:3 Meise (71.)

Besondere Vorkommnisse: Steinfeldt (SC Preußen Münster II) verschießt Foulelfmeter (36.).



1. FC Gievenbeck – Eintracht Rheine 1:2

Zuschauer: 349

Tore: 0:1 Kosthorst (11.), 1:1 Schulte (58.), 1:2 Kerellaj (60.)



SC Verl II – Concordia Wiemelhausen 1:1

Zuschauer: 62

Tore: 1:0 Korniyenko (34. Foulelfmeter), 1:1 Lahchaychi (69.)



SV Schermbeck – Westfalia Rhynern 0:2

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Deljiu (23. Foulelfmeter), 0:2 Mc Leod (90.)



SpVgg Vreden – VfL Bochum II 2:1

Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Kojic (28.), 1:1 Heisterkamp (31. Foulelfmeter), 2:1 Niehuis (89.)



ASC 09 Dortmund – Victoria Clarholz 4:2

Zuschauer: 179

Tore: 1:0 Diskau (10.), 1:1 Gucciardo (15. Foulelfmeter), 2:1 Santo (45.), 2:2 Baum (58.), 3:2 Opoku (61.), 4:2 Podehl (89.)



Eintracht Rheine – TuS Bövinghausen zg. 2:0

Tore: keine Tore



Concordia Wiemelhausen – 1. FC Gievenbeck 1:1

Zuschauer: 183

Tore: 0:1 Tepper (27.), 1:1 Hiller (28.)



SG Wattenscheid 09 – SG Finnentrop/Bamenohl 1:0

Zuschauer: 468

Tore: 1:0 Kaminski (2.)

Gelb-Rot: Kaminski (88./SG Wattenscheid 09/Foulspiel)



TuS Ennepetal – SV Lippstadt 08 3:2

Zuschauer: 235

Tore: 0:1 Neugebauer (8.), 0:2 Neugebauer (15.), 1:2 Reyes Mellado (47.), 2:2 Temin (66. Eigentor), 3:2 Binyamin (83.)



1. FC Gievenbeck – SV Schermbeck 2:0

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Fallbrock (37.), 2:0 Fallbrock (76.)



SV Lippstadt 08 – SpVgg Vreden 2:1

Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Dören (10.), 2:0 Franke (74.), 2:1 Gerster (83.)



TuS Bövinghausen zg. – Sportfreunde Siegen 0:8

Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Oubeyapwa (20.), 0:2 Kader (39.), 0:3 Mavroudis (59.), 0:4 Krämer (61.), 0:5 Scheld (65. Foulelfmeter), 0:6 Kader (68. Foulelfmeter), 0:7 Pursian (75.), 0:8 Kyere (88.)

Gelb-Rot: Inan (65./TuS Bövinghausen zg./Foult Kyere und trifft ihn dabei in die Hacken )



Victoria Clarholz – Eintracht Rheine 2:2

Zuschauer: 245

Tore: 0:1 van den Berg (29. Foulelfmeter), 0:2 Wald (45.), 1:2 Gucciardo (81.), 2:2 Biniek (90.+1)



SG Finnentrop/Bamenohl – ASC 09 Dortmund 2:1

Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Albayrak (30.), 1:1 Santo (47.), 2:1 Akhabach (69.)



VfL Bochum II – Concordia Wiemelhausen 5:0

Zuschauer: 230

Tore: 1:0 Tolba (23.), 2:0 Koerdt (27.), 3:0 Dreca (58.), 4:0 Bernsdorf (65.), 5:0 Njike-Nana (81.)



ASC 09 Dortmund – SG Wattenscheid 09 1:0

Zuschauer: 237

Tore: 1:0 Podehl (16.)



SC Preußen Münster II – Westfalia Rhynern 2:2

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Kronenberg (14.), 1:1 Mc Leod (18.), 1:2 Deljiu (31.), 2:2 Steinfeldt (69.)



Sportfreunde Siegen – Victoria Clarholz 2:0

Zuschauer: 1276

Tore: 1:0 Kader (52.), 2:0 Kyere (85.)



SV Schermbeck – VfL Bochum II 0:3

Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Dreca (41.), 0:2 Dreca (54.), 0:3 Boafo (63.)



SpVgg Vreden – Rot Weiss Ahlen 1:1

Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Schultealbert (17.), 1:1 Pourié (34. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Hornbruch (90./Rot Weiss Ahlen/Taktisches Foul )

Rot: Pourié (90./Rot Weiss Ahlen/Hat was zum Schiedsrichter gesagt )



Concordia Wiemelhausen – SV Lippstadt 08 1:5

Zuschauer: 208

Tore: 0:1 Neugebauer (11.), 1:1 Yerli (40.), 1:2 Romano (64.), 1:3 Dören (73.), 1:4 Kaiser (84.), 1:5 Neugebauer (87.)



Eintracht Rheine – SG Finnentrop/Bamenohl 0:1

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Akhabach (25.)



TuS Ennepetal – TuS Bövinghausen zg. 5:0

Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Vaitkevicius (14.), 2:0 Vaitkevicius (18.), 3:0 Goles (33.), 4:0 Reyes Mellado (54.), 5:0 Goles (73.)



SC Verl II – 1. FC Gievenbeck 2:0

Zuschauer: 72

Tore: 1:0 Yilmaz (75.), 2:0 Höftmann (90. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Diezemann (90./1. FC Gievenbeck/)



TuS Ennepetal – SC Preußen Münster II 2:3

Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Reyes Mellado (13.), 2:0 El Youbari (38.), 2:1 Hausotter (45.), 2:2 Schulz (45.+2 Foulelfmeter), 2:3 Fajic (82.)

Rot: Reyes Mellado (55./TuS Ennepetal/Tätigkeit)



SG Finnentrop/Bamenohl – Sportfreunde Siegen 1:1

Zuschauer: 1350

Tore: 0:1 Güclü (76.), 1:1 Albayrak (89.)



Rot Weiss Ahlen – Concordia Wiemelhausen 3:2

Zuschauer: 487

Tore: 1:0 Szmadrowski (3.), 1:1 Uzunbas (57.), 1:2 Ruppert (66.), 2:2 Breuer (74.), 3:2 Soares (87.)

Gelb-Rot: Wasserloos (90./Concordia Wiemelhausen/Rudelbildung )



SG Wattenscheid 09 – Eintracht Rheine 2:2

Zuschauer: 439

Tore: 0:1 El Mansoury (19. Eigentor), 1:1 Duran (26.), 2:1 Wanner (35. Eigentor), 2:2 Wald (69.)



1. FC Gievenbeck – SC Preußen Münster II 2:1

Zuschauer: 449

Tore: 1:0 Fallbrock (35.), 2:0 Kloth (37. Eigentor), 2:1 Eichie (78.)

Gelb-Rot: Tepper (56./1. FC Gievenbeck/)



SV Lippstadt 08 – SV Schermbeck 6:1

Zuschauer: 445

Tore: 1:0 Ufuk (23.), 2:0 Steringer (33.), 3:0 Dere (37.), 4:0 Kaiser (48. Foulelfmeter), 4:1 Fili (62.), 5:1 Neugebauer (64.), 6:1 Neugebauer (69.)



TuS Bövinghausen zg. – SpVgg Vreden 1:7

Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Hodza (6.), 1:1 Heisterkamp (35.), 1:2 Meise (48.), 1:3 Sinner (57.), 1:4 Sinner (60.), 1:5 Hinkelmann (74.), 1:6 Sinner (77.), 1:7 Gerster (87.)

Gelb-Rot: Jusufi (46./TuS Bövinghausen zg./)



Victoria Clarholz – TuS Ennepetal 3:0

Zuschauer: 336

Tore: 1:0 Biniek (37.), 2:0 Michen (71.), 3:0 Michen (77.)

Gelb-Rot: Hupka (63./TuS Ennepetal/)

Rot: Antwi-Adjej (89./TuS Ennepetal/)



Westfalia Rhynern – SpVgg Erkenschwick 2:0

Zuschauer: 334

Tore: 1:0 Seber (2.), 2:0 Wiese (38.)



VfL Bochum II – SC Verl II 2:0

Zuschauer: 214

Tore: 1:0 Kaps (45. Eigentor), 2:0 Kojic (66. Foulelfmeter)



SV Lippstadt 08 – Sportfreunde Siegen 0:3

Zuschauer: 990

Tore: 0:1 Kader (7.), 0:2 Kader (9.), 0:3 Nabesaka (36.)



Victoria Clarholz – SG Wattenscheid 09 1:2

Zuschauer: 453

Tore: 0:1 El Mansoury (56.), 1:1 Michen (66.), 1:2 Firat (67.)



Rot Weiss Ahlen – Eintracht Rheine 1:4

Zuschauer: 531

Tore: 0:1 van den Berg (17.), 0:2 Heger (29.), 1:2 Moustfa (45.), 1:3 Heger (65.), 1:4 Bauer (80.)



TuS Bövinghausen zg. – ASC 09 Dortmund 1:9

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Algan (6.), 1:1 Podehl (22.), 1:2 Podehl (29.), 1:3 Dziho (39.), 1:4 Podehl (41.), 1:5 Santo (48.), 1:6 Podehl (58.), 1:7 Opoku (61.), 1:8 Santo (69.), 1:9 Morina (76.)



1. FC Gievenbeck – SpVgg Vreden 1:2

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Martin (54.), 1:1 Gerster (61.), 1:2 Schultealbert (67. Foulelfmeter)



Westfalia Rhynern – Concordia Wiemelhausen 7:1

Zuschauer: 353

Tore: 1:0 Lopez-Zapata (7.), 2:0 Kourouma (16.), 3:0 Deljiu (25. Foulelfmeter), 4:0 Wagner (30.), 5:0 Seber (32.), 6:0 Lopez-Zapata (45.), 7:0 Wagner (52.), 7:1 Kellner (84.)

Rot: Hiller (38./Concordia Wiemelhausen/)



VfL Bochum II – TuS Ennepetal 2:2

Zuschauer: 287

Tore: 0:1 Vaitkevicius (21.), 1:1 Dreca (39. Foulelfmeter), 1:2 Binyamin (90.), 2:2 Hülsenbusch (90.+2)



SpVgg Erkenschwick – SV Schermbeck 0:3

Zuschauer: 291

Tore: 0:1 Karagülmez (23.), 0:2 Grumann (34.), 0:3 Karagülmez (64.)

Rot: Wortmann (56./SpVgg Erkenschwick/grobes Foulspiel)



SC Preußen Münster II – SC Verl II 3:3

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Herb (11.), 1:1 Tirpan (24.), 2:1 Kronenberg (53.), 2:2 Lamkemeyer (61.), 2:3 Gerhardt (72.), 3:3 Steinfeldt (83.)

Gelb-Rot: Evers (69./SC Preußen Münster II/)



SV Lippstadt 08 – SG Wattenscheid 09 1:0

Zuschauer: 440

Tore: 1:0 Franke (23.)



SC Preußen Münster II – VfL Bochum II 0:3

Zuschauer: 165

Tore: 0:1 Bernsdorf (25.), 0:2 Njike-Nana (57.), 0:3 Jahn (63.)



SpVgg Vreden – Victoria Clarholz 1:1

Zuschauer: 420

Tore: 0:1 Michen (44.), 1:1 Heisterkamp (90.+3 Foulelfmeter)



Concordia Wiemelhausen – TuS Bövinghausen zg. 5:3

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Godlove (8.), 0:2 Godlove (19.), 0:3 Skrijelj (58.), 1:3 Franke (73.), 2:3 Wasserloos (77.), 3:3 Wasserloos (77.), 4:3 Uzunbas (87.), 5:3 Wasserloos (90.)

Rot: Matsumoto (63./TuS Bövinghausen zg./)



SV Schermbeck – Rot Weiss Ahlen 2:3

Zuschauer: 102

Tore: 0:1 Sezer (20.), 0:2 Pourié (49.), 0:3 Pourié (58.), 1:3 Grumann (64.), 2:3 Fili (73. Foulelfmeter)

Rot: Pihl (85./Rot Weiss Ahlen/)



SC Verl II – SV Lippstadt 08 1:0

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Nwachukwu (55.)



Eintracht Rheine – ASC 09 Dortmund 2:2

Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Podehl (45.), 1:1 Kerellaj (49.), 1:2 Warschewski (54.), 2:2 Gündoğan (78.)



SG Wattenscheid 09 – Sportfreunde Siegen 1:3

Zuschauer: 1586

Tore: 1:0 Yesilova (34.), 1:1 Kader (45.), 1:2 Kyere (51.), 1:3 Kyere (82.)



SpVgg Erkenschwick – 1. FC Gievenbeck 1:1

Zuschauer: 174

Tore: 1:0 Nebi (29.), 1:1 Fallbrock (36.)



TuS Ennepetal – SG Finnentrop/Bamenohl 2:1

Zuschauer: 178

Tore: 1:0 Antwi-Adjej (8.), 2:0 Hupka (65.), 2:1 Fünfsinn (69.)



ASC 09 Dortmund – Sportfreunde Siegen 0:4

Zuschauer: 475

Tore: 0:1 Tomas (12.), 0:2 Mavroudis (17.), 0:3 Mavroudis (63.), 0:4 Pursian (67.)



SG Wattenscheid 09 – TuS Ennepetal 3:2

Zuschauer: 430

Tore: 0:1 Binyamin (14.), 0:2 van der Heusen (48.), 1:2 Duran (60.), 2:2 Nnaji (68. Foulelfmeter), 3:2 Nnaji (83. Foulelfmeter)



1. FC Gievenbeck – Westfalia Rhynern 1:2

Zuschauer: 249

Tore: 0:1 Deljiu (28.), 0:2 Lopez-Zapata (52.), 1:2 Fallbrock (68.)



TuS Bövinghausen zg. – SV Schermbeck 0:2

Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Broos (66.), 0:2 Grumann (90. Handelfmeter)

Rot: Hodza (89./TuS Bövinghausen zg./Handspiel im Strafraum)



Victoria Clarholz – Concordia Wiemelhausen 1:1

Zuschauer: 333

Tore: 1:0 Nkam (11. Eigentor), 1:1 Post (38.)

Rot: Büscher (77./Victoria Clarholz/)



SV Lippstadt 08 – SC Preußen Münster II 1:2

Zuschauer: 342

Tore: 0:1 Bolay (16.), 0:2 Evers (56.), 1:2 Kaiser (60. Handelfmeter)



Rot Weiss Ahlen – SC Verl II 0:1

Zuschauer: 531

Tore: 0:1 Probst (51.)



SG Finnentrop/Bamenohl – SpVgg Vreden 2:2

Zuschauer: 176

Tore: 1:0 Albayrak (34. Handelfmeter), 2:0 Akhabach (37.), 2:1 Ostenkötter (62.), 2:2 Schultealbert (64.)

Rot: Meise (89./SpVgg Vreden/)



SC Verl II – SpVgg Erkenschwick 1:1

Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Nebi (10.), 1:1 Vega Zambrano (15.)



Rot Weiss Ahlen – TuS Ennepetal 1:1

Zuschauer: 470

Tore: 1:0 De Lemos (58.), 1:1 Binyamin (77. Foulelfmeter)



SC Preußen Münster II – Rot Weiss Ahlen 3:2

Zuschauer: 1086

Tore: 1:0 Gueye (11.), 2:0 Schulz (52.), 2:1 Wöstmann (59.), 2:2 Pourié (70.), 3:2 Fajic (84.)



Westfalia Rhynern – VfL Bochum II 0:3

Zuschauer: 867

Tore: 0:1 Abdat (35.), 0:2 Kojic (47.), 0:3 Kleine (73. Eigentor)



Sportfreunde Siegen – Eintracht Rheine 4:0

Zuschauer: 1920

Tore: 1:0 Ticha (10.), 2:0 Dej (40.), 3:0 Mavroudis (51.), 4:0 Krämer (85.)



SV Schermbeck – Victoria Clarholz 1:2

Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Grumann (2.), 1:1 Gucciardo (13.), 1:2 Gucciardo (27.)



SpVgg Vreden – SG Wattenscheid 09 0:0

Zuschauer: 500

Tore: keine Tore



Concordia Wiemelhausen – SG Finnentrop/Bamenohl 0:2

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Albayrak (69.), 0:2 Fünfsinn (76.)

Rot: Tüysüz (53./Concordia Wiemelhausen/)

Gelb-Rot: Albayrak (70./SG Finnentrop/Bamenohl/)

Rot: Schmerbeck (90./Concordia Wiemelhausen/Notbremse)



SpVgg Erkenschwick – SV Lippstadt 08 0:1

Zuschauer: 464

Tore: 0:1 Steringer (90.+3)



TuS Ennepetal – ASC 09 Dortmund 1:0

Zuschauer: 211

Tore: 1:0 Vaitkevicius (48.)



SC Verl II – TuS Bövinghausen zg. 2:0

Tore: keine Tore



Rot Weiss Ahlen – SpVgg Erkenschwick 2:0

Zuschauer: 494

Tore: 1:0 Sezer (17.), 2:0 Wöstmann (20.)

Gelb-Rot: Moustfa (64./Rot Weiss Ahlen/Schwalbe )



SG Wattenscheid 09 – Concordia Wiemelhausen 4:0

Zuschauer: 545

Tore: 1:0 Nnaji (5.), 2:0 Duran (37.), 3:0 Nnaji (54.), 4:0 Buckmaier (89.)



Sportfreunde Siegen – 1. FC Gievenbeck 2:2

Zuschauer: 2012

Tore: 0:1 John (11.), 0:2 Fallbrock (55.), 1:2 Kader (64.), 2:2 Güclü (76.)



ASC 09 Dortmund – SpVgg Vreden 1:1

Zuschauer: 95

Tore: 1:0 Podehl (51.), 1:1 Schultealbert (90.+7)



Eintracht Rheine – TuS Ennepetal 5:1

Zuschauer: 180

Tore: 1:0 van den Berg (44.), 2:0 Gündoğan (45.+1), 3:0 Gündoğan (59.), 4:0 Gündoğan (66.), 4:1 Lötters (80.), 5:1 Bauer (87.)



SV Lippstadt 08 – Westfalia Rhynern 2:2

Zuschauer: 360

Tore: 1:0 Dogan (43.), 1:1 Lopez-Zapata (59.), 2:1 Kaiser (71. Foulelfmeter), 2:2 Deljiu (74. Foulelfmeter)



Victoria Clarholz – SC Verl II 2:1

Zuschauer: 295

Tore: 1:0 Gucciardo (5.), 1:1 Nwachukwu (68. Foulelfmeter), 2:1 Linnemann (90.+2)



SG Finnentrop/Bamenohl – SV Schermbeck 2:1

Zuschauer: 212

Tore: 1:0 Thiemann (25.), 2:0 Thiemann (46.), 2:1 Ovelhey (55.)

Gelb-Rot: Musangu (91./SG Finnentrop/Bamenohl/)



Sportfreunde Siegen – Rot Weiss Ahlen 1:0

Zuschauer: 1692

Tore: 1:0 Kyere (51.)



SpVgg Erkenschwick – SC Preußen Münster II 2:1

Zuschauer: 233

Tore: 1:0 Oerterer (23. Handelfmeter), 2:0 Oerterer (61.), 2:1 Schulz (72.)



VfL Bochum II – 1. FC Gievenbeck 0:0

Zuschauer: 198

Tore: keine Tore

Besondere Vorkommnisse: Martin (1. FC Gievenbeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Grave (54.).



Westfalia Rhynern – Rot Weiss Ahlen 0:1

Zuschauer: 587

Tore: 0:1 Wöstmann (34.)



1. FC Gievenbeck – SV Lippstadt 08 1:3

Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Dogan (9.), 0:2 Neugebauer (35.), 1:2 Conze (77.), 1:3 Kohl (90.+2)



SC Preußen Münster II – Victoria Clarholz 0:3

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Michen (37.), 0:2 Brück (71.), 0:3 Baum (89. Foulelfmeter)



SpVgg Vreden – Eintracht Rheine 0:5

Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Wald (12.), 0:2 Hammami (18.), 0:3 Gündoğan (71.), 0:4 Kerellaj (76.), 0:5 Bauer (87.)



Concordia Wiemelhausen – ASC 09 Dortmund 2:7

Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Santo (4.), 0:2 Podehl (6.), 0:3 Podehl (32.), 0:4 Rausch (36. Foulelfmeter), 0:5 Podehl (38.), 0:6 Warschewski (50.), 0:7 Münzel (74.), 1:7 Uzunbas (79.), 2:7 Öztürk (82.)



SV Schermbeck – SG Wattenscheid 09 2:1

Zuschauer: 269

Tore: 0:1 Firat (33.), 1:1 Broos (41.), 2:1 Özat (61.)



TuS Ennepetal – Sportfreunde Siegen 1:3

Zuschauer: 428

Tore: 1:0 Müller (8.), 1:1 Weusthoff (17. Eigentor), 1:2 Kyere (51.), 1:3 Güclü (76.)



SC Verl II – SG Finnentrop/Bamenohl 0:0

Zuschauer: 75

Tore: keine Tore



Westfalia Rhynern – SC Verl II 1:1

Zuschauer: 235

Tore: 0:1 Nwachukwu (48. Foulelfmeter), 1:1 Seber (59.)



SG Wattenscheid 09 – Rot Weiss Ahlen 2:0

Zuschauer: 661

Tore: 1:0 Firat (62.), 2:0 Loheider (82.)



ASC 09 Dortmund – SV Schermbeck 2:3

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Santo (3.), 1:1 Lackmann (23.), 1:2 Özat (37.), 1:3 Karagülmez (90.+2 Foulelfmeter), 2:3 Podehl (90.+3)

Rot: Tshimanga (65./ASC 09 Dortmund/Grobes Foulspiel)



Eintracht Rheine – Concordia Wiemelhausen 1:0

Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Meyer (69.)

Gelb-Rot: Wasserloos (52./Concordia Wiemelhausen/)



Sportfreunde Siegen – SpVgg Vreden 4:2

Zuschauer: 1554

Tore: 0:1 Kondring (12.), 0:2 Hinkelmann (24.), 1:2 Krämer (45.+2), 2:2 Güclü (56.), 3:2 Scheld (62. Foulelfmeter), 4:2 Scheld (75. Handelfmeter)

Rot: Meise (64./SpVgg Vreden/Grobes Foulspiel)

Rot: Günes (81./SpVgg Vreden/Grobes Foulspiel)



SV Lippstadt 08 – VfL Bochum II 2:1

Zuschauer: 505

Tore: 0:1 Kojic (26.), 1:1 Kaiser (40. Foulelfmeter), 2:1 Franke (82.)



Rot Weiss Ahlen – 1. FC Gievenbeck 2:1

Zuschauer: 384

Tore: 1:0 Pourié (75.), 1:1 Martin (81.), 2:1 Moustfa (90.)



Victoria Clarholz – SpVgg Erkenschwick 4:0

Zuschauer: 388

Tore: 1:0 Michen (12.), 2:0 Gucciardo (54.), 3:0 Gucciardo (72.), 4:0 Wiedemann (88.)

Rot: Warnat (31./SpVgg Erkenschwick/Beleidigung )



SG Finnentrop/Bamenohl – SC Preußen Münster II 2:4

Zuschauer: 275

Tore: 1:0 Thiemann (23.), 2:0 Becker (28.), 2:1 Keute (34.), 2:2 Hausotter (36.), 2:3 Hoti (38.), 2:4 Schulz (75.)



SG Wattenscheid 09 – SC Verl II 2:1

Zuschauer: 351

Tore: 1:0 Yesilova (12.), 1:1 Peters (40.), 2:1 Yesilova (59.)



SV Schermbeck – Eintracht Rheine 2:1

Zuschauer: 42

Tore: 1:0 Fili (31.), 2:0 Broos (40.), 2:1 Meyer (50.)



Westfalia Rhynern – Victoria Clarholz 2:0

Zuschauer: 364

Tore: 1:0 Wagner (77.), 2:0 Braun (90.+2)



VfL Bochum II – Rot Weiss Ahlen 4:0

Zuschauer: 2672

Tore: 1:0 Abdat (5.), 2:0 Dreca (40.), 3:0 Dreca (68.), 4:0 Özdemir (90.)



Concordia Wiemelhausen – Sportfreunde Siegen 1:1

Zuschauer: 328

Tore: 0:1 Dej (55.), 1:1 Uzunbas (58. Foulelfmeter)



SC Preußen Münster II – SG Wattenscheid 09 1:0

Zuschauer: 602

Tore: 1:0 Keute (35.)



SpVgg Erkenschwick – SG Finnentrop/Bamenohl 3:4

Zuschauer: 185

Tore: 0:1 Thiemann (14.), 0:2 Thiemann (19.), 1:2 Simic (22.), 2:2 Schultz (33.), 2:3 Thiemann (57.), 3:3 Nebi (64.), 3:4 Meyer (67.)



SC Verl II – ASC 09 Dortmund 1:3

Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Friedrich (24. Eigentor), 1:1 Rausch (76. Foulelfmeter), 1:2 Camprobin (81.), 1:3 Podehl (84.)

Gelb-Rot: Eickholt (62./SC Verl II/)

Gelb-Rot: Keissoglou (74./SC Verl II/)



SpVgg Vreden – TuS Ennepetal 4:1

Zuschauer: 242

Tore: 0:1 Vaitkevicius (22.), 1:1 Muhr (33.), 2:1 Gerster (42.), 3:1 Enning (45.), 4:1 Ostenkötter (48.)



Sportfreunde Siegen – SV Schermbeck 1:1

Zuschauer: 2254

Tore: 1:0 Güclü (49.), 1:1 Mensing (56.)

Gelb-Rot: Oubeyapwa (79./Sportfreunde Siegen/)



Rot Weiss Ahlen – SV Lippstadt 08 2:3

Zuschauer: 896

Tore: 1:0 Pourié (5.), 2:0 Pourié (22. Foulelfmeter), 2:1 Kamann (37.), 2:2 Franke (47.), 2:3 Kohl (51.)

Rot: Tawiah (30./Rot Weiss Ahlen/)



Victoria Clarholz – 1. FC Gievenbeck 1:0

Zuschauer: 444

Tore: 1:0 Michen (88.)



SG Wattenscheid 09 – SpVgg Erkenschwick 1:0

Zuschauer: 862

Tore: 1:0 Duran (59.)



ASC 09 Dortmund – SC Preußen Münster II 4:0

Zuschauer: 178

Tore: 1:0 Friedrich (9.), 2:0 Rausch (44.), 3:0 Friedrich (51.), 4:0 Camprobin (87.)



Eintracht Rheine – SC Verl II 2:0

Zuschauer: 235

Tore: 1:0 van den Berg (48.), 2:0 Knüver (78.)



TuS Ennepetal – Concordia Wiemelhausen 4:2

Zuschauer: 202

Tore: 1:0 Müller (17.), 1:1 Yerli (41.), 1:2 Uzunbas (58.), 2:2 Vaitkevicius (66.), 3:2 Antwi-Adjej (73.), 4:2 Keskin (90.+1)



SG Finnentrop/Bamenohl – Westfalia Rhynern 1:0

Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Thiemann (56.)



SpVgg Erkenschwick – ASC 09 Dortmund 0:5

Zuschauer: 260

Tore: 0:1 Opoku (11.), 0:2 Podehl (16.), 0:3 Camprobin (42.), 0:4 Santo (61.), 0:5 Kallenbach (86.)



1. FC Gievenbeck – SG Finnentrop/Bamenohl 1:0

Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Conze (90.+4)



VfL Bochum II – Victoria Clarholz 1:1

Zuschauer: 109

Tore: 1:0 Koerdt (15.), 1:1 Aciz (90.+3 Handelfmeter)



Concordia Wiemelhausen – SpVgg Vreden 4:0

Zuschauer: 142

Tore: 1:0 Lahchaychi (8.), 2:0 Gumpert (52.), 3:0 Uzunbas (57.), 4:0 Habelok (79.)



SV Schermbeck – TuS Ennepetal 2:0

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Schacht (89.), 2:0 Özat (90.+2)

Rot: Binyamin (93./TuS Ennepetal/Grobes Foulspiel)



SC Verl II – Sportfreunde Siegen 1:2

Zuschauer: 420

Tore: 0:1 Nabesaka (11.), 0:2 Kader (73.), 1:2 Tirpan (78.)



SC Preußen Münster II – Eintracht Rheine 2:2

Zuschauer: 117

Tore: 0:1 Gündoğan (5.), 1:1 Hausotter (59.), 2:1 Hausotter (75.), 2:2 Bauer (86.)



Westfalia Rhynern – SG Wattenscheid 09 2:1

Zuschauer: 438

Tore: 1:0 Mc Leod (18.), 1:1 El Mansoury (29.), 2:1 Wiese (86.)



Sportfreunde Siegen – SpVgg Erkenschwick 1:0

Zuschauer: 2652

Tore: 1:0 Güclü (90.+7)



Sportfreunde Siegen – SC Preußen Münster II 1:0

Zuschauer: 1961

Tore: 1:0 Nabesaka (90.)

Rot: Herb (35./SC Preußen Münster II/Notbremse)



1. FC Gievenbeck – SG Wattenscheid 09 1:1

Zuschauer: 349

Tore: 0:1 Gabriel (70.), 1:1 Martin (73.)



SpVgg Vreden – SV Schermbeck 1:0

Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Enning (88.)



Victoria Clarholz – SV Lippstadt 08 0:0

Zuschauer: 660

Tore: keine Tore

Rot: Kahraman (58./Victoria Clarholz/Handspiel)

Rot: Kamann (75./SV Lippstadt 08/Notbremse)



ASC 09 Dortmund – Westfalia Rhynern 2:1

Zuschauer: 168

Tore: 0:1 Deljiu (40.), 1:1 Diskau (45.+1), 2:1 Rausch (49.)



Eintracht Rheine – SpVgg Erkenschwick 1:0

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Meyer (8.)



SG Finnentrop/Bamenohl – VfL Bochum II 1:2

Zuschauer: 302

Tore: 0:1 Holtkamp (42.), 0:2 Hülsenbusch (72.), 1:2 Meyer (86.)



TuS Ennepetal – SC Verl II 1:4

Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Eickholt (17.), 0:2 Nwachukwu (63.), 0:3 Nwachukwu (74.), 1:3 Yahkem (76.), 1:4 Nwachukwu (90.)