Die große FuPa-Trainer-Umfrage in der Oberliga Westfalen

Der SV Lippstadt 08 (in Rot) ist der Top-Favorit der anstehenden Oberliga-Saison. – Foto: vibedmarketing

Immerhin fast die Hälfte der Liga rechnet mit einer Top-Platzierung des SC Preußen Münster II und dem 1. FC Gievenbeck. Bei beiden wird sich die Frage stellen, ob man überhaupt hoch darf bzw. möchte. Die Adlerträger sind nur aufstiegsberechtigt, wenn der 1. Mannschaft die sofortige Rückkehr in die 2. Bundesliga gelingt. Und der FCG hatte bislang noch nie die Regionalliga-Lizenz beantragt.

FuPa Westfalen hat wieder alle Trainer in der Oberliga Westfalen befragt. Die letztjährig bereits vielfach genannten SV Lippstadt 08 und ASC 09 Dortmund werden nun erwartungsgemäß als absolute Topfavoriten gehandelt, nachdem bekanntlich kein Regionalligist heruntergekommen ist.

In der vergangenen Saison wurde die SG Wattenscheid 09 ihrer großen Favoritenrolle gerecht. Dass der SV Westfalia Rhynern aufsteigt und sogar Meister wird, hatten nur die wenigsten Trainerkollegen auf dem Schirm.

Magnus Niemöller (ASC 09 Dortmund): "Wenn man ehrlich auf die Liga blickt, gibt es einige Mannschaften, die zurecht mit großen Ambitionen in die Saison gehen. Der SV Lippstadt ist eingespielt, erfahren und meldet völlig zu Recht seine Ansprüche an. Der Kader sendet eine klare Botschaft an den Rest der Liga: Man will ganz oben angreifen. Lippstadt wird eine große Rolle spielen – nicht wegen großer Worte, sondern wegen großer Qualität. Auch der 1. FC Gievenbeck gehört in diesen Kreis. Jahr für Jahr liefern sie ab, Jahr für Jahr gehören sie zu den konstantesten Teams der Liga. Beide Mannschaften sind für mich klassische „über 60-Punkte-Teams“ – echte Schwergewichte der Oberliga Westfalen. Dahinter lauern Vereine wie Eintracht Rheine und Victoria Clarholz. Sie kennen die Liga und ihre Eigenheiten. Genau diese Erfahrung macht sie gefährlich. Und dann ist da noch Aufsteiger SC RW Maaslingen, der schon in der vergangenen Saison einen Kader hatte, der sich wie ein Oberligakader anfühlte. Wer glaubt, dass sie nur zum Lernen aufgestiegen sind, könnte böse überrascht werden. Dazu kommen die Zweitvertretungen. Sie machen seit Jahren einen herausragenden Job, bringen unglaubliche fußballerische Qualität auf den Platz und spielen mit einer Leichtigkeit und Lust, die jedem Gegner Probleme bereiten kann.

Felix Bechtold (SV Lippstadt 08): "Für mich gehören die Mannschaften zum Favoritenkreis, die sich gezielt verstärkt haben und/ oder über viel Erfahrung verfügen. Die Oberliga ist aber jedes Jahr extrem ausgeglichen, deshalb wird am Ende vor allem Konstanz entscheidend sein. Den ASC 09 Dortmund und den SC Preußen Münster II erwarte ich oben. Wir haben unseren Kader bewusst verjüngt und vertrauen inzwischen auf 14 Spieler, die den Weg durch unsere eigene Jugend bis in die erste Mannschaft gegangen sind. Das ist ein Weg, mit dem wir uns als Verein stark identifizieren. Gleichzeitig konnten wir die Achse der Mannschaft zusammenhalten. Wir wollen unsere Entwicklung fortsetzen, eine gute Rolle in der Liga spielen und bis zum Schluss in Schlagdistanz zur Spitzengruppe bleiben. Wenn sich daraus im Saisonverlauf die Chance ergibt, ganz vorne anzugreifen, werden wir sie selbstverständlich annehmen."

Torsten Maas/Steffen Büchter (1. FC Gievenbeck): "Ganz oben sehen wir ziemlich klar den SV Lippstadt 08 und den ASC 09 Dortmund. Auch der SC Preußen Münster II wird sicherlich wieder eine gute Platzierung erreichen. Eintracht Rheine hat sich sehr namhaft verstärkt und müsste damit auch zu den Top 5 Teams der Liga zählen. Unser Ziel bleibt die stetige Weiterentwicklung unseres jungen Kaders. Wir waren mit der Platzierung aus dem Vorjahr (Anm. der Redaktion: Platz 6) zufrieden, die Punkteausbeute und der große Abstand auf die Top 5-Plätze hat uns aber etwas genervt. Wir sind in der Vorbereitung die Frage angegangen, wo wir diese 18 Punkte Abstand in der Vorsaison liegen gelassen haben und möchten nun als Mannschaft gemeinsam den nächsten Schritt gehen."

Unser Ziel ist, dass man den ASC 09 jederzeit erkennt – an unserer Leidenschaft, unserer Intensität und unserer Bereitschaft, füreinander alles zu geben. Wir haben ein paar Spieler verloren, aber auch Top-Jungs dazu bekommen. Dazu auch ein neues Trainerteam. Das alles addiert sich und fügt sich wie Klebstoff aktuell zusammen. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.Wir wollen Energie entfachen, Menschen begeistern und eine Mannschaft sein, auf die der gesamte Verein stolz ist. Die Erfahrungen der vergangenen Jahren werden uns dabei helfen. Viele Spieler kennen inzwischen die Härte, die Herausforderungen und die Tücken der Oberliga Westfalen. Wenn auch nur ein ASC-Zuschauer das Urlaubsguru-Waldstadion verlässt und sagt: „Das Team hätte wenigstens laufen und fighten können“, dann haben wir fast alles falsch gemacht.Wir wissen aber auch: Neben Qualität, Zusammenhalt und unserer Haltung braucht es manchmal auch innerhalb einer Saison das berühmte Glück mit dem Pech."

Nassir Malyar (SpVgg Erkenschwick): "Ich glaube, bei der Favoritenfrage kommt man definitiv nicht am SV Lippstadt 08 und dem ASC 09 Dortmund vorbei. Das sind sicherlich die zwei Vereine, die auch irgendwo dieses Jahr ein Stück weit in der Pflicht sind. Dadurch, dass es von oben jetztauch keine Absteiger gab, werden und sollten sie um die ersten beiden Plätze auf jeden Fall mitspielen. Ich glaube, dass es dahinter vielleicht auch die eine oder andere Überraschung geben kann. Ich sehe Eintracht Rheine, den 1. FC Gievenbeck und den SC Preußen Münster II mit guten Mannschaften. Auch Aufsteiger SC RW Maaslingen wird nicht zu unterschätzen sein, ebenso Victoria Clarholz. Da könnte ich mir vorstellen, dass diese fünf Vereine das nächste Verfolgerfeld bilden werden. Aufgrund der Vorsaison und aufgrund der Tatsache, dass das alle sehr stabile Konstrukte sind. Für uns geht es wie auch im Vorjahr darum, dass wir so früh wie möglich den Klassenerhalt sichern, von Spieltag eins an von den Abstiegsplätzen fernbleiben und einfach Spiel für Spiel Punkte holen. Wir haben wieder einen sehr großen Umbruch hinter uns mit 15 Neuzugängen. Der Kader ist nochmal bedeutend jünger als im letzten Jahr. Wir haben jetzt elf oder zwölf Spieler, die ihr erstes oder zweites Seniorenjahr spielen. Von daher heißt es erstmal, so schnell wie möglich, so viele Punkte wie möglich sammeln, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben."

Sergej Bartel (SC RW Maaslingen): "Die Favoriten sind für mich ganz klar der ASC 09 Dortmund und der SV Lippstadt 08. Unser primäres Ziel ist es weiterhin unsere Siegermentalität und Geschlossenheit beizubehalten, auch wenn es mal einen Rückschlag gibt. Tabellarisch muss man die ersten zehn Spiele mal abwarten, um zu schauen, wie wir in der neuen Liga performen."

Kieran Schulze-Marmeling (SC Preußen Münster II): "Der SV Lippstadt 08 und der ASC 09 Dortmund sind die offensichtlichsten Kandidaten. Darüber hinaus sehe ich den 1. FC Gievenbeck und Victoria Clarholz als Kandidaten. Beide haben ihren Kern gehalten, sich gut gezielt verstärkt und werden weitere Schritte nach vorne machen. Wir brauchen Zeit. 16 neue, davon 13 im ersten Seniorenjahr und wir konnten bisher noch keine Einheit mit der gesamten Gruppe durchziehen. In puncto Erfahrung und Automatismen starten wir mit Rückstand und müssen uns daher sehr schnell an Erwachsenen-Fußball in all seinen Facetten gewöhnen, um dann das Talent unserer Spieler in den Fokus stellen zu können."

Philip Just/Massih Wassey (SC Westfalia Kinderhaus): "Wir sind bekanntermaßen neu in der Liga und kennen nur wenige Teams als Gegner. Mit Blick auf das Gefälle der letztjährigen Tabelle und den bisherigen Spielbeobachtungen werden der ASC 09 Dortmund, der SV Lippstadt 08 und trotz Umbruch auch die U23 vom SC Preußen Münster eine sehr gute Rolle spielen. Personell mussten wir einen Umbruch bewältigen, da uns viele Spieler verlassen haben. Wir haben aber großes Vertrauen in die Qualität der neuen Mannschaft, diese wird allerdings Zeit benötigen, ihren Rhythmus zu finden und unsere Spielprinzipien umzusetzen. Wir Trainer haben die letzten Saisons in den Vordergrund gestellt, wie wir Fußball spielen wollen anstelle von Saisonzielen. Mit dem erstmaligen Aufstieg in die Oberliga ändert sich das: Spiele genießen und mit allen Mitteln den Klassenerhalt sichern.“

Christian Lichte (TSV Victoria Clarholz): "Der SV Lippstadt 08 ist für mich klarer Meisterschaftskandidat. Dahinter erwarte ich den ASC 09 Dortmund, den 1. FC Gievenbeck und den FC Eintracht Rheine, die um Platz 2 spielen. Unsere Ziele haben wir zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung noch nicht festgelegt."

Alexander Schlüter (SV Schermbeck): "Für mich sind die Favoriten dieses Jahr der SV Lippstadt 08, der ASC 09 Dortmund, der SC Preußen Münster II und der 1. FC Gievenbeck. Ich denke, die vier Mannschaften werden die Spitzengruppe bilden und danach könnte es sehr eng werden mit allen anderen Beteiligten. Bei uns geht es darum, dass wir uns mit unseren vielen neuen Spielern schnellstmöglich finden. Am Ende würden wir uns über einen frühzeitigen Klassenerhalt freuen. Je früher, desto besser, sodass die Planungen für die nachfolgende Saison eher beginnen können als dieses Jahr."

Pascal Beilfuß (TuS Hiltrup): "Die Aufstiegsfavoriten für mich sind SV Lippstadt 08 und ASC 09 Dortmund. Wir sind nach einem Kraftakt in der letzten Saison froh, weiter in der Oberliga Westfalen dabei zu sein. Das zweite Jahr wird bekanntlich schwerer als das Erste. Dementsprechend geht es für uns um den Klassenerhalt. Darüber hinaus wollen wir uns mit der Mannschaft und im Verein kontinuierlich weiterentwickeln und uns die nächsten Jahre in dieser Liga etablieren."

Christian Bienemann (FC Eintracht Rheine): "Meine Favoriten sind der 1. FC Gievenbeck und der SV Lippstadt 08. Wir möchten attraktiven und leidenschaftlichen Fußball spielen und möglichst viele Siege einfahren."

Marc Gerresheim (SpVgg Horsthausen): "Meine Favoriten sind der SV Lippstadt 08 und der ASC 09 Dortmund. Für uns geht es um den Klassenerhalt."

Andree Dörr/Romario Wiesweg (SpVgg Vreden): "Unsere Favoriten sind der ASC 09 Dortmund und der SV Lippstadt 08. Wir peilen wieder den Klassenerhalt an, aber zu einem früheren Zeitpunkt als vergangene Saison (Anm. der Redaktion: letzter Spieltag)."

Robert Mainka (SC Verl II): "Meine Aufstiegsfavoriten sind der ASC 09 Dortmund, der SC Preußen Münster II, der SV Lippstadt 08 und Aufsteiger SC RW Maaslingen. Wir möchten die Klasse halten. Zudem steht die Ausbildung und Entwicklung unserer Talente natürlich im Fokus."

Mirko Talaga (DJK TuS Hordel): "Die Aufstiegsfavoriten sind für mich der ASC 09 Dortmund und der SV Lippstadt 08. Unser Ziel ist es, den Klassenerhalt zu realisieren."

Oliver Döking (DSC Arminia Bielefeld II): "Der SV Lippstadt 08 und der 1. FC Gievenbeck sind meine Favoriten. Nachdem wir über 15 Abgänge hatten, geht es für uns nach dem „Umbruch“ wieder darum, schnell zusammen zu finden und unsere jungen Spieler weiter zu entwickeln, damit Sie den nächsten Schritt gehen können."

Max Borchmann (TuS Ennepetal): "Meine Aufstiegsfavoriten sind der SV Lippstadt 08 und der ASC 09 Dortmund. Auch die U23 von Preußen Münster, sowie der 1. FC Gievenbeck können um den Aufstieg mitreden. Wir wollen eine entspanntere Saison als letzte spielen und uns im gesicherten Mittelfeld platzieren."

Andrius Balaika (TSG Sprockhövel): "Der ASC 09 Dortmund und der SV Lippstadt 08 sind meine Favoriten. Da wir eine neu formierte Mannschaft haben, setzen wir uns zunächst Etappenziele. Das nächste Etappenziel ist gut in die Saison zu starten."