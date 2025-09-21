Die große Show der Rubaszewski-Brüder

Sein Debüt als Coach des SV Kurdistan Düren hätte sich Ali Meybodi sicher anders vorgestellt. Nach nur drei Trainingseinheiten war der Einfluss des neuen Mannes freilich noch überschaubar. Im Auswärtsspiel bei Germania Teveren ging der SVK mit 0:5 deutlich geschlagen vom Platz.

Die Partie begann mit einem Schmankerl. Marvin Dumslaff zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern sehenswert über die Mauer, Teveren führte früh mit 1:0. Kurdistan antwortete mit einer Kombination über Deniz Isitmen und Luca Flatten, Niklas Aretz im Germania-Tor war auf dem Posten (13.). Es begann das muntere Chancen-Verballern der Germanen.

Allein Yannick Voussen hätte sich bis zur Pause dreimal in die Torschützenliste eintragen müssen. Ob zweimal frei per Kopf oder mit dem Fuß an den Pfosten, der Mittelstürmer ließ beste Gelegenheiten liegen. Nach Ecke von Dumslaff setzte Stefan Savic zudem einen Kopfball an die Latte. Nach einem traumhaften Angriff über Joel Klieber und Tobias Wilhelm hätte Olaife Orolade eigentlich nur noch vollenden müssen, der linke Schienenspieler verzog aber. „Mein einziger Kritikpunkt zur Pause war, dass wir nur 1:0 geführt haben“, berichtete Teverens Trainer Sebastian Wirtz.

Ehe die Brüder Patrick und Kevin Rubaszewski die Partie mit je zwei Treffern für Teveren entschieden, galt es noch eine brenzlige Szene zu überstehen. Sandro Frugaborsi, bester Dürener, bediente Leon Niederelz, der den Ball aber am Tor vorbei schob. Es folgte Traumtor Nummer zwei: Dumslaff spielte eine Ecke kurz auf Patrick Rubaszewski, der mit einem herrlichen Schlenzer ins hintere obere Eck das 2:0 erzielte (55.). Zwei Minuten später legte der gerade eingewechselte Kevin Rubaszewski auf Vorlage seines Bruders das 3:0 nach.

Auch das 4:0 war eine Familienangelegenheit: Nach Foul von Gerard Sambou an Kevin verwandelte Patrick den fälligen Strafstoß zum 4:0. Der Dürener Veli Cebe sah Gelb-Rot (80.), danach beschränkte sich Teveren auf lange Ballstafetten. Erst in der Nachspielzeit ging es nochmal mit Tempo nach vorne, Savic legte uneigennützig quer auf Kevin Rubaszewski, der den 5:0-Endstand besorgte.

„Ich hätte gerne mehr positive Erkenntnisse mitgenommen, das war leider Gottes nicht der Fall. Teveren war gut, das war ein absolut verdienter Sieg“, resümierte Ali Meybodi, sein Team hätte gegen das Pressing der Germanen zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht. Auf der anderen Seite war Sebastian Wirtz zufrieden. „Von der Art und Weise war das so, wie wir uns das vorstellen“, sagte Teverens Trainer nach dem zweiten Sieg in Serie.

