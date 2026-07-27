Die große FuPa-Trainer-Umfrage in der Westfalenliga 1

RW Ahlen (in Rot) ist neben dem SC Peckeloh der große Meisterschaftsfavorit. – Foto: Stefan Wietzorek

Pascal Wilmes (SV Mesum): "Meine klaren Aufstiegsfavoriten sind der SC Peckeloh und Rot Weiss Ahlen. Beide Mannschaften werden aus der Westfalenliga Staffel 1 ihre eigene Liga machen. Danach gibt es viele Mannschaften, die für den „Best of the Rest“ in Frage kommen. Wir haben nach der Spielzeit 2024/25 mit Platz 6 und dem Pokalfinale eine sehr gute Hinrunde in der vergangenen Saison gespielt. Hier hat uns neben der Punkteausbeute (Anm. der Redaktion: Platz 4) auch die Art und Weise gefallen, wie wir Fußball gespielt, aber wenn nötig, auch gearbeitet haben. Nach dem Sieg gegen Peckeloh direkt nach der Winterpause haben wir aus teils erklärlichen und teils auch unerklärlichen Gründen komplett den Faden verloren. Nachher ging es um jeden Punkt im Abstiegskampf und wir mussten einen Fußball spielen, womit wir uns so nicht identifizieren können bzw. wollen. Wir haben uns mit dem Start der Vorbereitung klare Ziele und Prinzipien gesetzt, die wir von Woche zu Woche immer mehr umsetzen wollen. Alles in dem Wissen das wir einen starken Umbruch bewältigen müssen mit vielen Neuzugängen aber auch harten Abgängen wie z. B. Julin Muthulingam und Kevin Ostendorf. Rein tabellarisch möchten wir uns im gesicherten Mittelfeld befinden und somit einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Wichtig ist uns aber auch die Art und Weise und da möchten wir einen klaren Strich unter der vergangenen Rückrunde machen."

Dimitrios Kalpakidis (Lüner SV): "Für mich ist es auch eine ganz neue Herausforderung. Wir sind jetzt in der Westfalenliga Staffel 1, da war ich auch noch nie in meinem Leben. Ich kann mich sogar kaum erinnern, mal gegen einen der Gegner großartig gespielt zu haben. Aber so ist es halt und für den Lüner SV an sich ja kein Neuland. Ich meine, dass eine Mannschaft und ein Verein wie RW Ahlen mit solchen Möglichkeiten, die sie haben und dann auch entsprechend stark investieren, mit Sicherheit als Top-Favorit gehandelt wird. Der SC Peckeloh hat über die Jahre auch immer oben mitgespielt und sich noch mal verstärkt. Der kürzliche 1:0-Sieg gegen Gütersloh liest sich auch nicht schlecht. Das scheint mir schon sehr dominant zu sein, aber es ist alles ja nur Vorbereitung, so dass man es nicht überbewerten sollte. Trotzdem sieht man eine gewisse Qualität, die in beiden Mannschaften vorhanden ist. Und wenn man die konstant bringt, werden die beiden wahrscheinlich den Aufstieg unter sich aus machen. Wir haben nach dem Aufstieg einen sehr großen Umbruch hinter uns und werden uns schnellstmöglich in der Liga einleben müssen. Müssen schauen, wie der Spielstil in der Westfalenliga 1 ist. Ist es mehr ein robusteres Spiel? Wir werden viele Rasenspiele haben im Vergleich zur Westfalenliga 2, in der man viel, viel mehr Kunstrasenspiele hätte, wo der Ball vielleicht ein bisschen besser laufen würde. Das kann natürlich den Spielfluss für spielstarke Mannschaften auch stören. Aber man muss sich umstellen und seinen Spielstil ein wenig optimieren und verändern. Und dann gucken wir mal, wer das am besten kann. Ich denke, dass wir mit unserem Kader in der Lage sind, jeden Mal zu schlagen. Ob wir dann halt so konstant sind, dass wir irgendwo ganz oben landen werden, das ist jetzt sehr schwer zu sagen. Wir sollten auf uns schauen und gucken, dass wir schnellstmöglich unsere Punkte sammeln, dass wir einen guten Start hinlegen und alles Weitere wird man dann sehen. Wenn wir in unserer ersten Saison im oberen Drittel landen würden, wäre das eine überragende Sache, weil wir eine junge Truppe mit nur wenigen gestandenen Spielern haben."

Frank Wegener (Eintracht Ahaus): "Ich glaube, bei der Favoritenfrage wirst du von 14 Trainern ein und dieselbe Antwort bekommen. Rot Weiss Ahlen und SC Peckeloh. Die beiden werden sich um die Meisterschaft "prügeln, es sind die ganz klaren Big Player der Liga. Wer die schlagen möchte, der braucht einen guten Tag, den Papst in der Tasche und den Segen von oben. Unser Ziel ist es nach wie vor, schnellstmöglich die Klasse zu sichern. Wir gehen weiter sehr, sehr demütig mit der Situation um, dass wir ein weiteres Jahr Westfalenliga spielen dürfen. Wir haben sieben Neuzugänge, die wir alle nicht von oben, sondern aus der Bezirksliga, teilweise Kreisliga A, geholt haben. Dazu junge U19-Spieler aus Gievenbeck und Vreden. Und die gilt es ganz schnell in die Mannschaft zu integrieren. Das gelingt uns in der Vorbereitung phasenweise schon ganz gut, aber es kann sicherlich hier und da ein bisschen besser werden. Mit Ahlen haben wir direkt den Platzhirsch als Auftaktgegner. Für uns ist das ein Highlight-Spiel, überhaupt haben wir vier Highlight-Spiele gegen Ahlen und Peckeloh, die allesamt Bonusspiele für uns sind. In Ahlen auf einem Freitagabend ist natürlich mega geil für unsere Jungs und auch etwas Besonderes, weil wir das nicht so oft erleben dürfen. Dahinter ist alles offen, glaube ich. Von Platz drei bis zu den Abstiegsringen habe ich das Gefühl, dass jeder jeden schlagen könnte. Es wird bestimmt wieder eine Überraschungsmannschaft geben. Mit vier Aufsteigern ist die Liga bunt durchmischt. Für uns gilt es nach wie vor, sehr demütig an die Sache ranzugehen, mit viel Dankbarkeit, dass wir da mitspielen dürfen. Wir gehen natürlich auch mit dem Selbstvertrauen aus der vergangenen Saison und mit den Neuzugängen, die uns in der Breite und auch in der Spitze besser machen werden, an die Sache heran. Und dann hoffen wir, dass wir das so umsetzen können, wie wir das vorhaben. Am Ende möchten wir schnellstmöglich die Klasse sichern und eine ruhige Saison spielen. Das ist unser Ziel. Und dann ist das für Eintracht Ahaus ein weiterer Meilenstein in der Vereinsgeschichte."

Tim Daseking (SC Herford): "Die klaren Aufstiegsfavoriten sind der SC Peckeloh und RW Ahlen, die meiner Meinung nach in ihrer eigenen Liga spielen werden und sehr wahrscheinlich deutlich über 60 Punkte holen werden. Dahinter erwarte ich eine sehr ausgeglichene Liga, die hoffentlich spannend verlaufen wird. Als Aufsteiger wollen wir versuchen, uns möglichst im Mittelfeld zu etablieren. Unser Auftaktprogramm ist sehr interessant, aber sportlich auch ein echter Härtetest. Nach den ersten sechs Spielen werden wir einschätzen können, wo wir stehen."

Levent Cayiroglu (FC Kaunitz): "Meine beiden Aufstiegsfavoriten sind ganz klar, und das ist auch keine große Überraschung, dass ich die beiden aufzähle, einmal der SC Peckeloh und einmal Rot Weiss Ahlen. Was die beiden im Vorfeld der Saison nochmal gemacht haben, an Spielern geholt haben, das ist eine Klasse für sich. Wenn man guckt, da kommen Spieler nur aus dem oberen Regal, aus den höheren Ligen. Die Ahlener scheinen sich ganz gut wieder aufzustellen und wenn man sich die ersten Testspielergebnisse anschaut, scheinen sie sich langsam zu finden. Sie haben eine tolle Substanz an Spielern und professionelle Bedingungen. Von daher werden sie zwangsläufig in der Westfalenliga ganz oben mitmischen. Genauso der SC Peckeloh, der letzte Saison schon eine gute Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass sie jetzt nochmal den Feinschliff durchgeführt haben und den Kader nochmal so ergänzt haben, wie sie es sich vorstellen. Dementsprechend erwarte ich, dass die beiden vorne weg marschieren. Dahinter wird es mit Sicherheit ein breites Feld geben, was quasi um die Plätze ab drei kämpft, aber die beiden werden es unter sich ausmachen. Für allen Mannschaft werden es zwei Highlight-Auswärtsspiele dieses Jahr. Ahlen mit seinem Stadion, usw., und Peckeloh mit seiner neuen tollen Anlage. Das sind schon zwei Ausnahmemannschaften mit allen Rahmenbedingungen, die sie haben, die einfach in dieser Liga nichts mehr zu suchen haben. Das muss man einfach so sagen.

Unser Ziel ist es, dass wir natürlich weiterhin die Klasse halten wollen. Diese Liga ist für uns nicht selbstverständlich, aber sie soll irgendwann mal für uns selbstverständlich werden. Wir möchten uns möglichst weiterentwickeln. Letztes Jahr haben wir 38 Punkte geholt, wir möchten jetzt einfach mehr Punkte sammeln und uns stabilisieren, sodass wir irgendwann auch mal zu den Mannschaften zählen, die in der Westfalenliga zum Standard gehören.

Festhalten muss man aber, dass wir acht Spieler verloren und acht neue dazubekommen haben. Das ist aus meiner Sicht schon ein Aderlass. Das ist fast die Hälfte des Kaders, wenn man die Torhüter mal außen vor lässt. Diese Spieler waren für unsere Hierarchie sehr, sehr wichtig, vier waren davon im Mannschaftsrat und zum Teil auch Vizekapitäne. Da muss sich jetzt die Hierarchie neu bilden. Das ist sehr wichtig, denn jeder weiß, wenn man eine stabile Saison spielen möchte, braucht man auch eine gesunde Hierarchie im Team. Und die gilt es für uns herzustellen. Wir sind da auf einem sehr guten Weg. Man merkt auch, dass der eine oder andere versucht, in diese Rolle hineinzuschlüpfen. Aber klar, es wird diese Momente in der Saison geben, wo sich dann herausstellen wird, ob wir in kritischen Situationen eine gesunde Hierarchie und eine gesunde Stabilität in der Mannschaft haben. Letztes Jahr in der Rückrunde war es so, dass wir ein, zwei Male ordentlich unter Druck standen. Da hat man einfach gemerkt, dass wir eine gesunde Hierarchie und eine Stabilität und eine Achse in der Truppe haben, die die Mannschaft dann auch geführt hat. Und die brauchen wir dieses Jahr definitiv auch wieder. Wenn wir das hinbekommen, bin ich guter Dinge, dass wir auch dieses Jahr die Klasse halten werden und uns vielleicht sogar auch um ein, zwei, drei Punkte verbessern können."

Engin Yavuzaslan (RW Ahlen): "Ich muss sagen, es ist für mich ein absolutes Neuland, die Westfalenliga. Deswegen freue ich mich auch schon auf spannende Begegnungen und intensive Spiele. Mein Favorit ist einmal der SC Peckeloh aufgrund der ganzen Verpflichtungen, woran man sieht, dass sie auch absolut etwas vorhaben. Ich glaube, eine Zweitmannschaft wie die vom SV Rödinghausen muss man auch immer mit auf dem Zettel haben. Gleichzeitig habe ich mit GW Nottuln einen Geheimfavoriten. Die kenne ich auch noch aus meinen Vredener Zeiten. Da muss ich einfach sagen, dass sie über Jahre einen Top-Job machen, mit wenig Mitteln das Maximum herausholen.

Unser Ziel ist es, erstmal die Glaubwürdigkeit wieder zu gewinnen im Umfeld. Wenig reden, viel machen. Und daher heißt es für uns wirklich, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Ich glaube, uns werden Mannschaften erwarten, die eine brutale Mentalität gegen uns mitbringen werden. Und wir müssen zusehen, dass wir absolut mit einer Gegenmentalität dagegenhalten. Deswegen wird es unser Ziel sein, frühzeitig in der Liga anzukommen und nicht ansatzweise respektlos heranzugehen, sondern wirklich einen brutalen Respekt vor jedem Gegner zu haben. Wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen und dann gucken wir einfach mal, was am Ende der Saison dabei herauskommt."

Daniel Halfar (FC RW Kirchlengern): "Ich glaube, dass Rot Weiss Ahlen und der SC Peckeloh, zumindest mal auf dem Papier, die stärkste Mannschaften, die meiste Erfahrung und die höchste Einzelspieler-Qualität haben. Sie werden auch intern den Anspruch haben, ganz, ganz oben zu stehen. Ob das dann so kommt, das weiß man ja halt nie im Vorfeld. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie am Ende des Tages die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen.

Unser Ziele sind im Prinzip relativ einfach und schnell formuliert. Für uns gilt es erstmal in der Liga anzukommen, und dann ist natürlich das oberste Ziel, irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Da werden wir alles daran setzen, alles andere wird sich im Laufe der Saison entwickeln, da wir uns als Neuling auch erstmal zurechtfinden und schauen müssen, wo wir überhaupt stehen. Was bringen wir für Qualitäten mit, was die Gegner, um dann sich auch wirklich ein Urteil bilden zu können. Wir als Verein werden alles dafür investieren und hoffen, dass wir den Klassenerhalt dann auch erreichen."

Vito Lombardi (SC Peckeloh): "Für mich ist Rot Weiss Ahlen der klare Aufstiegsfavorit. Der Verein bringt alles mit, was man für den Sprung in die Oberliga benötigt. Ahlen hat sich personell sehr stark verstärkt, verfügt über enorme Qualität im Kader und besitzt mit seinem Umfeld, der Infrastruktur und dem Stadion eine Strahlkraft, die in dieser Liga außergewöhnlich ist. Entsprechend gehört Ahlen für mich in dieser Saison ganz klar in die Rolle des Gejagten. Einer der ersten Jäger wollen wir sein. Wenn Ahlen strauchelt, wollen wir da sein. Zum erweiterten Favoritenkreis zähle ich außerdem SF Ostinghausen, GW Nottuln und Liga-Neuling Lüner SV.

Wir gehen nach einer erfolgreichen ersten Saison als Trainerteam in unser zweites gemeinsames Jahr. Gemeinsam mit meinem Co-Trainer Tim Mannek konnten wir mit Platz drei in der Liga und dem Gewinn des Kreispokals wichtige Entwicklungsschritte machen. Darauf wollen wir nun aufbauen und als Verein den nächsten Schritt gehen. Wir wollen unsere Spielidee schärfen und mutigen, aktiven und attraktiven Fußball spielen und uns erneut in der Spitzengruppe der Liga etablieren. Wenn wir unsere Prinzipien konsequent auf den Platz bringen und als Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt machen, können wir bis zum Saisonende um die Spitzenplätze mitspielen und den großen Coup schaffen."

Dominik Koch (SF Ostinghausen): "Die Favoriten für den Aufstieg und das Rennen um die Meisterschaft werden der SC Peckeloh und RW Ahlen unter sich aus machen. Wir haben in der letzten Saison eine starke Rückrunde gespielt und uns am Ende mit dem vierten Tabellenplatz belohnt. Das war für uns die bisher beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Sicherlich wäre es schön, wenn wir das noch einmal bestätigen könnten, aber dafür muss einiges zusammenpassen. Viele Mannschaften haben sich gut verstärkt und es wird ein sehr ausgeglichenes Feld hinter den beiden Spitzenmannschaften geben. Wir haben einen sehr dünnen Kader und müssen die Abgänge von erfahrenen Spielern kompensieren, daher wären wir mit einem guten einstelligen Tabellenplatz sehr zufrieden."

Darius Schwering (GW Nottuln): "Zu den größten Favoriten dürften sicherlich der SC Peckeloh und Rot Weiss Ahlen gehören. Beide Mannschaften haben für die Westfalenliga eine herausragende Mannschaft. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine der beiden Mannschaften aufsteigt, ist hoch. Wenn eine der anderen 14 Mannschaften sich zu dem Duo dazu gesellen will, dann muss sie jedenfalls eine perfekte Saison spielen. ⁠Kurzfristig möchten wir nach den Veränderungen im Sommer schnell wieder eine Einheit werden, die es hinbekommt eine hohe Leistungskultur aufzubauen. Wenn uns das konstant gelingt, dann traue ich uns zu, dass wir in einer ähnlichen Tabellenregion (Anm. der Redaktion: Platz 7) wie letztes Jahr auftauchen. Dafür müssen wir wieder viel Energie reinstecken."

Mario Plechaty (FC Nordkirchen): "Die Favoriten sind ganz klar RW Ahlen und SC Peckeloh. Da braucht man gar nicht über andere Mannschaften sprechen. Was die für einen Kader haben, das ist schon Wahnsinn. Aber im Fußball ist immer alles möglich, muss man dazusagen. Wir wollen versuchen, die letzte Saison zu bestätigen. Gerade die Rückrunde lief natürlich richtig gut. Ich traue uns wieder von Platz 4 bis 8 alles zu. Aber da muss alles normal laufen. Jetzt gerade haben wir wieder so ein bisschen Pech mit Verletzungen, etc., aber das haben andere auch."

Alexander Zerche (SuS Neuenkirchen): "Ich glaube, es führt kein Weg am SC Peckeloh und an Rot Weiss Ahlen vorbei. Beide sind personell und mit den Möglichkeiten, die dort vorhanden sind, sehr gut aufgestellt. Eine Klasse für sich, würde ich sagen. Ich glaube, dass die beiden sich relativ früh punktetechnisch absetzen werden und dass dann ein Zweikampf um die Meisterschaft wird. Ahlen als Absteiger aus der Oberliga hat einen guten Umbruch vollzogen, auch was das Trainerteam angeht. Sicherlich spannend, auch wenn man die Vorbereitungsergebnisse sieht. Peckeloh hat vielleicht der Vorteil, dass die Truppe sich in der letzten Saison schon etwas finden konnte nach einem holprigen Start und hinten raus immer besser geworden ist. Sie haben sich individuell auf den paar Positionen, wo vielleicht noch etwas Nachholbedarf war - natürlich Meckern auf hohem Niveau - auch noch mal richtig gut verstärkt. Und sie wissen etwas besser über die Liga mittlerweile Bescheid, als es eventuell bei Ahlen der Fall ist. Von daher vielleicht sogar Peckeloh in einer leichten Vorteilssituation, wenn es um die Saison geht. Ich glaube, Überraschungsteams könnten GW Nottuln und eventuell auch der SV Mesum sein. Je nachdem, wie auch da die Umbrüche verkraftet werden. Aber auch diese beiden Mannschaften sind personell sehr gut aufgestellt. Der Rest der Liga befindet sich irgendwo auf einem ähnlichen Niveau, wo dann auch viel Tagesform abhängig ist.

Unser Ziel ist nach zwei Umbrüchen in alter Struktur im vergangenen Sommer und in diesem Sommer ganz klar, für den Klassenerhalt schnellstmöglich die nötigen Punkte einzufahren. Der wesentliche Punkt bei uns ist einfach, junge Spieler zu entwickeln und auf ein gewisses Niveau zu bringen, damit sie in der Westfalenliga Fuß fassen können. Das wird wieder eine spannende Aufgabe für uns. Aber das hatten wir letztes Jahr auch schon und haben da eine sehr, sehr ordentliche Hinrunde gespielt. Hinten raus haben wir die Ergebnisse nicht so geholt, wie wir uns das vorgestellt haben, aber auch nicht schlecht gespielt. So Phasen gehören einfach auch zur Entwicklung dazu. Dementsprechend hat die Entwicklung bei uns einen ganz großen Stellenwert, aber natürlich auch wettbewerbstechnisch möchte man die Klasse halten. Alles andere als Klassenerhalt ist für uns dann halt Bonus."

Christopher Hankemeier (FSC Rheda): "RW Ahlen und der SC Peckeloh werden die Meisterschaft unter sich ausmachen. Beide Mannschaften gehören von ihren Einzelspielern nicht in diese Liga. Die Truppe, die schneller eine Einheit wird, hat vielleicht den entscheidenden Vorteil. Dahinter wird es eine kleine Gruppe geben, in der ich zum Beispiel GW Nottuln oder auch VfL Theesen sehe.

Zu Beginn werden wir uns wieder Etappenziele setzen. Grundsätzlich wollen wir eine bessere Saison spielen als die letzte. Nach der Rückrunde der vergangenen Saison (Anm. der Redaktion: Viertschlechtestes Rückrunden-Team) sind wir aber eine der Mannschaften, die zuerst Punkte holen sollte, um nicht unten reinzurutschen. Wenn wir das erreicht haben, schauen wir weiter."

Florian Langer (SV Rödinghausen II): "Ich glaube, dass man den SC Peckeloh schon schon sehr, sehr deutlich als Favorit betiteln kann. Wenn man sieht, wie viele gute Spieler sie dazubekommen haben und auch so erfahrene Akteure wie Marco Hober, der bei uns aus der 1. Mannschaft dort hingewechselt ist, kann man schon sehr deutlich sagen, dass sie auf jeden Fall ein Mitfavorit sind. Aber auch Vereine wie Rot Weiss Ahlen, die sicherlich schnellstmöglich auch aus dieser Liga wieder heraus möchten, weil sie größere Ambitionen haben. darf man natürlich nicht kleinreden. Dann wird es sicherlich die eine oder andere Überraschung in dem ganzen Kontext der Westfalenliga geben. Generell würde ich sagen, ist die Liga sehr interessant mit den Transfers, die getätigt worden sind in den einzelnen Mannschaften. Deswegen sollte man da auf jeden Fall keine Mannschaft unterschätzen.

Wir wollen auf jeden Fall eine sorgenfreie Saison spielen. Wir haben im letzten Jahr große, große Probleme gehabt und das wollen wir so auf jeden Fall nicht noch mal erleben. Wir wollen wieder in ruhiges Fahrwasser, wo wir die letzten Jahre eigentlich auch immer waren. Wir haben jetzt eine sehr, sehr junge Truppe, die aber auch schon Qualität mitbringt. Trotzdem wäre es vermessen, jetzt zu sagen, wir spielen um den Aufstieg mit und deswegen ist es erst mal die größte Zielsetzung, dass wir schnell den Klassenerhalt sichern, weil wir das vergangene Saison rechnerisch erst am vorletzten Spieltag hinbekommen haben.

Wir wollen natürlich auch wieder Spieler entwickeln und die Jungs weiterbringen. Das ist die klare Zielsetzung einer 2. Mannschaft, die auch nie zu kurz kommen darf, auch wenn es trotzdem um Ergebnisse geht. Wir stellen daher nicht die ganz, ganz große Ambitionen, ich glaube aber, dass wir eine gute Serie spielen werden."

Timo Niermann (VfL Theesen): "Wenig überraschend sind für mich der SC Peckeloh und RW Ahlen die Top-Favoriten, wobei Peckeloh für mich der klare Anwärter auf den Aufstieg ist. Sie haben ihren ohnehin schon hervorragend besetzten Kader noch einmal verstärkt und mit Jo Sabah und Marco Hober zwei für diese Liga außergewöhnlich starke Spieler verpflichtet. Darüber hinaus verfügen sie mit Vito Lombardi und Tim Mannek über ein starkes Trainerteam. Insgesamt glaube ich, dass die Mannschaft noch eingespielter und gefestigter auftreten wird. Den SF Ostinghausen traue ich durchaus eine Außenseiterrolle im Aufstiegsrennen zu.

In erster Linie ist unser Ziel ganz klar der Klassenerhalt. Wir befinden uns in einem großen Umbruch, da rund die Hälfte unseres Kaders aus Neuzugängen besteht. Das muss sich sowohl auf als auch neben dem Platz erst einmal finden. Trotzdem haben wir eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern, was mich optimistisch stimmt."

Daniel Fröhlich (SuS Bad Westernkotten): (Anm. der Redaktion: Die Antwort liegt noch nicht vor und wird nachgereicht."