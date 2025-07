Die große FuPa-Trainer-Umfrage in der Westfalenliga 2

Obercastrop um Kevin Großkreutz (rechts) wird als heißer Meisterschaftskandidat gehandelt. Aber auch mit Holzwickede (in Grün) wird gerechnet. – Foto: Matthias Keil

FuPa Westfalen hat alle Trainer in der Westfalenliga 2 befragt. Das Bild ist klar, ein Favoritenquartett wird demnach den Aufstieg unter sich ausmachen: Wacker Obercastrop, Holzwickeder SC, SpVgg Horsthausen und Vestia Disteln. Oberliga-Absteiger Concordia Wiemelhausen hat kaum jemand auf dem Schirm, dies war vor zwei Jahren aber ähnlich, als die Bochumer Meister wurden. Das Favoriten-Ranking (Anzahl der Erwähnungen): Wacker Obercastrop | 11 Holzwickeder SC | 9 Vestia Disteln | 9 SpVgg Horsthausen | 9 BSV Schüren | 4 Concordia Wiemelhausen | 2 TuS Erndtebrück | 2

Oktay Güney (SSV Buer): "Meine Aufstiegsfavoriten sind Wacker Obercastrop, der Holzwickeder SC und natürlich der Vizemeister der letzten Saison Vestia Disteln. Alle haben gute Leute geholt und sind eingespielt. Mit zwei, drei Überraschungen rechne ich auch noch. Unser Ziel als Aufsteiger ist natürlich der Klassenerhalt und die Entwicklung unser noch sehr jungen Mannschaft." Mirko Talaga (DJK TuS Hordel): "Die Frage nach den Aufstiegsfavoriten ist relativ schwierig, da ich glaube, dass die Liga relativ ausgeglichen sein wird. Ich sehe aber fünf Mannschaften, die um Platz 1 und 2 erst mal mitspielen werden. Das sind Vestia Disteln, die SpVgg Horsthausen, Wacker Obercastrop, der Holzwickeder SC und den BSV Schüren. Was unsere sportlichen Ziele sind für die neue Saison angeht: Wir haben eine sehr junge Truppe und möchten diese erstmal entwickeln und in der Liga etablieren. Das ist der erste Schritt. Natürlich wollen wir nicht absteigen, am besten erst gar nicht erst in den Abstiegssumpf reinkommen. Von daher wäre es auf jeden Fall ein großer Erfolg, wenn wir die Liga halten."

Alexander Schlüter/David Basile (DSC Wanne-Eickel): "Die Aufstiegsfavoriten dieses Jahr sind für uns Wacker Obercastrop, der Holzwickeder SC, die SpVgg Horsthausen und Vestia Disteln. Alle haben letztes Jahr schon eine gute Rolle gespielt und sich noch einmal punktuell verstärkt. Unser übergeordnetes Ziel ist der Nichtabstieg und das gerne dieses Jahr deutlich eher als in den letzten drei Jahren. Wir haben aber mit Wacker, Horsthausen und Holzwickede drei Kracher in den ersten fünf Spielen. Es gibt also einfachere Auftaktprogramme. Wir sind dennoch davon überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen und unsere sehr junge Mannschaft stetig weiterentwickeln können." Carsten Droll (FC Brünninghausen): "Die Aufstiegsfrage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Auf dem Papier hat Wacker Obercastrop eine wirklich starke Mannschaft, Ebenso der BSV Schüren und Concordia Wiemelhausen. Auch der TuS Erndtebrück scheint sich mit starken Neuzugängen gut verstärkt zu haben. Aber wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dass Teams vorne in der Tabelle auftauchen, mit denen vor der Saison niemand gerechnet hätte – so wie zum Beispiel Vestia Disteln in der letzten Spielzeit. Unsere konkreten Ziele besprechen wir innerhalb der Mannschaft. Für all die Menschen, die mich und mein Team hier Tag für Tag unterstützen und uns bei jeder Frage zur Seite stehen, wünsche ich mir, dass wir gemeinsam eine Saison erleben, auf die sie stolz sein können – stolz darauf, dass wir diesen Verein vertreten."