"Die große Feier und Party steigt jetzt am kommenden Samstag" FuPa stellt Meister vor: Die SGM Bierlingen/Weiler feiert die vorzeitige Meisterschaft in der Frauen-Bezirksliga Nordschwarzwald und steigt in die Regionenliga auf. von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SGM Bierlingen/Weiler

Die SGM Bierlingen/Weiler steht einen Spieltag vor dem Saisonende uneinholbar an der Tabellenspitze der Frauen-Bezirksliga Nordschwarzwald. Nach einer dominanten Spielzeit, die vor allem von defensiver Stabilität und mentaler Stärke geprägt war, blickt Trainer Fabrizio Sanfilippo auf den verdienten Erfolg, den erfüllten Traum seiner Spielerinnen und die kommenden Aufgaben in der höheren Spielklasse.

Lautstarker Jubel und eine geplante Doppel-Meisterfeier

Die Freude bei der SGM Bierlingen/Weiler ist nach dem vorzeitigen Titelgewinn riesig. Unmittelbar nach dem entscheidenden Erfolg ließen die Spielerinnen ihren Emotionen freien Lauf, wenngleich der ganz große Party-Höhepunkt erst noch bevorsteht. „Wir haben in erster Instanz am Sonntag ausgelassen und lautstark gefeiert. Die große Feier und Party steigt jetzt am kommenden Samstag zusammen mit den Herren aus Weiler, die ja ebenfalls die Meisterschaft gewinnen konnten“, berichtet Trainer Fabrizio Sanfilippo gegenüber FuPa. Eine beeindruckende Bilanz an der Tabellenspitze

Ein Blick auf das Klassement der Frauen-Bezirksliga Nordschwarzwald verdeutlicht die sportliche Dominanz der Spielgemeinschaft, die bei nur noch einem ausstehenden Spieltag uneinholbar führt. Die SGM Bierlingen/Weiler verbucht nach 19 Spielen beachtliche 52 Punkte. Mit 17 Siegen, einem Unentschieden und nur einer einzigen Niederlage hat sich das Team den Spitzenplatz souverän erarbeitet. Auch das Torverhältnis von 97:14 unterstreicht die Ausnahmerolle des frisch gebackenen Meisters. Der geschlagene und extrem treffsichere Verfolger Der direkte Konkurrent, die SGM Klosterreichenbach/Musbach II, hat trotz einer außergewöhnlichen Offensivleistung im Titelrennen das Nachsehen. Der Tabellenzweite kommt nach ebenfalls 19 absolvierten Partien auf 48 Punkte und weist eine Bilanz von 15 Siegen, drei Unentschieden und einer Niederlage auf. Obwohl der Verfolger mit einem Torverhältnis von 150:18 im Angriff extrem treffsicher agierte, beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter vor dem Saisonfinale uneinholbare vier Zähler. Die Erfüllung eines lang gehegten Traums Der Gewinn der Meisterschaft war das Ergebnis einer von Beginn an klar definierten Marschroute. Die Mannschaft setzte die Vorgaben des Trainers im Saisonverlauf perfekt um, was über Jahre hinweg vorbereitet wurde. „Das Saisonziel für diese Runde war von Beginn an klar, wir wollten Meister werden. Die Marschroute war von uns aus klar, die Mädels haben das dann zum Ende der Hinrunde vollends verinnerlicht“, erklärt Fabrizio Sanfilippo. Für viele Akteurinnen ist dieser Erfolg der emotionale Höhepunkt ihrer bisherigen Laufbahn: „Für einige Spielerinnen geht aber mit dem Gewinn auch in gewisser Weise ein Traum in Erfüllung – viele Jahre, in denen viel investiert wurde.“ Die perfekte Mischung und eine verlässliche Stammachse Als Fundament erwies sich die Struktur innerhalb des Kaders sowie die personelle Konstanz über die gesamte Spielzeit hinweg. Viele Spielerinnen machten im Laufe der Monate entscheidende Entwicklungsschritte. „Das, was diese Mannschaft schon seither so besonders macht, ist die Mischung aus noch teils sehr jungen Spielerinnen mit Spielerinnen, die die Liga bestens kannten. Man hat in diesem Jahr bei vielen Spielerinnen einen deutlichen Sprung nach vorne wahrgenommen“, analysiert der Coach. Ein unschätzbarer Vorteil war zudem die personelle Kontinuität: „Toll war für uns natürlich in dieser Saison, dass die Achse an gesetzten Stammspielern zu jedem Spiel zur Verfügung stand.“

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