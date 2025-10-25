Die große Liebe ist bei Marcel Winkens erloschen

Wer hätte gedacht, dass es mal so weit kommen würde? Marcel Winkens ist Jüchener durch und durch. Insofern war es ein perfektes Match, als er im Jahr 2019 bei seinem Heimatverein als Trainer anheuerte. Zusammen mit dem Vorstand um den Vorsitzenden Christoph Sommer schrieb er eine Erfolgsgeschichte, die letztlich in der vergangenen Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte des VfL Jüchen/Garzweiler sogar in der Oberliga endete. Dass Winkens diesen historischen Aufstieg allerdings nichts mehr als VfL-Coach feiern konnte, ist mit ein Grund dafür, dass von der einst so innigen Liebe nicht mehr übrig zu sein scheint. Spannend ist die Frage, wie beiden Seiten damit umgehen, wenn sie am Sonntag erstmals seit der vorzeitigen Trennung Anfang April anlässlich des Jüchener Gastspiels bei Winkens neuem Verein TSV Meerbusch aufeinandertreffen.
„Das ist ehrlich eine traurige Geschichte. Mein Herz, das zuvor feuerrot für den VfL war, ist jetzt pechschwarz. Das Gefühl ist bei 0,0“, findet Marcel Winkens deutlicher Worte. Angefangen hatten die atmosphärischen Störungen innerhalb der ehemals so perfekten Beziehung, als sich Winkens Anfang des Jahres entschied, nach sechs Jahren seine Tätigkeit bei den Jüchenern zu beenden. Er sah sich nach anstrengenden Jahren am Ende seines Weges bei seinem Heimatverein, wollte die Mannschaft aber nach einer erfolgreichen Hinrunde unbedingt in der zweiten Saison nach der Landesliga-Rückkehr zum Aufstieg führen. Zunächst beteuerten aber beide Seiten, dass alles sauber abgelaufen und ihnen sehr daran gelegen sei, den eingeschlagenen Weg erfolgreich zu Ende zu bringen. Diese Absicht hielt beim Verein allerdings nicht allzu lange. Ziemlich genau einen Monat später, Anfang April, musste Winkens nach einem 4:2-Heimsieg gegen den SSV Bergisch Born vorzeitig gehen. Wie der Sinneswandel zustande kam, wollte der Verein damals nicht verraten. Marcel Winkens sprach zwar von Meinungsverschiedenheiten rund um die Partie gegen Born, doch auch er wollte nicht ins Detail gehen, sondern betonte seine emotionale Bindung zur Mannschaft und wünschte ihr viel Erfolg auf dem Weg zum Aufstieg.
Was genau vorgefallen ist, will Marcel Winkens immer noch nicht verraten, doch wenn er seiner tiefen Enttäuschung zum Ausdruck bringt, nimmt er kein Blatt vor den Mund. „Dass das nicht vernünftig zu Ende gebracht wurde, ist tief traurig. Was für Vorwürfe mir da auch im Nachhinein gemacht wurden, ist unglaublich. Dabei kann ich den Spiegel schauen. Von meiner Seite ist alles sauber gelaufen, das kann ich auch nachweisen“, erklärt Winkens und ergänzt: „In meinem eigenen zu Hause so behandelt zu werden, hätte ich nicht erwartet. Aber Loyalität und Ehrlichkeit scheinen in diesem Geschäft nicht mehr zu zählen.“ Sogar seine Mitgliedschaft in seinem Heimatverein hat der 42-Jährige inzwischen gekündigt.
Einer, der das alles aus nächster Nähe miterlebt hat, ist Daniel Klinger. Zunächst war er Winkens Co-Trainer, dann wurde er nach dessen Abschiedsankündigung dazu auserkoren, die Mannschaft im Sommer zu übernehmen. Doch als es zur vorzeitigen Trennung kam, stieg er schon früher ein und führte den VfL tatsächlich zur Meisterschaft und zum Aufstieg. „Ich hatte mit Marcel nur einmal eine Meinungsverschiedenheit, als es darum ging, ob ein Kapitän automatisch immer spielen muss. Was der Verein entscheidet, darauf habe ich keinen Einfluss. Und als ich gefragt wurde, ob ich den Trainerposten übernehmen möchte, habe ich es eben gemacht“, erklärt Klinger, für den die Partie in Meerbusch auch in anderer Hinsicht besonders ist. Schließlich kickte er zunächst vier Jahre für den TuS Bösinghoven und nach dem Zusammengehen mit dem ASV Lank auch noch zwei Jahre für den Fusionsklub TSV Meerbusch.
Mit Marcel Winkens hat er seit dessen Abschied kein richtiges Gespräch mehr geführt, scheut aber trotz der unschönen Vorfälle die Begegnung nicht. „Als Gästetrainer gebe ich jedem die Hand, so werde ich es auch dieses Mal machen“, sagt Klinger, der dem Thema Winkens auch in der Kabine nicht zu viel Platz einräumen möchte. „Schließlich haben wir viele neuen Spieler, die die Vergangenheit gar nicht kennen.“ Auch der VfL-Vorsitzende Christoph Sommer hat kein Interesse daran, der Vergangenheit zu viel Beachtung zu schenken. „Wir freuen uns auf das Spiel, weil es für uns ein Derby ist. Alles anderes werden wir vernünftig regeln und professionell damit umgehen. Schließlich steht der Verein über allem“, so Sommer, der Marcel Winkens einen guten Job bescheinigt und auch dankbar dafür ist. „Doch bei aller Wertschätzung zeigt unser neues Trainerteam mit seiner guten Arbeit, dass Personen austauschbar sind.“
Wie Marcel Winkens auf die Begegnungen mit den alten Weggefährten reagieren wird, weiß er noch nicht so genau. „Dem einen oder anderen gebe ich die Hand, anderen nicht. Ich muss mich ja nicht mit jedem gut verstehen, aber auch nicht zehn Jahre nachtragend sein“, so der 42-Jährige. Auch er hat sich vorgenommen, professionell an die Partie heranzugehen: „Wir haben genug Baustellen, deswegen konzentrieren wir uns auf uns.“