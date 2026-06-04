"Die große Party steigt dann zum Saisonabschluss mit Wimpelübergabe"

– Foto: SV Westerheim

Vorzeitig steht der SV Westerheim II in der Kreisliga B5 Donau/Iller uneinholbar an der Tabellenspitze. Mit einer überragenden Fitness und einem ausgeprägten Teamgeist feiert die Mannschaft die vorzeitige Meisterschaft und den damit verbundenen Sprung in die Kreisliga A. Trainer Maximilian Häberle blickt auf den Erfolg, die mannschaftliche Geschlossenheit und die zukünftige Ausrichtung des Vereins.

„Da die Saison noch läuft und das letzte Saisonspiel noch ansteht, hielt es sich bisher in Grenzen. Aber natürlich gab es schon das eine oder andere Kaltgetränk, das haben sich die Jungs aber auch verdient“, berichtet Trainer Maximilian Häberle gegenüber FuPa. Der offizielle Höhepunkt der Feierlichkeiten steht der Mannschaft jedoch kurz bevor: „Die große Party steigt dann zum Saisonabschluss mit der Wimpelübergabe.“

Der vorzeitige Titelgewinn in der Kreisliga B5 Donau/Iller ist perfekt, doch der ganz große Jubel im Lager des neuen Meisters wird noch bis zum letzten Spieltag aufgespart. Da der sportliche Alltag noch nicht komplett abgeschlossen ist, hielten sich die Feierlichkeiten im direkten Anschluss an den Erfolg zunächst im Rahmen.

Die beeindruckenden Zahlen einer meisterlichen Spielzeit

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle verdeutlicht die sportliche Konstanz, mit der sich die Mannschaft die Spitzenposition erarbeitet hat. Bei nur noch einem ausstehenden Spieltag führt der SV Westerheim II das Klassement mit 56 Punkten an. Aus den bisherigen 21 Partien holte das Team 18 Siege, zwei Unentschieden und musste lediglich eine Niederlage hinnehmen. Mit einem Torverhältnis von 64:10 Toren stellt der Tabellenführer zudem die stabilste Defensive der gesamten Liga.

Der geschlagene Verfolger hat das Nachsehen

Der härteste Konkurrent im Kampf um den begehrten Titel konnte das hohe Tempo des Spitzenreiters im Endspurt der Saison nicht ganz mitgehen. Der SC Türkgücü Ulm II belegt nach ebenfalls 21 absolvierten Spielen mit 51 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers weist 17 Siege und vier Niederlagen auf, während kein Unentschieden zu Buche steht. Trotz einer torgefährlichen Offensive und einem Torverhältnis von 75:17 beträgt der Rückstand auf den Erstplatzierten vor dem Saisonfinale uneinholbare fünf Zähler.

Geheime Hoffnungen auf den ganz großen Wurf

Dass es in dieser Spielzeit für den Platz an der Sonne reichen würde, war im Vorfeld zwar kein festgeschriebenes Muss, schwang als insgeheimer Wunsch beim Trainer jedoch von Beginn an mit. Die Mannschaft ging mit einer ambitionierten, aber realistischen Erwartungshaltung in die Pflichtspiele.

„Das Saisonziel war definitiv, bis zum Ende oben mitzuspielen. Und insgeheim hofft man dann natürlich auch auf den großen Wurf“, gewährt Maximilian Häberle einen Einblick in die ursprünglichen Überlegungen vor der Runde.

Ein außergewöhnlicher Teamgeist als Fundament des Erfolgs

Als entscheidender Schlüssel für den Triumph über die Konkurrenz erwies sich im Laufe der Monate der Zusammenhalt der Mannschaft. Jeder Spieler ordnete die persönlichen Interessen dem gemeinsamen Erfolg unter, was sich insbesondere in der hohen Disziplin auf dem Trainingsplatz widerspiegelte. „Der unglaubliche Teamgeist. So einen Erfolg erreicht man nur gemeinsam, und das hat ausnahmslos jeder im Team von der ersten Sekunde an verstanden“, analysiert der Coach die ausschlaggebenden Faktoren.

Ein Sonderlob verteilt der Trainer an die Akteure aus der zweiten Reihe: „Die Trainingsbeteiligung war unglaublich, und gerade die Ergänzungsspieler haben bis zum Schluss mitgezogen, obwohl sie weniger Spielzeit bekommen haben, als sie sich verdient hätten.“

Top-Fitness und konsequente Defensivarbeit

Auf dem Rasen untermauerten die Spieler diesen Anspruch durch eine physische Verfassung, die der Konkurrenz in vielen Phasen überlegen war. Zudem überzeugte das gesamte Team durch eine geschlossene Rückwärtsbewegung, was sich in einer geringen Anzahl an Gegentreffern niederschlug.

„Wir waren den meisten Gegnern in Sachen Fitness deutlich voraus. Das hat sich das Team in den beiden Vorbereitungen hart erarbeitet. Bis dato zehn Gegentore sprechen eine Sprache, hier hat das ganze Team konsequent gegen den Ball gearbeitet und niemand war sich für irgendetwas zu schade“, untermauert Maximilian Häberle.

Reisepläne nach Mallorca und ein besonderes Vereinsjubiläum

Nach den kräftezehrenden Wochen im Aufstiegskampf steht für die Spieler bald die verdiente Erholung an, wobei die Mannschaft gleich zwei festliche Termine in ihrem Kalender stehen hat. Neben den klassischen Feierlichkeiten im Süden steht auch ein regionaler Pflichttermin auf dem Programm.

„Ein Großteil der Mannschaft wird ein paar Tage auf Mallorca verbringen. Zudem werden wir unserem Partnerverein FC Westerheim einen Besuch zum Vereinsjubiläum abstatten“, blickt der Trainer voller Vorfreude auf die anstehenden spielfreien Tage der Aufstiegsmannschaft.

Die bewusste Wahrnehmung des verdienten Aufstiegsrechts

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt in die Kreisliga A auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt dier Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Für die Mannschaft ist die Kreisliga A die optimale Bühne, um sich weiterzuentwickeln und den eigenen Nachwuchs an höhere Aufgaben heranzuführen.

„Natürlich. Wir wollen in der kommenden Saison zeigen, dass wir uns den Platz in der Kreisliga A verdient haben. Zudem können die jungen Spieler besser an das Niveau der 1. Mannschaft in der Bezirksliga herangeführt werden“, begründet Maximilian Häberle die Entscheidung.

Personelle Kontinuität und Vertrauen in den eigenen Nachwuchs

Für die kommenden Aufgaben in der neuen Umgebung setzen die Verantwortlichen auf die bekannte Philosophie des Vereins und verzichten ganz bewusst auf Transfers von außerhalb. Stattdessen soll der Fokus weiterhin auf der Ausbildung eigener Talente liegen. „Wie man es vom SV Westerheim kennt, soll auf große externe Verstärkungen verzichtet werden. Wie gewohnt wird der ein oder andere Spieler aus der A-Jugend dazustoßen. Da haben es die letzten Jahre einige Spieler direkt ins Team geschafft, und das soll auch das Ziel für die neue Saison sein“, erklärt der Trainer.

Auch auf der Gegenseite herrscht Klarheit: „Auf der Abgangsseite stehen lediglich die Spieler, welche hoffentlich den dauerhaften Sprung in die 1. Mannschaft schaffen werden.“

Mit Aufstiegseuphorie gegen den typischen Trend

Für die anstehende Saison 2026/2027 in der neuen Umgebung bleibt der Trainer bodenständig und richtet den Blick auf den Klassenerhalt, da die Erfahrungswerte für zweite Mannschaften eine schwierige erste Saison prognostizieren. Dennoch möchte man den Schwung des aktuellen Erfolgs gewinnbringend nutzen.

„Aus Erfahrung tun sich Zweitvertretungen nach dem Aufstieg grundsätzlich schwer. Daher wird das Ziel der Klassenerhalt und das dauerhafte Etablieren in der Liga sein. Die Aufstiegseuphorie wollen wir aber natürlich so lange wie möglich in die neue Saison tragen“, gibt Maximilian Häberle abschließend die Marschroute vor.