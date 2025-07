Die große FuPa-Trainer-Umfrage in der Oberliga Westfalen

Beide gehören nun erneut wieder zu den Favoriten der Oberliga-Trainer und erhoffen sich auch selbst ein Angriff auf die vorderen Plätze. Denn sportlich deutlich überlegene Mannschaften wie im Vorjahr die Sportfreunde Siegen und der VfL Bochum II sind dieses Mal nicht zu erwarten. In einer breiten Spitze wird wie so oft der ASC 09 Dortmund erwartet. Auch mit der verstärkten SG Wattenscheid 09 wird gerechnet.

FuPa Westfalen hat alle Trainer in der Oberliga Westfalen befragt. In der vergangenen Saison waren vielfach die damaligen Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt 08 und Rot Weiss Ahlen genannt worden, die sich aber erst mal akklimatisieren mussten und keine Rolle gespielt haben.

Christopher Pache (SG Wattenscheid 09): "Ich glaube, dass Rot Weiss Ahlen und der SV Lippstadt 08 aufgrund der getätigten Transfers und ihrer Etats sowie Infrastrukturen ein gehöriges Wort um die ersten beiden Plätze mitreden werden. Auch den ASC 09 Dortmund erwarte ich ganz oben, da ich die Arbeit von Marco Stiepermann sehr schätze. Wir möchte auf jeden Fall in das obere Tabellendrittel vorrücken und eine sehr attraktive Saison für den Verein spielen. Mal schauen, wofür es am Ende reicht."

Nassir Malyar (SpVgg Erkenschwick): "Ich glaube, dass Mannschaften wie die SG Wattenscheid 09, Rot Weiss Ahlen, Türkspor Dortmund, der ASC 09 Dortmund, der SV Westfalia Rhynern und der SV Lippstadt 08 die ersten Plätze unter sich ausmachen werden. Dann bleibt noch abzuwarten wie Mannschaften, die im letzten Jahr eine gute Serie gespielt haben, abschneiden. Hier sind der SV Schermbeck oder der 1. FC Gievenbeck zu nennen, die sehr junge Kader beisammen haben. Beide haben ein paar Spieler abgegeben, aber auch interessante neue Spieler dazubekommen. Da muss man schauen, wie schnell sie sich einfinden. Wenn das klappt, muss man sie hinter der Spitze im Blick haben. Wir sind mit dem Status quo der Vorbereitung bisher zufrieden. Wir wollen als Mannschaft schnell zusammenfinden, wollen so wenig wie möglich mit dem Abstieg oder den gefährlichen Plätzen zu tun haben. In jedem Spiel möchten wir einfach der maximal unangenehme Herausforderer sein und die Erkenschwicker Grundtugenden auf den Platz bringen. Wie alle anderen auch werden wir 36-mal antreten, um drei Punkte zu holen. Wohlwissend, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir 108 Punkte erreichen, doch relativ gering ist. Aber wir werden es jedes Wochenende versuchen und haben auch das Gefühl, dass wir einen sehr, sehr konkurrenzfähigen Oberliga-Kader zusammen haben. Wohin die Reise dann geht, wird sich im Laufe der ersten Spiele zeigen."

Engin Yavuzaslan (SV Schermbeck): "In der Pole-Position sehe ich einen Dreikampf zwischen der SG Wattenscheid 09, dem SV Lippstadt 08 und Rot Weiss Ahlen. Alle drei Mannschaften haben sich sehr gut verstärkt und klare Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem ASC 09 Dortmund und dem SC Preußen Münster II muss man auch immer rechnen. Ich glaube, dass die Oberliga insgesamt von der Qualität zugenommen hat. Es wird eine sehr interessante Saison. Wir möchten den guten Weg weitergehen und den Entwicklungsprozess beschleunigen. Wir möchten einen attraktiven Ball mit sehr viel Aufwand spielen. Dann schauen wir, was am Ende der Saison dabei herumkommen wird."

David Paulus (FC Eintracht Rheine): "Individuell und kadertechnisch am besten aufgestellt sind aus meiner Sicht der SV Lippstadt 08 und die SG Wattenscheid 09. Aber auch Rot Weiss Ahlen, der SC Preußen Münster II und der ASC 09 Dortmund haben starke Kader. Wir möchten uns kollektiv und individuell weiterentwickeln. Wenn uns das gelingt, spielen wir wieder eine sorgenfreie Saison mit einer noch einmal verjüngten Mannschaft."

Kieran Schulze-Marmeling (SC Preußen Münster II): "Der ASC 09 Dortmund, die SG Wattenscheid 09 und der SV Lippstadt 08 sind meine Favoriten. Wir möchten besser abschneiden als in der vergangenen Saison (Anm. der Redaktion: Platz 9)."

Oliver Döking (DSC Arminia Bielefeld II): "Als Aufstiegsfavoriten sehe ich den ASC 09 Dortmund, die SG Wattenscheid 09 und Rot Weiss Ahlen. Unser Ziel ist es, junge Spieler auszubilden. Grundsätzlich möchten wir erst mal in der Liga ankommen und uns etablieren."

Przemyslaw Czapp (SC Verl II): "Ich denke, dass der ASC 09 Dortmund und die SG Wattenscheid 09 starkes Potenzial mitbringen. Beide werden neben dem SV Lippstadt 08 und Rot Weiss Ahlen um die ersten Plätze spielen. Für uns ist es wichtig, die vielen jungen Spieler an den Seniorenbereich heranzuführen und ihre Qualitäten sichtbar zu machen. Tabellarisch möchten wir die Liga halten."

Marco Stiepermann (ASC 09 Dortmund): "Für mich sind der SV Schermbeck und die SG Wattenscheid 09 die Favoriten. Wir peilen einen Platz zwischen fünf und zehn an."

Sebastian Westerhoff (TuS Ennepetal): "Meine Favoriten sind der ASC 09 Dortmund, die SG Wattenscheid 09 und der SV Lippstadt 08. Wobei ich denke, dass es bis zum Ende eine Gruppe von fünf bis sechs Mannschaften geben wird, die um den Aufstieg spielen werden. Unser Ziel wird es sein, eine ruhigere Saison zu spielen mit einem hoffentlich frühzeitigen Klassenerhalt. Dafür ist es wichtig, dass wir möglichst konstant punkten."

Andrius Balaika (TSG Sprockhövel): "Der ASC 09 Dortmund, Rot Weiss Ahlen, der SV Schermbeck und die SG Wattenscheid 09 sind meine Favoriten. Unser Ziele ist es, gut in die Saison zu starten und den Klassenerhalt zu schaffen."

Christian Lichte (Victoria Clarholz): "Meine Favoriten sind die SG Wattenscheid 09, Rot Weiss Ahlen und der SV Lippstadt 08. Unser Saisonziel werden wir erst mit Ende der Vorbereitung formulieren. Nach unserem letzten Test gucken wir weiter."

Andree Dörr/Romario Wiesweg (SpVgg Vreden): "Die Liga ist sehr stark besetzt. Unter den Top 5 erwarten wir den ASC 09 Dortmund, die SG Wattenscheid 09, den SV Westfalia Rhynern, der SV Lippstadt 08 und den SV Schermbeck. Wir setzen uns in jedem Jahr als oberstes Ziel den Klassenerhalt. Darüber hinaus möchten wir die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler Jahr für Jahr weiterentwickeln. Wir möchten mit Blick auf das Vorjahr deutlich konstanter auftreten und in unser Spiel mehr Flexibilität bekommen."

David Schmidt (Westfalia Rhynern): "Ein Favorit ist aus meiner Sicht der SV Lippstadt 08, sofern sie an die sehr guten und beeindruckenden Leistungen der Rückserie anknüpfen können. Punktuell hat man sich zudem gut verstärkt. Rot Weiss Ahlen gehört schon alleine aufgrund der Neuzugänge automatisch in den Topf der Favoriten. Die SG Wattenscheid 09 hat in der vergangenen Saison aus meiner Sicht schon einen ordentlichen Ball gespielt - dort wurde sich punktuell auch nochmal gut verstärkt. Auf den SC Preußen Münster II bin ich gespannt, die Mannschaft könnte aus meiner Sicht auch ein Wörtchen mitreden. Wir möchten uns im Vergleich zur vergangenen Saison gerne verbessern. Wir wissen aber auch, dass wir dafür eine herausragende Saison brauchen, weil die Liga in der Breite nochmal besser geworden ist. Das Ziel ist daher, unter die ersten sechs Mannschaften zu kommen, den Rest lassen wir auf uns zukommen."

Luka Tankulic (Rot Weiss Ahlen): "Ich sehe die SG Wattenscheid 09 und Türkspor Dortmund ganz weit oben. Wir wachsen täglich immer mehr zusammen und sind gerade in einer Phase, wo die Abläufe und unsere DNA sichtbar werden. Unser Ziel ist es, sich im oberen Tabellendrittel einzureihen und einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen. Ich freue mich auf die Saison. Mit Rhynern haben wir einen spannenden Auftaktgegner."

Torsten Maas (1. FC Gievenbeck): "Die SG Wattenscheid 09 hat sich namhaft verstärkt und ist für mich mit all den starken Rahmenbedingungen der Topfavorit auf den Oberliga-Titel. Auch den ASC 09 Dortmund schätze ich richtig stark ein, ebenso den SV Lippstadt 08 und Rot Weiss Ahlen. Hinter uns liegt ein großer Umbruch, uns haben zehn gestandene und größtenteils erfahrene Oberliga-Spieler verlassen und auf der anderen Seite haben wir uns mit ausschließlich jungen Spielern verstärkt. Der Altersdurchschnitt liegt bei uns bei unter 22 Jahren, wir wollen uns daher erstmal als Mannschaft finden, eng zusammenwachsen und eine gemeinsame Spielidee mit klaren Wiedererkennungsmustern mit den Jungs entwickeln. Wenn wir im vierten Oberliga-Jahr in Folge den Klassenerhalt sichern könnten, wäre das für den Verein wieder ein riesiger Erfolg. Alles darüber hinaus ist erstmal weniger wichtig."

Jonas Ermes (SG Finnentrop-Bamenohl): "Meine Favoriten sind der ASC 09 Dortmund, die SG Wattenscheid 09 und der SV Lippstadt 08. Wir möchten in der Hinrunde die Entwicklung der letzten Rückrunde fortsetzen und uns in den Zahlen verbessern. Das heißt, bis zum Winter mehr als 25 Punkte holen, mehr als 22 Tore schießen und weniger als 21 Gegentore kassieren."