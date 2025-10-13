Die größten Underdog-Erfolge in den Kreispokal-Wettbewerben

Im dachbleche24-Landespokal hat es am Wochenende so manche Underdog-Erfolge gegeben . Doch nicht nur auf der Landesebene durften unterklassige Mannschaften jubeln. Auch in den Kreispokal-Wettbewerben gab es in Sachsen-Anhalt so manche dicke Überraschung. Wir werfen einen Blick auf einige ausgewählte.

Nach dem Abstieg aus der Salzlandliga im Sommer trennen den SV Eintracht Blau-Gelb Peißen inzwischen zwei Ligen von der Landesklasse-Vertretung des SV Einheit Bernburg. Doch das war dem Kreisligisten - und in dessen Reihen allen voran Tobias Blättermann - am Sonnabend wohl herzlich egal. Dank eines Blättermann-Dreierpacks zog Peißen mit einem 3:0-Erfolg ins Viertelfinale des Salzlandpokals ein.

Kreisklasse gegen Kreisoberliga hieß es am Sonnabend im Duell zwischen dem 1. FC Romonta Amsdorf und dem SV Eintracht Kreisfeld. Im Achtelfinale des Die-Werbefabrik.de-Pokals in Mansfeld-Südharz sorgten die Amsdorfer jedoch für eine große Überraschung. Doppelpacker Sandro Franze und Willi Höhl schossen die Kreisklasse-Kicker zum 3:1-Heimerfolg über den letztjährigen Landesklassisten aus Kreisfeld.

Nach elf Minuten schien es am Sonnabend so, als würde in der Begegnung zwischen dem MTV Weferlingen und dem SC Germania Kroppenstedt alles in den erwarteten Bahnen verlaufen. Früh brachte Manuel Hoffmann die gastierende Landesklasse-Elf beim Bördeligisten in Front. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Finn Niklas Pitterling und Julien Berndt drehten die Partie vor 129 Zuschauern schon zur Pause für den Underdog. Dieser machte die größte Überraschung im Achtelfinale des Pokal des Landrates schließlich in der fünften Minute der Nachspielzeit mit dem 3:1 durch Leon Alexander Braun perfekt.

Das Altmarkpokal-Achtelfinale zwischen dem ASV Weiß-Blau Stendal und dem SV Viktoria Uenglingen bot am Samstag einen Hauch von verkehrter Welt. Nach Treffern von Christian Seidl, Carlos Matlaba, Yanick Riehn und Tresor Tamba Wadjounoue war die Begegnung schon zur Stundenmarke entschieden. Allerdings nicht wie man womöglich hätte vermuten können für die Gäste aus der Landesklasse, sondern zugunsten der Hausherren aus der Kreisliga. Den Uenglingern blieb nur noch die Ergebniskosmetik durch Christian Müller-Bollenhagen.

