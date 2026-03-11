 2026-03-10T10:11:42.421Z

Allgemeines

Die größten Pokalüberraschungen der Saison 2025/26

Die Pokalwettbewerbe in Westfalen gehen in die Endphase.

von red · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser
Der FC Castrop-Rauxel strebt in die Landesliga und steht überraschend im Halbfinale des Kreispokals Herne.
Der FC Castrop-Rauxel strebt in die Landesliga und steht überraschend im Halbfinale des Kreispokals Herne. – Foto: Mario Sachsenweger

Die Westfalenligisten SC Westfalia Herne (gegen Bezirksligist FC Castrop-Rauxel) und SV Vestia Disteln (gegen Landesligist FC Marl) mussten zuletzt überraschend die Segel streichen.

FuPa Westfalen gibt euch einen Überblick, welche überkreislichen Mannschaften sich in der laufenden Saison nicht mit Ruhm bekleckert haben und welche Außenseiter feiern durften:

Drei-Klassen-Unterschied

SuS Bad Westernkotten (LL) - SC Wiedenbrück (RL) 3:1 (Kreispokal Lippstadt, 06.08.2025)

FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL) - TuS Ennepetal (OL) 7:6 n. E. (Kreispokal Hagen, 15.10.2025)

SC Reken (BL) - SV Schermbeck (OL) 3:2 (Kreispokal Recklinghausen, 17.09.2025)

Zonguldakspor Bickern (KLB) - SV Sodingen (LL) 5:4 n. E. (Kreispokal Herne, 26.08.2025

Zwei-Klassen-Unterschied

Sportfreunde Siegen (RL) - TuS Erndtebrück (WL) 0:1 (Westfalenpkal, 04.09.2025)

SC RW Maaslingen (WL) - SV Rödinghausen (RL) 8:7 n. E. (Westfalenpokal, 03.09.2025)

SV Lippstadt 08 (OL) - BV Bad Lippspringe (LL) 1:3 (Westfalenpokal, 13.8.2025)

FC Castrop-Rauxel (BL) - Westfalia Herne (WL) 5:3 n. E. (Kreispokal Herne, 25.02.2026)

DJK TuS Hordel (WL) - CSV SF Bochum-Linden (BL) 2:4 (Kreispokal Bochum, 20.11.2025)

Türkgücü Gütersloh (BL) - FSC Rheda (WL) 3:0 (Kreispokal Gütersloh, 05.11.2025)

RW Westönnen (BL) - SV Westfalia Soest (WL) 2:1 (Kreispokal Soest, 31.7.2025)

SG Oesterweg (KLA) - TuS Dornberg (LL) 3:1 (Kreispokal Bielefeld, 09.10.2025)

FC Finnentrop (KLA) - FC Lennestadt (WL) 2:1 (Kreispokal Olpe, 24.09.2025)

TuS Stockum (KLA) - FC Altenbochum (LL) 3:2 (Kreispokal Bochum, 16.09.2025)

SpVg Niederndorf (KLA) - TSV Weißtal (LL) 2:1 (Kreispokal Siegen, 27.08.2025)

1. FC Mecklenbeck (KLA) - SC Greven 09 (BL) 3:1 (Kreispokal Münster, 09.10.2025)

VfJ Lippborg (KLB) - SC Lippetal (BL) 4:3 n. E. (Kreispokal Soest, 26.02.2026)

FC Gleidorf Holthausen (KLB) - VfB Marsberg (BL) 1:0 (Kreispokal HSK, 1.8.2025)

DJK Sportfreunde Datteln (KLB) - VfB Waltrop (BL) 3:0 (Kreispokal Recklinghausen, 3.8.2025)

TuS Hücker Aschen (KLB) - SC Bünde (BL) 7:5 n. E. (Kreispokal Herford, 14.08.2025)

SG Tudorf/Alfen (KLB) - FC Dahl/Dörenhagen (BL) 2:0 (Kreispokal Paderborn, 28.08.2025)

SV Bergheim (KLB) - VfR Borgentreich (BL) 2:1 (Kreispokal Höxter, 27.08.2025)

SG Druffel (KLB) - Viktoria Rietberg (BL) 2:1 (Kreispokal Gütersloh, 10.09.2025)

Concordia Hagen (KLB) - SC Berchum-Garenfeld (BL) 2:1 (Kreispokal Hagen, 16.09.2025)

BSC Rheda (KLB) - SV Spexard (BL) 2:0 (Kreispokal Gütersloh, 01.10.2025)

DJK SF Datteln (KLB) - SV Hochlar (BL) 2:1 (Kreispokal Recklinghausen, 29.10.2025)

Ein-Klassen-Unterschied

BSV Schüren (WL) - RW Ahlen (OL) 2:1 (Westfalenpokal, 13.08.2025)

Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel (OL) 2:0 (Westfalenpokal, 13.08.2025)

FC Marl (LL) - SV Vestia Disteln (WL) 5:4 n. E. (Kreispokal Recklinghausen, 05.03.2026)

Werner SC (LL) - FC Nordkirchen (WL) 3:2 (Kreispokal Münster, 05.11.2025)

FC Lübbecke (LL) - FC Preußen Espelkamp (WL) 2:1 (Kreispokal Lübbecke, 03.10.2025)

Werner SC (LL) - Westfalia Kinderhaus (WL) 3:2 (Kreispokal Münster, 11.09.2025)

SV RW Deuten (LL) - GW Nottuln (WL) 3:1 (Westfalenpokal, 03.08.2025)

Eving Selimiye Spor (BL) - Hombrucher SV (LL) 3:2 (Kreispokal Dortmund, 03.12.2025)

Westfalia Huckarde (BL) - TuS Hannibal (LL) 4:0 (Kreispokal Dortmund, 04.12.2025)

Borghorster FC (BL) - SuS Burgsteinfurt (LL) 3:1 (Kreispokal Steinfurt, 22.11.2025)

SG Serkenrode/Fretter (BL) - SV 04 Attendorn (LL) 11:10 n. E. (Kreispokal Olpe, 27.11.2025)

SV Hüsten 09 (BL) - SC Neheim (LL) 3:2 (Kreispokal Arnsberg, 12.11.2025)

Erler SV (BL) - YEG Hassel (LL) 7:6 n. E. (Kreispokal Gelsenkirchen, 29.10.2025)

SG Massen (BL) - VfL Kamen (LL) 4:1 (Kreispokal Unna/Hamm, 22.10.2025)

SC Borchen (BL) - Delbrücker SC (LL) 4:1 n. E. (Kreispokal Paderborn, 02.10.2025)

BC Eslohe (BL) - RW Erlinghausen (LL) 3:1 (Kreispokal Hochsauerlandkreis, 17.09.2025)

SuS Westenholz (BL) - Hövelhofer SV (LL) 6:4 n. E. (Kreispokal Paderborn, 17.09.2025)

VSV Wenden (BL) - SpVg Olpe (LL) 2:0 (Kreispokal Olpe, 28.08.2025)

SG Massen (BL) - Hammer SpVg (LL) 6:0 (Kreispokal Unna/Hamm, 03.08.2025)

TuS Bad Driburg (BL) - 1. FC Nieheim (LL) 1:0 (Kreispokal Höxter, 01.08.2025)

SC RW Nienborg (KLA) - SV Gescher (BL) 7:4 n. E. (Kreispokal Ahaus/Coesfeld, 27.07.2025)

Bünder SV (KLA) - SV Oetinghausen (BL) 3:1 (Kreispokal Herford, 03.08.2025)

Polonia Lüdenscheid (KLA) - VfB Altena (BL) 5:3 (Kreispokal Lüdenscheid, 07.08.2025)

EMS Westbevern (KLA) - SG Sendenhorst (BL) 6:4 n. E. (Kreispokal Münster, 13.08.2025)

SV BW Beelen (KLA) - SV Herbern (BL) 6:5 n. E. (Kreispokal Münster, 14.08.2025)

TuS Gehlenbeck (KLA) - BSC Blasheim (BL) 5:4 (Kreispokal Lübbecke, 14.08.2025)

SV GS Hohenholte (KLA) - TSV Handorf (BL) 2:1 (Kreispokal Münster, 19.08.2025)

VfB Habinghorst (KLA) - SpVg BG Schwerin (BL) 3:2 (Kreispokal Herne, 20.08.2025)

SV Gadderbaum (KLA) - VfR Wellensiek (BL) 8:7 n. E. (Kreispokal Bielefeld, 27.8.2025)

SG Holzen/Eisborn (KLA) - TuRa Freienohl (BL) 2:0 (Kreispokal Hochsauerland, 27.08.2025)

FC Finnentrop (KLA) - RW Hünsborn (BL) 6:1 (Kreispokal Olpe, 28.8.2025)

FC Langenei/Kickenbach (KLA) - FSV Gerlingen (BL) 1:0 (Kreispokal Olpe, 28.8.2025)

Eintracht Werne (KLA) - SVE Heessen (BL) 7:5 n. E. (Kreispokal Unna/Hamm, 04.09.2025)

SG Telgte (KLA) - VfL Wolbeck 6:5 n. E. (Kreispokal Münster, 11.09.2025)

VfB Altstätte (KLA) - DJK Eintracht Coesfeld (BL) 3:1 (Kreispokal Ahaus/Coesfeld, 11.09.2025)

Concordia Flaesheim (KLA) - BVH Dorsten (BL) 3:1 (Kreispokal Recklinghausen, 10.09.2025)

SC Halen (KLA) -Teuto Riesenbeck (BL) 6:1 (Kreispokal Tecklenburg, 10.09.2025)

BV Werther (KLA) - SC Hicret Bielefeld (BL) 5:4 n. E. (Kreispokal Bielefeld, 16.09.2025)

VfB Schwelm (KLA) - FC Wetter (BL) 2:0 (Kreispokal Hagen, 17.09.2025)

TuS Recke (KLA) - TuS Graf Kobbo Tecklenburg (BL) 2:1 (Kreispokal Tecklenburg, 17.09.2025)

Tur Abdin Gütersloh (KLA) - RW Mastholte (BL) 2:1 (Kreispokal Gütersloh, 18.09.2025)

Hützemerter SV (KLA) - SV Heggen (BL) 2:0 (Kreispokal Olpe, 25.09.2025)

SF Sölderholz (KLA) - Mengede 08/20 (BL) 3:0 (Kreispokal Dortmund, 09.10.2025)

SF Sümmern (KLA) - Geisecker SV (BL) 1:0 (Kreispokal Iserlohn, 09.10.2025)

FV Ihmert/Bredenbruch (KLA) - ASSV Letmathe (BL) 21:20 n. E. (Kreispokal Iserlohn, 09.10.2025)

RW Vellern (KLA) - SpVgg Oelde (BL) 3:0 (Kreispokal Beckum 16.10.2025)

SW Eppendorf (KLA) - SW Wattenscheid 08 (BL) 3:2 (Kreispokal Bochum, 16.10.2025)

SSV Hagen (KLA) - FSV Gevelsberg (BL) 5:4 n. E. (Kreispokal Hagen, 16.10.2025)

DJK Ruhrtal Witten (KLA) - TuS Heven (BL) 10:9 n. E. (Kreispokal Bochum, 23.10.2025)

FC Neuruhrort (KLA) - Türkiyemspor Bochum (BL) 5:3 n. E. (Kreispokal Bochum, 22.10.2025)

TuS Petershagen/Ovenstädt (KLA) - SV Eidinghausen/Werste (BL) 3:2 (Kreispokal Minden, 22.10.2025)

SSV Elspe (KLA) - FC Altenhof (BL) 4:1 (Kreispokal Olpe, 30.10.2025)

Teutonia SuS Waltrop (KLA) - TuS Haltern (BL) 1:0 (Kreispokal Recklinghausen, 30.10.2025)

Adler Ellinghorst (KLA) - VfB Kirchhellen (BL) 1:0 (Kreispokal Gelsenkirchen, 29.10.2025)

SuS Niederschelden (KLA) - SG Mudersbach/Brachbach (BL) 5:3 n. E. (Kreispokal Siegen-Wittgenstein, 29.10.2025)

SSV Sohlbach/Buchen (KLA) - SV Setzen (BL) 6:5 n. E. (Kreispokal Siegen-Wittgenstein, 29.10.2025)

VfB Günnigfeld (KLA) - SC Weitmar 45 (BL) 4:2 (Kreispokal Bochum 06.11.2025)

DJK Ruhrtal Witten (KLA) - SV Herbede (BL) 4:2 (Kreispokal Bochum, 27.11.2025)