Die große Spielerbilanz vom VfR Wormatia Worms

Gesetzt: Worms’ Offensivspieler Nico Jäger (rotes Trikot), hier im Duell mit Tom Keller vom FC Hertha Wiesbach, gehörte zu den Konstanten in Wormatias Angriffsreihe in der Oberliga-Spielzeit 25/26. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Als Mannschaft verfehlte der VfR Wormatia Worms die Saisonziele in Oberliga und Verbandspokal krachend. Doch wie schnitten die VfR-Spieler in der Spielzeit 2025/26 persönlich ab? Die große Spielerbilanz der Wormaten...

Tobias Edinger (24 Spiele/6 davon ohne Gegentor): In den Anfangswochen der Saison fünfmal zu null. Im Anschluss trotz vieler Gegentoren häufig einer der besten Wormaten. Seinen Abschied im Sommer (SG Hüffelsheim) hätten die Wormser Verantwortlichen gerne verhindert.

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Moritz Gotthardt (16 Spiele/1 Tor): Seine Saison war ein Auf und Ab. Zu Beginn kaum gefragt, zeigte er nach dem Trainer-Aus von Anouar Ddaou mehrere gute Auftritte auf der rechten Außenbahn.

John Dos Santos (6/2): Gegen Gau-Odernheim (1:0) und Arminia Ludwigshafen (5:0) mit weißer Weste. In den weiteren vier Spielen an mehreren Gegentoren alles andere als schuldlos. Sein Vertrag wird nicht verlängert.

Luca Baderschneider (29/0): Größtenteils gesetzt, größtenteils mit soliden Auftritten. Der Linksfuß offenbarte zwar immer wieder spielerische Mängel, ging aber stets mit Einsatzwillen und Zweikampfstärke voran.

Felipe Ralda (14/0): Senkrechtstarter auf der rechten Seite. Der Youngster feierte erst Ende November sein Oberligadebüt und hatte seitdem einen Platz in der Viererkette sicher. Erledigte souverän und zuverlässig seinen Job in der Defensive. Offensiv meist unauffällig.

Nicolas Obas (19/0): Unter Ddaou immer gesetzt, in den letzten Saisonwochen verletzt. Kein Spieler, der heraussticht, aber einer, der durch seine Variabilität wertvoll ist.

Leo Klein (9/0): Der Pechvogel der Saison. Fehlte monatelang (Schambeinverletzung), stabilisierte dann nach seiner Rückkehr auf Anhieb die Wormser Abwehrreihe und riss sich dann das Kreuzband im Knie. Er wird noch monatelang ausfallen.

MITTELFELD

Vasileios Siontis (28/1): Das junge Talent überraschte vor allem im ersten Saisondrittel, als er sich auf Anhieb einen Stammplatz erspielte. Ein Allrounder, der viele Positionen bekleiden kann, fußballerisch viele Stärken hat, mit seiner giftigen Spielweise aber auch in Zweikämpfen nicht zurücksteckt. Setzte mit seiner frühen Vertragsverlängerung ein Zeichen an seine Mitspieler.

Lukas Sundin (10/0): Das Mittelfeldtalent wartet noch auf seinen großen Durchbruch beim VfR. Laborierte zuletzt an einer langwierigen Knieverletzung. Der US-Amerikaner nimmt in der Sommervorbereitung einen weiteren Anlauf im Oberligateam der Wormaten.

Kaan Özkaya (26/2): Selten herausragend, spielte er eine mäßige Saison. Blöder Platzverweis in Auersmacher nach 70 Sekunden inklusive. Gut im Spiel mit dem Ball, hat der 24-Jährige gegen körperlich starke Gegenspieler so seine Probleme.

Tom Fladung (25/1): Der Nachfolger von Kapitän Altin Vrella erlebte eine schwierige Saison. Musste verletzungsbedingt zusehen, wie die Wormaten ihre Saisonziele verspielten und war nach seiner Rückkehr nicht wirklich in Topform. Stellte sich angeschlagen zur Verfügung und erlebte zwei persönliche Negativhöhepunkte im Stadion Oberwerth in Koblenz. Bei der TuS flog er mit Gelb-Rot vom Platz, bei Rot-Weiß unterliefen ihm zwei (!) Eigentore.

Mert Özkaya (33/21): In einer völlig unzufriedenstellenden Wormatia-Saison war Mert Özkaya in vielen Spielen ein wichtiger Faktor im VfR-Offensivspiels. Seine Zahlen (38 Torbeteiligungen in 33 Spielen) sind herausragend. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Özkaya diese Zahlen vor allem gegen schwächere Teams sammelte und gegen die Topteams blass blieb. Nach dem wegweisenden Pokalaus gegen Pirmasens ebenfalls in einem monatelangen Formtief.

Jabez Makanda (10/0): Individuell fraglos ein starker Spieler, konnte er die (hohen) Erwartungen der Wormser (noch) nicht wirklich erfüllen.

Laurenz Graf (32/7): Ein weiterer Spieler, der in dieser Saison positiv herausstach. Der Vize-Kapitän ging mit Einsatz und Siegeswillen voran und brachte als Allrounder im Sturm, in der Abwehrreihe oder im zentralen Mittelfeld seine Leistung. Ein ganz wichtiger Akteur im aktuellen Aufgebot.

ANGRIFF

Marc Nauth (20/3): Immer wieder verletzt, aber wenn fit, eine Bereicherung für das Wormatia-Spiel. Zuletzt mehrere Wochen verletzt, wechselt er im Sommer zum FK Pirmasens.

Nico Jäger (34/9): Eine weitere Positiv-Erscheinung dieser Spielzeit. Als Rechtaußen gesetzt, kommt er mit seiner bodenständigen Art in Worms gut an. Angesichts seines Wechsels von der Gruppenliga in die Oberliga vor der Saison sind seine Zahlen (19 Torbeteiligungen in 34 Ligaspielen) umso bemerkenswerter.

Noah Maier (25/6): Starke Sommervorbereitung mit vielen Toren, in der Oberliga aber ohne Fortune. Zieht im Sommer zum ASV Fußgönheim weiter.

Niklas Meyer (33/7): Pendelte auch im zweiten Halbjahr zwischen Startelf und Ersatzbank und konnte seine vielversprechenden Ansätze nicht auf Dauer auf den Platz bringen.

David Schehl (26/3): Als Joker hin und wieder mit guten Auftritten. Insgesamt aber mit zu vielen unauffälligen Leistungen. Sein Vertrag wird nicht verlängert.

Amir Moore (11/2): Der Stürmer der Landesliga-Mannschaft machte in der Oberliga als Linksverteidiger eine überraschend gute Figur im Saisonfinale. Zwei Tore in elf Spielen in der Debütsaison können sich auch sehen lassen.

Omar Hashem Sayed (11/2): Das Sturmtalent machte in dieser Spielzeit seine ersten Schritte in der Oberliga und seine Sache dabei gut. Im kommenden Jahr sollen dann als fixer Teil des Oberliga-Kaders weitere folgen.

Bobby Edet (20/5): Publikumsliebling trotz Jokerrolle. Der US-Amerikaner schaffte es nicht, sich auf Dauer durchzusetzen und wechselt nun zu Ligakontrahent TSV Gau-Oderneheim.