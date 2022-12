Die große Bremen-Rangliste 2022 Rangliste aller 139 Herrenmannschaften in Bremen und Bremerhaven des Kalenderjahres 2022

Im Kalenderjahr 2022 waren insgesamt 139 Herrenmannschaften im aktiven Spielbetrieb von Bremen und Bremerhaven am Ball. Wir haben alle Mannschaften in eine große Rangliste gepackt und dabei auch die beiden Halbjahre miteinander verglichen.

001. | 7,321 | Bremerhaven United (Kreisliga A BHV) 002. | 5,625 | FUMS United (Kreisliga C) 003. | 5,000 | TuS Komet Arsten III (Kreisliga C) 004. | 4,600 | TSV Imsum (Kreisliga A BHV) 005. | 4,286 | TV Eiche Horn III (2. Kreisklasse) 006. | 4,267 | SV MFandena (Kreisliga B) 007. | 4,167 | TSV Lesum-Burgdamm II (2. Kreisklasse) 008. | 3,846 | SV Lemwerder II 009. | 3,844 | FC Union 60 Bremen II (Kreisliga A HB) 010. | 3,800 | FC Union 60 Bremen III (Kreisliga C) ··· 130. | 1,526 | SG Marßel (Kreisliga A HB) 131. | 1,515 | TSV Hasenbüren (Landesliga) 132. | 1,455 | SV Werder Bremen III (Bremen-Liga) 133. | 1,333 | Geestemünder TV (Kreisliga A BHV) 133. | 1,333 | ESV Blau-Weiß Bremen (1. Kreisklasse) 135. | 1,129 | FC Oberneuland II (Kreisliga A HB) 136. | 1,105 | DJK Germania Blumenthal (Bezirksliga) 137. | 0,966 | TSV Melchiorshausen II (Kreisliga C) 138. | 0,906 | SV Türkspor Bremen-Nord (Landesliga) 139. | 0,857 | SG Findorff III (2. Kreisklasse)

001. | 2,633 | SV MFandena (Kreisliga B) 002. | 2,615 | SV Lemwerder II 003. | 2,542 | FUMS United (Kreisliga C) 004. | 2,500 | Bremerhaven United (Kreisliga A BHV) 005. | 2,429 | TV Eiche Horn III (2. Kreisklasse) 006. | 2,360 | TSV Imsum (Kreisliga A BHV) 007. | 2,300 | SV Lemwerder (1. Kreisklasse) 008. | 2,294 | SC Vahr-Blockdiek (Landesliga) 009. | 2,290 | TSV Osterholz-Tenever II (Kreisliga A HB) 010. | 2,212 | TuRa Bremen (Landesliga) ··· 130. | 0,593 | Geestemünder TV (Kreisliga A BHV) 131. | 0,583 | Leher Turnerschaft III (Kreisliga A BHV) 132. | 0,531 | FC Roland Bremen (Kreisliga A HB) 133. | 0,375 | SV Türkspor Bremen-Nord (Landesliga) 134. | 0,310 | TSV Melchiorshausen II (Kreisliga C) 135. | 0,300 | SC Borgfeld III 136. | 0,290 | FCOberneuland II (Kreisliga A HB) 137. | 0,222 | ESV Blau-Weiß Bremen (1. Kreisklasse) 138. | 0,158 | DJK Germania Blumenthal (Bezirksliga) 139. | 0,000 | SG Findorff III (2. Kreisklasse)

In dieser Rangliste wurden alle Pflichtspiele (Liga, Pokal) berücksichtigt, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2022 ausgetragen wurden. Pokalspiele, die erst im Elfmeterschießen entschieden wurden, werden als Unentschieden gewertet. Im Elfmeterschießen erzielte Tore werden nicht gewertet. In Klammern angegeben ist die jeweilige aktuelle Spielklasse der Mannschaft. Fehlt diese Angabe, so wurde die betreffende Mannschaft nur zur Saison 2021/2022, nicht jedoch zur Saison 2022/2023 zum Pflichtspielbetrieb gemeldet.

001. | 0,871 | TSV Osterholz-Tenever II (Kreisliga A HB)

002. | 0,882 | SC Vahr-Blockdiek (Landesliga)

003. | 1,333 | TSV Lesum-Burgdamm II (2. Kreisklasse)

004. | 1,342 | Brinkumer SV (Bremen-Liga)

005. | 1,353 | TSV Wulsdorf (Landesliga)

006. | 1,362 | Bremer SV (Regionalliga Nord)

007. | 1,393 | Bremerhaven United (Kreisliga A BHV)

008. | 1,419 | TuS Schwachhausen II (Bezirksliga)

009. | 1,429 | TV Eiche Horn III (2. Kreisklasse)

010. | 1,433 | SV MFandena (Kreisliga B)

010. | 1,433 | TSV Grolland (Bezirksliga)

···

130. | 4,500 | TSV Lesum-Burgdamm (Kreisliga A HB)

131. | 4,600 | SC Borgfeld III

132. | 5,156 | SV Türkspor Bremen-Nord (Landesliga)

133. | 5,167 | DJK Germania Blumenthal II (Kreisliga C)

134. | 5,188 | FC Roland Bremen (Kreisliga A HB)

135. | 5,519 | SG Aumund-Vegesack III (Kreisliga C)

136. | 5,571 | Brinkumer SV II (Kreisliga C)

137. | 5,741 | Geestemünder TV (Kreisliga A BHV)

138. | 6,286 | SG Findorff III (2. Kreisklasse)

139. | 7,684 | DJK Germania Blumenthal (Landesliga)

Top-/Flop-10: Halbjahres-Vergleich

Welche Mannschaften haben sich in puncto durchschnittliche Punkte pro Pflichtspiel im zweiten Halbjahr im Vergleich zum ersten Halbjahr verbessert oder verschlechtert? Hier seht Ihr die jeweils zehn stärksten Verbesserungen und Verschlechterungen.

In diesem Ranking wurden nur Mannschaften berücksichtigt, die in jedem Halbjahr durchgängig am Meisterschaftsspielbetrieb teilgenommen haben.

Platz | Pkt. 1. HJ | Pkt. 2. HJ | Diff. | Mannschaft (Spielklasse)

001. | 0,500 | 2,462 | +1,962 | SV Grambke-Oslebshausen II (Kreisliga C)

002. | 0,615 | 2,421 | +1,806 | FC Oberneuland (Bremen-Liga)

003. | 0,389 | 2,176 | +1,788 | SC Borgfeld (Landesliga)

004. | 0,077 | 1,692 | +1,615 | BSC Hastedt II (Kreisliga C)

005. | 0,846 | 2,400 | +1,554 | OSC Bremerhaven II (Kreisliga A BHV)

006. | 0,500 | 1,929 | +1,429 | ATSV Sebaldsbrück II (Kreisliga B)

007. | 0,250 | 1,643 | +1,393 | TV Bremen-Walle 1875 (Kreisliga A HB)

008. | 1,067 | 2,412 | +1,345 | FC Huchting (Landesliga)

009. | 0,500 | 1,813 | +1,313 | Habenhauser FV (Landesliga)

010. | 0,636 | 1,889 | +1,253 | TS Woltmershausen III (1. Kreisklasse)

···

130. | 2,133 | 1,071 | –1,062 | KSV Vatan Sport Bremen II (Kreisliga A HB)

131. | 2,769 | 1,667 | –1,103 | BTS Neustadt III (Kreisliga B)

132. | 2,056 | 0,947 | –1,108 | TuSpo Surheide (Bremen-Liga)

133. | 2,500 | 1,357 | –1,143 | FC Union 60 Bremen II (Kreisliga A HB)

134. | 1,600 | 0,231 | –1,369 | Brinkumer SV II (Kreisliga C)

135. | 2,278 | 0,867 | –1,411 | TSV Hasenbüren II (Kreisliga B)

136. | 2,429 | 0,938 | –1,491 | FC Sparta Bremerhaven (Bezirksliga)

137. | 2,783 | 1,125 | –1,658 | Bremer SV (Regionalliga Nord)

138. | 2,400 | 0,500 | –1,900 | SFL Bremerhaven II (Kreisliga A BHV)

139. | 2,818 | 0,667 | –2,152 | SV Grambke-Oslebshausen III (1. Kreisklasse)

Die Gesamt-Rangliste

In dieser Rangliste sind nun alle 139 Herrenmannschaften, die im Kalenderjahr 2022 in Bremen und Bremerhaven am Pflichtspielbetrieb teilgenommen haben, aufgelistet.

Die Mannschaften sind zunächst nach dem Punkte-Quotienten sortiert (durchschnittlich pro Pflichtspiel erreichte Punkte), anschließend nach dem Tor-Quotienten und schlussendlich nach dem Gegentor-Quotienten.

Platz | Pkt./Sp. | Tore/Sp. : Gegentore/Sp. | Mannschaft (Spielklasse)

001. | 2,633 | 4,267 : 1,433 | SV MFandena (Kreisliga B)

002. | 2,615 | 3,846 : 1,615 | SV Lemwerder II

003. | 2,542 | 5,625 : 1,917 | FUMS United (Kreisliga C)

004. | 2,500 | 7,321 : 1,393 | Bremerhaven United (Kreisliga A BHV)

005. | 2,429 | 4,286 : 1,429 | TV Eiche Horn III (2. Kreisklasse)

006. | 2,360 | 4,600 : 1,840 | TSV Imsum (Kreisliga A BHV)

007. | 2,300 | 2,800 : 2,300 | SV Lemwerder (1. Kreisklasse)

008. | 2,294 | 3,029 : 0,882 | SC Vahr-Blockdiek (Landesliga)

009. | 2,290 | 3,710 : 0,871 | TSV Osterholz-Tenever II (Kreisliga A HB)

010. | 2,212 | 3,576 : 1,515 | TuRa Bremen (Landesliga)

011. | 2,179 | 3,357 : 1,464 | BTS Neustadt III (Kreisliga B)

012. | 2,167 | 4,167 : 1,333 | TSV Lesum-Burgdamm II (2. Kreisklasse)

013. | 2,152 | 3,121 : 1,606 | ATS Buntentor (Landesliga)

014. | 2,091 | 5,000 : 1,864 | TuS Komet Arsten III (Kreisliga C)

015. | 2,083 | 3,250 : 1,833 | SV Türkspor Bremen-Nord II

016. | 2,059 | 3,235 : 1,735 | TS Woltmershausen (Bremen-Liga)

017. | 2,000 | 3,844 : 1,656 | FC Union 60 Bremen II (Kreisliga A HB)

018. | 2,000 | 3,676 : 1,811 | SV Hemelingen (Bremen-Liga)

019. | 2,000 | 3,103 : 1,655 | SV Werder Bremen IV (Kreisliga A HB)

020. | 2,000 | 2,844 : 1,438 | TV Eiche Horn (Bezirksliga)

021. | 1,971 | 2,647 : 1,353 | TSV Wulsdorf (Landesliga)

022. | 1,968 | 3,065 : 2,581 | SV Grambke-Oslebshausen (Bezirksliga)

023. | 1,968 | 2,677 : 1,419 | TuS Schwachhausen II (Bezirksliga)

024. | 1,967 | 2,900 : 1,433 | TSV Grolland (Bezirksliga)

025. | 1,936 | 2,660 : 1,362 | Bremer SV (Regionalliga Nord)

026. | 1,917 | 2,944 : 1,500 | OSC Bremerhaven (Bremen-Liga)

027. | 1,903 | 2,839 : 1,774 | SV Werder Bremen V (Kreisliga B)

028. | 1,895 | 3,316 : 2,053 | FC Riensberg II (2. Kreisklasse)

029. | 1,895 | 2,816 : 1,342 | Brinkumer SV (Bremen-Liga)

030. | 1,862 | 3,034 : 1,448 | TuS Komet Arsten II (Kreisliga A HB)

031. | 1,857 | 3,571 : 2,071 | DJK Germania Blumenthal III

032. | 1,850 | 2,950 : 2,400 | SV Grambke-Oslebshausen III (1. Kreisklasse)

033. | 1,833 | 3,100 : 1,800 | Habenhauser FV II (Kreisliga A HB)

034. | 1,833 | 2,806 : 2,111 | FC Riensberg (Kreisliga B)

035. | 1,813 | 3,125 : 1,906 | SFL Bremerhaven (Kreisliga A BHV)

036. | 1,806 | 3,548 : 2,000 | CF Victoria Bremen 05 (Kreisliga A HB)

037. | 1,800 | 2,200 : 1,514 | SG Aumund-Vegesack (Bremen-Liga)

038. | 1,788 | 1,879 : 1,455 | SV Werder Bremen (Bundesliga)

039. | 1,781 | 3,000 : 1,844 | FC Huchting (Landesliga)

040. | 1,774 | 3,290 : 2,613 | ATSV Sebaldsbrück (Bezirksliga)

041. | 1,759 | 3,483 : 2,586 | TV Bremen-Walle 1875 II (Kreisliga B)

042. | 1,750 | 2,857 : 2,536 | TS Woltmershausen II (Kreisliga B)

043. | 1,733 | 3,100 : 2,500 | TuRa Bremen II (Kreisliga A HB)

044. | 1,730 | 2,297 : 1,703 | FC Union 60 Bremen (Bremen-Liga)

045. | 1,714 | 2,810 : 2,286 | SV Grohn II (1. Kreisklasse)

046. | 1,690 | 2,345 : 1,759 | SG Findorff (Bezirksliga)

047. | 1,688 | 2,688 : 2,125 | FC Huchting II (Kreisliga B)

048. | 1,688 | 2,625 : 1,688 | FC Oberneuland (Bremen-Liga)

049. | 1,688 | 2,469 : 1,813 | TV Eiche Horn II (Kreisliga B)

050. | 1,680 | 3,040 : 2,080 | SC Vahr-Blockdiek II (Kreisliga C)

051. | 1,667 | 3,333 : 2,667 | 1. FC Burg IV (2. Kreisklasse)

052. | 1,652 | 3,435 : 2,522 | TuS Schwachhausen IV (Kreisliga C)

053. | 1,650 | 2,750 : 1,950 | ATS Buntentor IV (1. Kreisklasse)

054. | 1,636 | 2,576 : 2,333 | TSV Hasenbüren II (Kreisliga B)

055. | 1,633 | 2,867 : 2,767 | FC Sparta Bremerhaven (Bezirksliga)

056. | 1,632 | 2,342 : 2,079 | ESC Geestemünde (Bremen-Liga)

057. | 1,621 | 2,345 : 2,690 | KSV Vatan Sport Bremen II (Kreisliga A HB)

058. | 1,586 | 2,207 : 2,138 | BTS Neustadt II (Kreisliga A HB)

059. | 1,583 | 2,361 : 2,000 | TuS Schwachhausen (Bremen-Liga)

060. | 1,577 | 3,154 : 2,308 | ATS Buntentor III (Kreisliga C)

061. | 1,560 | 2,800 : 3,320 | CF Victoria Bremen 05 II (Kreisliga C)

062. | 1,556 | 3,222 : 3,333 | SFL Bremerhaven II (Kreisliga A BHV)

063. | 1,556 | 1,917 : 1,694 | KSV Vatan Sport Bremen (Bremen-Liga)

064. | 1,522 | 3,739 : 3,609 | OSC Bremerhaven II (Kreisliga A BHV)

065. | 1,486 | 2,892 : 1,622 | TuSpo Surheide (Bremen-Liga)

066. | 1,455 | 2,455 : 2,455 | 1. FC Burg (Landesliga)

067. | 1,455 | 2,303 : 1,970 | SC Weyhe (Landesliga)

068. | 1,444 | 3,667 : 2,407 | SV Grambke-Oslebshausen II (Kreisliga C)

069. | 1,440 | 2,600 : 2,800 | SC Lehe-Spaden II (Kreisliga A BHV)

070. | 1,419 | 2,387 : 2,290 | SV Hemelingen II (Bezirksliga)

071. | 1,393 | 1,643 : 1,536 | SV Werder Bremen II (Regionalliga Nord)

072. | 1,389 | 1,944 : 1,917 | BTS Neustadt (Bremen-Liga)

073. | 1,375 | 1,969 : 2,344 | SC Lehe-Spaden (Bezirksliga)

074. | 1,364 | 2,212 : 2,333 | SV Grohn (Landesliga)

075. | 1,348 | 3,130 : 4,304 | FC Oberneuland III (Kreisliga C)

076. | 1,300 | 2,200 : 2,367 | SG Aumund-Vegesack II (Bezirksliga)

077. | 1,273 | 2,727 : 2,303 | TuS Schwachhausen III (Kreisliga B)

078. | 1,273 | 2,545 : 2,788 | TSV Farge-Rekum (Bezirksliga)

079. | 1,263 | 2,684 : 3,105 | SV MFandena II (1. Kreisklasse)

080. | 1,257 | 2,257 : 3,029 | SC Borgfeld (Landesliga)

081. | 1,250 | 3,333 : 3,167 | ESC Geestemünde II (Kreisliga A BHV)

082. | 1,200 | 2,750 : 3,200 | TS Woltmershausen III (1. Kreisklasse)

083. | 1,200 | 2,333 : 3,867 | FC Huchting III (Kreisliga C)

084. | 1,194 | 2,677 : 3,226 | Bremer SV II (Kreisliga B)

085. | 1,190 | 3,619 : 3,571 | ATSV Sebaldsbrück III (1. Kreisklasse)

086. | 1,188 | 2,375 : 2,125 | ATS Buntentor II (Kreisliga B)

087. | 1,182 | 2,909 : 4,318 | 1. FC Burg III (1. Kreisklasse)

088. | 1,167 | 2,111 : 2,500 | Habenhauser FV III

089. | 1,156 | 1,875 : 2,313 | VfL 07 Bremen (Landesliga)

090. | 1,143 | 2,714 : 3,571 | Bremer SV III (2. Kreisklasse)

091. | 1,138 | 2,207 : 2,828 | SC Weyhe II (Kreisliga A HB)

092. | 1,135 | 1,622 : 2,216 | Leher Turnerschaft (Bremen-Liga)

093. | 1,125 | 3,031 : 3,094 | TSV Osterholz-Tenever (Landesliga)

094. | 1,125 | 2,563 : 3,688 | ATSV Sebaldsbrück II (Kreisliga B)

095. | 1,118 | 2,324 : 2,706 | Habenhauser FV (Landesliga)

096. | 1,100 | 3,800 : 2,700 | FC Union 60 Bremen III (Kreisliga C)

097. | 1,097 | 2,742 : 3,065 | Blumenthaler SV II (Bezirksliga)

098. | 1,091 | 2,500 : 3,136 | SC Vahr-Blockdiek III (1. Kreisklasse)

099. | 1,081 | 2,000 : 2,459 | Blumenthaler SV (Bremen-Liga)

100. | 1,080 | 2,640 : 3,840 | TuSpo Surheide II (Kreisliga A BHV)

101. | 1,074 | 2,519 : 3,815 | FC Sparta Bremerhaven II (Kreisliga A BHV)

102. | 1,071 | 2,429 : 3,929 | SFL Bremerhaven III

103. | 1,067 | 1,900 : 2,467 | SG Findorff II (Kreisliga B)

104. | 1,061 | 1,515 : 2,394 | TSV Hasenbüren (Landesliga)

105. | 1,033 | 1,700 : 2,333 | Leher Turnerschaft II (Bezirksliga)

106. | 1,000 | 2,917 : 4,250 | FC Sparta Bremerhaven III (Kreisliga A BHV)

107. | 1,000 | 2,500 : 4,167 | FC Riensberg III (2. Kreisklasse)

108. | 1,000 | 2,308 : 3,692 | TSV Wulsdorf II (Kreisliga A BHV)

109. | 1,000 | 1,824 : 2,618 | TSV Melchiorshausen (Landesliga)

110. | 1,000 | 1,639 : 2,139 | TuS Komet Arsten (Bremen-Liga)

111. | 0,964 | 2,393 : 5,571 | Brinkumer SV II (Kreisliga C)

112. | 0,950 | 2,750 : 3,700 | TSV Osterholz-Tenever III (2. Kreisklasse)

113. | 0,903 | 1,806 : 3,290 | SV Eintracht Aumund (Bezirksliga)

114. | 0,900 | 2,467 : 4,400 | TV Bremen-Walle 1875 (Kreisliga A HB)

115. | 0,900 | 1,600 : 4,400 | TSV Imsum II (Kreisliga A BHV)

116. | 0,886 | 1,600 : 3,629 | BSC Hastedt (Landesliga)

117. | 0,885 | 1,769 : 3,577 | BSC Hastedt II (Kreisliga C)

118. | 0,862 | 2,069 : 3,517 | VfL 07 Bremen II (Kreisliga A HB)

119. | 0,857 | 2,000 : 4,500 | TSV Lesum-Burgdamm (Kreisliga A HB)

120. | 0,852 | 2,407 : 3,741 | TuRa Bremen III (Kreisliga C)

121. | 0,833 | 2,417 : 3,500 | SV Eintracht Aumund II

122. | 0,813 | 2,031 : 3,469 | TSV Grolland II (Kreisliga B)

123. | 0,789 | 1,526 : 3,000 | SG Marßel (Kreisliga A HB)

124. | 0,778 | 2,704 : 5,519 | SG Aumund-Vegesack III (Kreisliga C)

125. | 0,774 | 1,806 : 3,129 | SC Borgfeld II (Bezirksliga)

126. | 0,774 | 1,613 : 3,516 | 1. FC Burg II (Kreisliga B)

127. | 0,697 | 1,455 : 2,879 | SV Werder Bremen III (Bremen-Liga)

128. | 0,684 | 2,368 : 4,053 | TuS Komet Arsten IV (2. Kreisklasse)

129. | 0,633 | 1,933 : 5,167 | DJK Germania Blumenthal II (Kreisliga C)

130. | 0,593 | 1,333 : 5,741 | Geestemünder TV (Kreisliga A BHV)

131. | 0,583 | 1,667 : 4,083 | Leher Turnerschaft III (Kreisliga A BHV)

132. | 0,531 | 2,094 : 5,188 | FC Roland Bremen (Kreisliga A HB)

133. | 0,375 | 0,906 : 5,156 | SV Türkspor Bremen-Nord (Landesliga)

134. | 0,310 | 0,966 : 4,207 | TSV Melchiorshausen II (Kreisliga C)

135. | 0,300 | 1,800 : 4,600 | SC Borgfeld III

136. | 0,290 | 1,129 : 4,161 | FC Oberneuland II (Kreisliga A HB)

137. | 0,222 | 1,333 : 3,889 | ESV Blau-Weiß Bremen (1. Kreisklasse)

138. | 0,158 | 1,105 : 7,684 | DJK Germania Blumenthal (Bezirksliga)

139. | 0,000 | 0,857 : 6,286 | SG Findorff III (2. Kreisklasse)