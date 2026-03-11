Die größten Pokalüberraschungen der Saison 2025/26

Die Westfalenligisten SC Westfalia Herne (gegen Bezirksligist FC Castrop-Rauxel) und SV Vestia Disteln (gegen Landesligist FC Marl) mussten zuletzt überraschend die Segel streichen.
Drei-Klassen-Unterschied
SuS Bad Westernkotten (LL) - SC Wiedenbrück (RL) 3:1 (Kreispokal Lippstadt, 06.08.2025)
FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL) - TuS Ennepetal (OL) 7:6 n. E. (Kreispokal Hagen, 15.10.2025)
SC Reken (BL) - SV Schermbeck (OL) 3:2 (Kreispokal Recklinghausen, 17.09.2025)
Zonguldakspor Bickern (KLB) - SV Sodingen (LL) 5:4 n. E. (Kreispokal Herne, 26.08.2025
Zwei-Klassen-Unterschied
Sportfreunde Siegen (RL) - TuS Erndtebrück (WL) 0:1 (Westfalenpkal, 04.09.2025)
SC RW Maaslingen (WL) - SV Rödinghausen (RL) 8:7 n. E. (Westfalenpokal, 03.09.2025)
SV Lippstadt 08 (OL) - BV Bad Lippspringe (LL) 1:3 (Westfalenpokal, 13.8.2025)
FC Castrop-Rauxel (BL) - Westfalia Herne (WL) 5:3 n. E. (Kreispokal Herne, 25.02.2026)
DJK TuS Hordel (WL) - CSV SF Bochum-Linden (BL) 2:4 (Kreispokal Bochum, 20.11.2025)
Türkgücü Gütersloh (BL) - FSC Rheda (WL) 3:0 (Kreispokal Gütersloh, 05.11.2025)
RW Westönnen (BL) - SV Westfalia Soest (WL) 2:1 (Kreispokal Soest, 31.7.2025)
SG Oesterweg (KLA) - TuS Dornberg (LL) 3:1 (Kreispokal Bielefeld, 09.10.2025)
FC Finnentrop (KLA) - FC Lennestadt (WL) 2:1 (Kreispokal Olpe, 24.09.2025)
TuS Stockum (KLA) - FC Altenbochum (LL) 3:2 (Kreispokal Bochum, 16.09.2025)
SpVg Niederndorf (KLA) - TSV Weißtal (LL) 2:1 (Kreispokal Siegen, 27.08.2025)
1. FC Mecklenbeck (KLA) - SC Greven 09 (BL) 3:1 (Kreispokal Münster, 09.10.2025)
VfJ Lippborg (KLB) - SC Lippetal (BL) 4:3 n. E. (Kreispokal Soest, 26.02.2026)
FC Gleidorf Holthausen (KLB) - VfB Marsberg (BL) 1:0 (Kreispokal HSK, 1.8.2025)
DJK Sportfreunde Datteln (KLB) - VfB Waltrop (BL) 3:0 (Kreispokal Recklinghausen, 3.8.2025)
TuS Hücker Aschen (KLB) - SC Bünde (BL) 7:5 n. E. (Kreispokal Herford, 14.08.2025)
SG Tudorf/Alfen (KLB) - FC Dahl/Dörenhagen (BL) 2:0 (Kreispokal Paderborn, 28.08.2025)
SV Bergheim (KLB) - VfR Borgentreich (BL) 2:1 (Kreispokal Höxter, 27.08.2025)
SG Druffel (KLB) - Viktoria Rietberg (BL) 2:1 (Kreispokal Gütersloh, 10.09.2025)
Concordia Hagen (KLB) - SC Berchum-Garenfeld (BL) 2:1 (Kreispokal Hagen, 16.09.2025)
BSC Rheda (KLB) - SV Spexard (BL) 2:0 (Kreispokal Gütersloh, 01.10.2025)
DJK SF Datteln (KLB) - SV Hochlar (BL) 2:1 (Kreispokal Recklinghausen, 29.10.2025)
Ein-Klassen-Unterschied
BSV Schüren (WL) - RW Ahlen (OL) 2:1 (Westfalenpokal, 13.08.2025)
Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel (OL) 2:0 (Westfalenpokal, 13.08.2025)
FC Marl (LL) - SV Vestia Disteln (WL) 5:4 n. E. (Kreispokal Recklinghausen, 05.03.2026)
Werner SC (LL) - FC Nordkirchen (WL) 3:2 (Kreispokal Münster, 05.11.2025)
FC Lübbecke (LL) - FC Preußen Espelkamp (WL) 2:1 (Kreispokal Lübbecke, 03.10.2025)
Werner SC (LL) - Westfalia Kinderhaus (WL) 3:2 (Kreispokal Münster, 11.09.2025)
SV RW Deuten (LL) - GW Nottuln (WL) 3:1 (Westfalenpokal, 03.08.2025)
Eving Selimiye Spor (BL) - Hombrucher SV (LL) 3:2 (Kreispokal Dortmund, 03.12.2025)
Westfalia Huckarde (BL) - TuS Hannibal (LL) 4:0 (Kreispokal Dortmund, 04.12.2025)
Borghorster FC (BL) - SuS Burgsteinfurt (LL) 3:1 (Kreispokal Steinfurt, 22.11.2025)
SG Serkenrode/Fretter (BL) - SV 04 Attendorn (LL) 11:10 n. E. (Kreispokal Olpe, 27.11.2025)
SV Hüsten 09 (BL) - SC Neheim (LL) 3:2 (Kreispokal Arnsberg, 12.11.2025)
Erler SV (BL) - YEG Hassel (LL) 7:6 n. E. (Kreispokal Gelsenkirchen, 29.10.2025)
SG Massen (BL) - VfL Kamen (LL) 4:1 (Kreispokal Unna/Hamm, 22.10.2025)
SC Borchen (BL) - Delbrücker SC (LL) 4:1 n. E. (Kreispokal Paderborn, 02.10.2025)
BC Eslohe (BL) - RW Erlinghausen (LL) 3:1 (Kreispokal Hochsauerlandkreis, 17.09.2025)
SuS Westenholz (BL) - Hövelhofer SV (LL) 6:4 n. E. (Kreispokal Paderborn, 17.09.2025)
VSV Wenden (BL) - SpVg Olpe (LL) 2:0 (Kreispokal Olpe, 28.08.2025)
SG Massen (BL) - Hammer SpVg (LL) 6:0 (Kreispokal Unna/Hamm, 03.08.2025)
TuS Bad Driburg (BL) - 1. FC Nieheim (LL) 1:0 (Kreispokal Höxter, 01.08.2025)
SC RW Nienborg (KLA) - SV Gescher (BL) 7:4 n. E. (Kreispokal Ahaus/Coesfeld, 27.07.2025)
Bünder SV (KLA) - SV Oetinghausen (BL) 3:1 (Kreispokal Herford, 03.08.2025)
Polonia Lüdenscheid (KLA) - VfB Altena (BL) 5:3 (Kreispokal Lüdenscheid, 07.08.2025)
EMS Westbevern (KLA) - SG Sendenhorst (BL) 6:4 n. E. (Kreispokal Münster, 13.08.2025)
SV BW Beelen (KLA) - SV Herbern (BL) 6:5 n. E. (Kreispokal Münster, 14.08.2025)
TuS Gehlenbeck (KLA) - BSC Blasheim (BL) 5:4 (Kreispokal Lübbecke, 14.08.2025)
SV GS Hohenholte (KLA) - TSV Handorf (BL) 2:1 (Kreispokal Münster, 19.08.2025)
VfB Habinghorst (KLA) - SpVg BG Schwerin (BL) 3:2 (Kreispokal Herne, 20.08.2025)
SV Gadderbaum (KLA) - VfR Wellensiek (BL) 8:7 n. E. (Kreispokal Bielefeld, 27.8.2025)
SG Holzen/Eisborn (KLA) - TuRa Freienohl (BL) 2:0 (Kreispokal Hochsauerland, 27.08.2025)
FC Finnentrop (KLA) - RW Hünsborn (BL) 6:1 (Kreispokal Olpe, 28.8.2025)
FC Langenei/Kickenbach (KLA) - FSV Gerlingen (BL) 1:0 (Kreispokal Olpe, 28.8.2025)
Eintracht Werne (KLA) - SVE Heessen (BL) 7:5 n. E. (Kreispokal Unna/Hamm, 04.09.2025)
SG Telgte (KLA) - VfL Wolbeck 6:5 n. E. (Kreispokal Münster, 11.09.2025)
VfB Altstätte (KLA) - DJK Eintracht Coesfeld (BL) 3:1 (Kreispokal Ahaus/Coesfeld, 11.09.2025)
Concordia Flaesheim (KLA) - BVH Dorsten (BL) 3:1 (Kreispokal Recklinghausen, 10.09.2025)
SC Halen (KLA) -Teuto Riesenbeck (BL) 6:1 (Kreispokal Tecklenburg, 10.09.2025)
BV Werther (KLA) - SC Hicret Bielefeld (BL) 5:4 n. E. (Kreispokal Bielefeld, 16.09.2025)
VfB Schwelm (KLA) - FC Wetter (BL) 2:0 (Kreispokal Hagen, 17.09.2025)
TuS Recke (KLA) - TuS Graf Kobbo Tecklenburg (BL) 2:1 (Kreispokal Tecklenburg, 17.09.2025)
Tur Abdin Gütersloh (KLA) - RW Mastholte (BL) 2:1 (Kreispokal Gütersloh, 18.09.2025)
Hützemerter SV (KLA) - SV Heggen (BL) 2:0 (Kreispokal Olpe, 25.09.2025)
SF Sölderholz (KLA) - Mengede 08/20 (BL) 3:0 (Kreispokal Dortmund, 09.10.2025)
SF Sümmern (KLA) - Geisecker SV (BL) 1:0 (Kreispokal Iserlohn, 09.10.2025)
FV Ihmert/Bredenbruch (KLA) - ASSV Letmathe (BL) 21:20 n. E. (Kreispokal Iserlohn, 09.10.2025)
RW Vellern (KLA) - SpVgg Oelde (BL) 3:0 (Kreispokal Beckum 16.10.2025)
SW Eppendorf (KLA) - SW Wattenscheid 08 (BL) 3:2 (Kreispokal Bochum, 16.10.2025)
SSV Hagen (KLA) - FSV Gevelsberg (BL) 5:4 n. E. (Kreispokal Hagen, 16.10.2025)
DJK Ruhrtal Witten (KLA) - TuS Heven (BL) 10:9 n. E. (Kreispokal Bochum, 23.10.2025)
FC Neuruhrort (KLA) - Türkiyemspor Bochum (BL) 5:3 n. E. (Kreispokal Bochum, 22.10.2025)
TuS Petershagen/Ovenstädt (KLA) - SV Eidinghausen/Werste (BL) 3:2 (Kreispokal Minden, 22.10.2025)
SSV Elspe (KLA) - FC Altenhof (BL) 4:1 (Kreispokal Olpe, 30.10.2025)
Teutonia SuS Waltrop (KLA) - TuS Haltern (BL) 1:0 (Kreispokal Recklinghausen, 30.10.2025)
Adler Ellinghorst (KLA) - VfB Kirchhellen (BL) 1:0 (Kreispokal Gelsenkirchen, 29.10.2025)
SuS Niederschelden (KLA) - SG Mudersbach/Brachbach (BL) 5:3 n. E. (Kreispokal Siegen-Wittgenstein, 29.10.2025)
SSV Sohlbach/Buchen (KLA) - SV Setzen (BL) 6:5 n. E. (Kreispokal Siegen-Wittgenstein, 29.10.2025)
VfB Günnigfeld (KLA) - SC Weitmar 45 (BL) 4:2 (Kreispokal Bochum 06.11.2025)
DJK Ruhrtal Witten (KLA) - SV Herbede (BL) 4:2 (Kreispokal Bochum, 27.11.2025)