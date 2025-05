Der FC Deisenhofen muss sich mit einem 0:0-Remis im Bayernligaduell beim TSV Nördlingen begnügen – die Gastgeber indes kassieren frühzeitig eine Rote Karte.

Deisenhofen – Viel Sonne, eine schöne Kulisse von 320 Zuschauern, aber keine Tore: Trotz einer gut einstündigen zahlenmäßigen Überlegenheit musste sich der FC Deisenhofen im auf den Maifeiertag vorgezogenen Bayernliga-Auswärtsspiel beim TSV 1861 Nördlingen mit einem 0:0 begnügen.

Nach ausgeglichenen ersten 25 Minuten wechselte Jens Schüler im Duell mit dem Deisenhofner Paul Schemat, der ihm zu entwischen drohte, kurz die Sportart. „Er hat ihn niedergecatcht, das war eine klare Rote Karte“, kommentierte FCD-Coach Andreas Pummer den Platzverweis für den Nördlinger (26.). Beinahe hätte dieses Foul eine Doppelbestrafung für die Hausherren nach sich gezogen, doch Yasin Yilmaz hatte bei dem fälligen und direkt ausgeführten Freistoß Pech, er traf nur die Latte.

Seidl verfehlt das Tor

Die größte Deisenhofner Chance aus dem Spiel heraus hatte in der 35. Minute Tobias Seidl, der den Ball eroberte, sich energisch durchsetzte und entschlossen in den Strafraum eindrang „Eigentlich eine Superaktion“, lobte Pummer den Stürmer bis hierhin, bemängelte jedoch, dass der krönende Abschluss fehlte: „Aber er verfehlt das Tor. Da hätten wir es machen können, das war eine hundertprozentige.“

Viel Torgefahr strahlte der FCD danach nicht mehr aus. „Nach der Pause hatten wir ein paar Halbchancen, aber die große Durchschlagskraft hat gefehlt“, räumte Pummer ein. Ein Schemat-Treffer wurde wegen Handspiels aberkannt, das war’s. Und am Ende konnten sich die Blauhemden nach Mirko Puschers Großchance (87.) sogar bei Maximilian Obermeier bedanken, dass sie nicht mit leeren Händen heimfuhren. „Da haben wir den Gegner nach einer eigenen Ecke zum Kontern eingeladen und Obi hat im eins gegen eins richtig stark gehalten und uns den Punkt gesichert“, lobte Pummer seinen Torwart.

Positiv fand der Coach, dass seine Mannschaft nach dem 0:0 in Memmingen und dem 1:0 gegen Landsberg erneut ohne Gegentor blieb. „Das dritte Mal in Folge zu null, damit kann man leben. Aber es wäre mehr drin gewesen, gerade in Überzahl. Dazu hätten wir allerdings mehr Tempo machen müssen.“ Die mangelnde Geschwindigkeit im Spiel sei teilweise den sommerlichen Temperaturen geschuldet gewesen, so Pummer, jedoch vermisste er im drittletzten Spiel angesichts der wenig brisanten Tabellensituation auch das letzte Quäntchen Energie: „Die Saison ist jetzt schon lang. Man merkt, dass wir im vorderen Mittelfeld liegen. Da fehlen ein paar Prozent.“

TSV 1861 Nördlingen - FC Deisenhofen 0:0 FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz (64. Mehring), Edenhofer (89. Nickl), Vodermeier, Gkasimpagiazov, Semmler (82. Müller-Wiesen), Jost, Köber (46. Kopp), Yilmaz, Seidl, Schemat (64. Krettek) Rot: Schüler/Nördlingen (26., Notbremse)