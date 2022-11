Die große Chance des FV Breidenbach

Felix Baum (li.) und der FV Breidenbach haben Waldbrunn am Sonntag zu Gast. Der VfL Biedenkopf reist zum SSC Burg und muss womöglich auf Benedikt Brusch (re.) verzichten. (© Jens Schmidt)

HINTERLAND - Für Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach bietet sich die große Chance, am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Waldbrunn die Abstiegsränge zu verlassen. Der VfL Biedenkopf bestreitet zur gleichen Zeit ein Kellerduell in Uckersdorf gegen den SSC Burg. Wer sich die letzten beiden Partien des FV Breidenbach ansah, der war mit dem Unterhaltungswert zufrieden. Sowohl beim 3:3-Remis in Biedenkopf, wie auch beim gleichen Ergebnis gegen die SF/BG Marburg überzeugten die Perftaler in Sachen Einsatz und Spielfreude.