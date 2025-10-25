Die große Liebe ist bei Marcel Winkens erloschen

Mit Marcel Winkens hat er seit dessen Abschied kein richtiges Gespräch mehr geführt, scheut aber trotz der unschönen Vorfälle die Begegnung nicht. „Als Gästetrainer gebe ich jedem die Hand, so werde ich es auch dieses Mal machen“, sagt Klinger, der dem Thema Winkens auch in der Kabine nicht zu viel Platz einräumen möchte. „Schließlich haben wir viele neuen Spieler, die die Vergangenheit gar nicht kennen.“ Auch der VfL-Vorsitzende Christoph Sommer hat kein Interesse daran, der Vergangenheit zu viel Beachtung zu schenken. „Wir freuen uns auf das Spiel, weil es für uns ein Derby ist. Alles anderes werden wir vernünftig regeln und professionell damit umgehen. Schließlich steht der Verein über allem“, so Sommer, der Marcel Winkens einen guten Job bescheinigt und auch dankbar dafür ist. „Doch bei aller Wertschätzung zeigt unser neues Trainerteam mit seiner guten Arbeit, dass Personen austauschbar sind.“

Wie Marcel Winkens auf die Begegnungen mit den alten Weggefährten reagieren wird, weiß er noch nicht so genau. „Dem einen oder anderen gebe ich die Hand, anderen nicht. Ich muss mich ja nicht mit jedem gut verstehen, aber auch nicht zehn Jahre nachtragend sein“, so der 42-Jährige. Auch er hat sich vorgenommen, professionell an die Partie heranzugehen: „Wir haben genug Baustellen, deswegen konzentrieren wir uns auf uns.“