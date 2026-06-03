Die SGM Bierlingen/Weiler steht einen Spieltag vor dem Saisonende uneinholbar an der Tabellenspitze der Frauen-Bezirksliga Nordschwarzwald. Nach einer dominanten Spielzeit, die vor allem von defensiver Stabilität und mentaler Stärke geprägt war, blickt Trainer Fabrizio Sanfilippo auf den verdienten Erfolg, den erfüllten Traum seiner Spielerinnen und die kommenden Aufgaben in der höheren Spielklasse.
Lautstarker Jubel und eine geplante Doppel-Meisterfeier
Die Freude bei der SGM Bierlingen/Weiler ist nach dem vorzeitigen Titelgewinn riesig. Unmittelbar nach dem entscheidenden Erfolg ließen die Spielerinnen ihren Emotionen freien Lauf, wenngleich der ganz große Party-Höhepunkt erst noch bevorsteht. „Wir haben in erster Instanz am Sonntag ausgelassen und lautstark gefeiert. Die große Feier und Party steigt jetzt am kommenden Samstag zusammen mit den Herren aus Weiler, die ja ebenfalls die Meisterschaft gewinnen konnten“, berichtet Trainer Fabrizio Sanfilippo gegenüber FuPa.
Eine beeindruckende Bilanz an der Tabellenspitze
Ein Blick auf das Klassement der Frauen-Bezirksliga Nordschwarzwald verdeutlicht die sportliche Dominanz der Spielgemeinschaft, die bei nur noch einem ausstehenden Spieltag uneinholbar führt. Die SGM Bierlingen/Weiler verbucht nach 19 Spielen beachtliche 52 Punkte. Mit 17 Siegen, einem Unentschieden und nur einer einzigen Niederlage hat sich das Team den Spitzenplatz souverän erarbeitet. Auch das Torverhältnis von 97:14 unterstreicht die Ausnahmerolle des frisch gebackenen Meisters.
Der geschlagene und extrem treffsichere Verfolger
Der direkte Konkurrent, die SGM Klosterreichenbach/Musbach II, hat trotz einer außergewöhnlichen Offensivleistung im Titelrennen das Nachsehen. Der Tabellenzweite kommt nach ebenfalls 19 absolvierten Partien auf 48 Punkte und weist eine Bilanz von 15 Siegen, drei Unentschieden und einer Niederlage auf. Obwohl der Verfolger mit einem Torverhältnis von 150:18 im Angriff extrem treffsicher agierte, beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter vor dem Saisonfinale uneinholbare vier Zähler.
Die Erfüllung eines lang gehegten Traums
Der Gewinn der Meisterschaft war das Ergebnis einer von Beginn an klar definierten Marschroute. Die Mannschaft setzte die Vorgaben des Trainers im Saisonverlauf perfekt um, was über Jahre hinweg vorbereitet wurde. „Das Saisonziel für diese Runde war von Beginn an klar, wir wollten Meister werden. Die Marschroute war von uns aus klar, die Mädels haben das dann zum Ende der Hinrunde vollends verinnerlicht“, erklärt Fabrizio Sanfilippo.
Für viele Akteurinnen ist dieser Erfolg der emotionale Höhepunkt ihrer bisherigen Laufbahn: „Für einige Spielerinnen geht aber mit dem Gewinn auch in gewisser Weise ein Traum in Erfüllung – viele Jahre, in denen viel investiert wurde.“
Die perfekte Mischung und eine verlässliche Stammachse
Als Fundament erwies sich die Struktur innerhalb des Kaders sowie die personelle Konstanz über die gesamte Spielzeit hinweg. Viele Spielerinnen machten im Laufe der Monate entscheidende Entwicklungsschritte. „Das, was diese Mannschaft schon seither so besonders macht, ist die Mischung aus noch teils sehr jungen Spielerinnen mit Spielerinnen, die die Liga bestens kannten. Man hat in diesem Jahr bei vielen Spielerinnen einen deutlichen Sprung nach vorne wahrgenommen“, analysiert der Coach.
Ein unschätzbarer Vorteil war zudem die personelle Kontinuität: „Toll war für uns natürlich in dieser Saison, dass die Achse an gesetzten Stammspielern zu jedem Spiel zur Verfügung stand.“
Abwehrstärke und die Resilienz als größte Tugenden
Auf dem Platz zeichnete sich das Meisterteam vor allem durch mentale Stärke und eine kompromisslose Defensivarbeit aus, die selbst dem torhungrigsten Gegner standhielt. Fabrizio Sanfilippo sieht zahlreiche positive Aspekte: „Viele. Würde ich alle aufzählen, wird vermutlich ein Blocksatz daraus. Aber die für mich in dieser Runde am bemerkenswertesten Stärken waren die Ruhe, der Wille und die Resilienz, die wir über die ganze Saison gezeigt haben.“
Besonders stolz ist der Trainer auf das Abwehrbollwerk, angeführt von der Kapitänin und gestützt auf eine starke Torhüterin: „Die größte Stärke war aber die Verteidigung, allen voran mit meiner Spielführerin, die als ‚Chefin‘ voranging. Mit so wenig Gegentoren Meister zu werden in dieser Liga, wo man an unseren Kontrahenten unschwer feststellt, wie treffsicher sie sind, spricht für die Abwehr sowie unsere Torhüterin.“
Saisonrevue am Feldberg und Vorfreude auf die Regionenliga
Nach dem Abschluss der Pflichtspiele steht für die Mannschaft die verdiente Erholung an, bei der auch der Ausblick auf die neuen Aufgaben nicht zu kurz kommen soll. Die Reisepläne sind bereits konkret gefasst. „Wir haben einen Ausflug geplant. Wir gehen gemeinsam in eine Unterkunft am Feldberg und werden da vermutlich auch noch mal die Saison Revue passieren lassen und auch dort noch mal die Möglichkeit zu feiern nutzen“, freut sich der Trainer.
Am Aufstieg in die Regionenliga besteht ohnehin kein Zweifel, da der Schritt nach oben frühzeitig beschlossen wurde: „Wir haben frühzeitig verdeutlicht, dass wir, wenn wir es schaffen, auch das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Es geht nicht nur um die Herausforderung, die dort auf uns wartet – auch mal andere Sportplätze zu bereisen, ist eine schöne Sache.“
Schmerzhafte Abgänge und die Suche nach Verstärkungen
Trotz der aktuellen Euphorie bringt die personelle Planung für die Zukunft auch wehmütige Momente mit sich, da das Team wichtige Stützen verliert. Fabrizio Sanfilippo muss den Abgang langjähriger Weggefährtinnen verkraften. „Wir verzeichnen zur neuen Saison leider drei Abgänge, die schwer wiegen. Alle drei Spielerinnen begleite ich bereits seit einigen Jahren, was dann natürlich umso mehr wehtut. Aber ich freue mich über den nächsten Schritt, den alle drei in ihrem Leben gehen. Auf der anderen Seite wissen sie, wo wir trainieren und gleichzeitig spielen“, sagt der Coach.
Ersatz ist derzeit noch nicht offiziell fixiert: „Neuzugänge haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine, befinden uns aber mit möglichen Neuzugängen im Austausch.“
Große Demut und das klare Ziel Klassenerhalt
Für die kommende Spielzeit in der höheren Liga gibt sich der Trainer betont bodenständig. Als Aufsteiger stellt er sich darauf ein, dass die Mannschaft an ihre Grenzen gehen muss, sieht aber auch einen entscheidenden Vorteil im Vorwissen über die Konkurrenz. „Zum jetzigen Zeitpunkt zeige ich mich absolut demütig. Vorteil für uns ist, dass wir viele der in der Liga spielenden Mannschaften kennen“, blickt Fabrizio Sanfilippo voraus.
Die Prioritäten für das Premierenjahr sind klar gesetzt: „Wir sind als Aufsteiger natürlich die Mannschaft, die in dieser Saison mehr investieren muss als der Rest, aber unser Ziel wird sein, frühzeitig zu versuchen, uns von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Alles Weitere zeigt dann der spätere Saisonverlauf.“