Die große Bacher-Show: Vier Tore beim Heimsieg gegen Pullach

1. FC Penzberg vs SV Pullach, Fußball, Bezirksliga – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der FC Penzberg gewinnt deutlich gegen den SV Pullach. Torjäger Dominik Bacher zeigt es dabei allen, die ihm zuletzt fehlende Fitness andichteten.

Die Leichtigkeit des Seins beförderte den FC Penzberg zu einem 4:0-Erfolg über den SV Pullach. Wer sich gerne in der prallen Sonne aufhält und dabei nicht aufregen möchte, der war am Samstag neben dem Hauptplatz des Nonnenwaldstadions absolut richtig. „Man hat schon gemerkt, dass bei beiden Teams die Luft raus ist“, bilanziert Max Bauer. Aber: Der FC hat sein gestecktes Ziel, die englische Woche mit neun Zählern abzuschließen, ohne Abstriche erfüllen können. Die bevorstehende letzte Etappe dieser Spielzeit versieht Bauer mit einem persönlichen Wunsch: „Jetzt will auch ich meine letzten drei Spiele beim FC gewinnen.“ Mit Gegnern aus Gilching, Geiselbullach und Wolfratshausen kein Ding der Unmöglichkeit. Sofern die Penzberger die Leistung gegen Pullach zu wiederholen vermögen. Denn Bauer stempelte die Partie gegen die Isartaler als „relativ fades Spiel“ oder auch „müden Kick“ ab. Vier Torerfolge sind in derlei Kontext gleichwohl eher ungewöhnlich. „Ja, das beißt sich etwas.“

Harmloser Auftritt der Pullacher

Vielleicht nahm das Drehbuch ab einem bestimmten Zeitpunkt schlicht eine Eigendynamik an. Plätscherte das Geschehen anfangs so dahin, setzte Dominik Bacher nach starker Vorarbeit von Ugurkan Verep mit dem 1:0 ein erstes Ausrufezeichen. Gefolgt von einem sicher verwandelten Strafstoß Bachers, der auf ein Vergehen gegenüber Denis Grgic zurückzuführen war. „Ab da haben wir Lunte gerochen“, taxiert Bauer den Wendepunkt hin zu Spaßfußball. Pullach hielt sich im Hintergrund, konnte aber immerhin einen Pfostentreffer verbuchen. „Wir waren aber die bessere Mannschaft“, stellt Bauer klar.

Samir Neziri war es dann, der kurz nach Wiederanpfiff mit einem halbhohen Zuspiel durch den Strafraum das 3:0 vorbereitete – wieder ein Bacher-Tor. Der 4:0-Endstand resultierte aus einem direkt verwandelten Freistoß aus zentraler Position in die Torwartecke. Auch im zweiten Spielabschnitt war es ausnahmslos Dominik Bacher, der für die Penzberger Torerfolge sorgte. „Vier Tore sind schon ein Ausrufezeichen, Domi war unser absoluter Matchwinner.“ Bauer betonte eigens, dass es ihn für den Sindelsdorfer ganz besonders freue, weil der zuletzt immer wieder von verschiedenen Seiten kritisch beäugt, ihm ob seiner bulligen Statur sogar Übergewicht oder Unfitness angedichtet wurde. Um sich die Torjägerkrone zu schnappen, bräuchte Dominik Bacher freilich mindestens zwei weitere Fabeltage ähnlichen Ausmaßes. Aber wer weiß? Zuzutrauen ist dem FC in gewisser Weise ja alles.