– Foto: FSV Waiblingen

Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall steht der FSV Waiblingen II als vorzeitiger Meister fest. Nach einer spannenden Rückrunde profitierte die Mannschaft von Fehlern der Konkurrenz und machte den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt. Während Trainer Fabio Criscuolo bereits mitten in den Kaderplanungen für die neue Spielzeit steckt, blickt er stolz auf die Qualitäten einer jungen, spritzigen Truppe zurück.

Der FSV Waiblingen II hat die vorzeitige Meisterschaft perfekt gemacht, ohne am entscheidenden Tag selbst auf dem Rasen eingreifen zu müssen. Mit einer Bilanz von 17 Siegen, drei Unentschieden und genießerischen sechs Niederlagen thront die Mannschaft zwei Spieltage vor dem Ende uneinholbar an der Tabellenspitze der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall. Der Vorsprung auf den Zweitplatzierten beträgt uneinholbare sieben Punkte.

„Da wir die Meisterschaft sozusagen „auf dem Sofa“ perfekt gemacht haben, haben wir uns am nächsten Tag eine kleine Meisterfeier gegönnt. Die große Feier findet dann am letzten Spieltag statt“, beschreibt Trainer Fabio Criscuolo gegenüber FuPa die ungewöhnlichen Umstände des Titelgewinns, die der Freude im Team jedoch keinen Abbruch taten.

Der unerschütterliche Glaube an das große Saisonziel

Die Meisterschaft markiert das erfolgreiche Ende eines Weges, den sich der Trainer bereits vor dem ersten Spieltag fest vorgenommen hatte. Obwohl die Ambitionen lange Zeit bewusst intern gehalten wurden, verlor die Mannschaft den Fokus nie aus den Augen. „Unser Saisonziel war von Beginn an der Aufstieg, auch wenn wir damit lange bewusst zurückhaltend umgegangen sind. Ob ich fest damit gerechnet habe, kann ich nicht genau sagen – aber ich habe immer daran geglaubt. Gerade in der Rückrunde wurde es ja noch mal richtig spannend“, blickt Fabio Criscuolo auf die nervenaufreibende Schlussphase zurück.

Das starke Teamgefüge als Schlüssel zum Erfolg

Die Statistik von 54 Punkten und einem Torverhältnis von 78:31 untermauert die Dominanz des frischgebackenen Champions. Der Verfolger, der SSV Steinach-Reichenbach, weist nach ebenfalls 26 absolvierten Spielen 47 Zähler sowie ein Torverhältnis von 76:51 auf und muss dem Spitzenreiter endgültig den Vortritt lassen.

Den entscheidenden Ausschlag für diesen Meilenstein sieht der Trainer vor allem im Zusammenhalt des Teams, das auch personelle Rückschläge kompensieren konnte. „Ausschlaggebend war vor allem unser starkes Teamgefüge. Wir hatten einen sehr guten Zusammenhalt und gleichzeitig auch die Qualität im Kader, einige Ausfälle ohne großen Qualitätsverlust auffangen zu können“, analysiert der Coach.

Die späte Stärke einer extrem jungen Mannschaft

Neben dem ausgeprägten Teamgeist zeichnete sich die Mannschaft durch ihre physischen und spielerischen Komponenten aus. Diese gaben in vielen engen Partien, insbesondere in den Schlussminuten, den Ausschlag zugunsten des Meisters. „Unsere Stärken liegen klar in der Spritzigkeit und im spielerischen Können jedes Einzelnen. Wir haben eines der jüngsten Teams der Liga, und das hat man in vielen Spielen gemerkt. Gerade nach der 70. Minute konnten wir häufig noch mal richtig Gas geben“, lobt Fabio Criscuolo die Ausdauer und den Charakter seiner Spieler.

Spontane Optionen für die anstehende Abschlussfahrt

Dass die Mannschaft den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen und die neue sportliche Herausforderung eine Etage höherin der Bezirksliga suchen wird, steht für den Trainer außer Frage. Bezüglich einer gemeinsamen Reise zur Feier des Erfolgs hält sich die Mannschaft noch alle Optionen offen. „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen“, bestätigt der Trainer entschlossen. Auf die Frage nach einer feierlichen Reise entgegnet er: „Eine Abschlussfahrt ist bisher noch nicht konkret geplant. Aber wer weiß – vielleicht ergibt sich ja spontan noch etwas.“

Zwei schmerzhafte Abgänge wertvoller Leistungsträger

Während die Spieler den Moment des Triumphs genießen, laufen im Hintergrund bereits die personellen Weichenstellungen für die veränderten Bedingungen in der neuen Liga auf Hochtouren. Dabei muss der Verein im Sommer einen spürbaren Umbruch verkraften, da wichtige Stützen das Team verlassen werden. „Die Kaderplanung läuft tatsächlich bereits auf Hochtouren. Leider verlassen uns mit Jan Plieninger, der nach Nellmersbach wechselt, und Florian Pursche, der zunächst eine Pause einlegen wird, zwei menschlich und sportlich sehr wertvolle Spieler“, bedauert Fabio Criscuolo den Verlust der beiden Akteure.

Zwei Neuzugänge aus Winterbach stehen bereits fest

Um die Qualität im Kader weiter anzuheben und den Abgängen entgegenzuwirken, hat wurden bereits erste Transfers fixiert. Weitere Personalien sollen zeitnah folgen, sobald die Verträge unterzeichnet sind. „Zu weiteren Zugängen kann ich aktuell noch nicht allzu viel sagen. Zwei Neuzugänge können wir aber bereits vermelden: Tom Herrmann und Blenard Haklaj wechseln aus Winterbach zu uns. Weitere Spieler stehen kurz vor dem Abschluss“, gewährt Fabio Criscuolo Einblicke in die Personalplanungen.

Mit dem Fokus auf den Klassenerhalt in die Bezirksliga

Für die künftige Spielzeit 2026/2027 in der Bezirksliga bleibt die Zielsetzung des Aufsteigers trotz aller berechtigten Euphorie von großer Sachlichkeit geprägt. Die Mannschaft möchte sich im veränderten Umfeld erst einmal ohne utopische Träumereien akklimatisieren und sich stabilisieren. „Das klare Ziel ist zunächst der Klassenerhalt. Trotzdem wollen wir versuchen, uns möglichst schnell in der Liga zurechtzufinden und vielleicht auch einen guten Mittelfeldplatz zu erreichen“, formuliert Fabio Criscuolo das Ziel.