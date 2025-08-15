 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Landesliga-Aufsteiger BV Bad Lippspringe warf Oberligist SV Lippstadt 08 aus dem Westfalenpokal.
– Foto: Marcus Fischer

Die größten Pokalüberraschungen der Saison 2025/26

Die Pokalwettbewerbe in Westfalen sind vielfach gestartet.

Zum Saisonauftakt gab es bereits einige "Upsets".

FuPa Westfalen gibt euch einen Überblick, welche überkreislichen Mannschaften sich in der laufenden Saison nicht mit Ruhm bekleckert haben und welche Außenseiter feiern durften:

Drei-Klassen-Unterschied

SuS Bad Westernkotten (LL) - SC Wiedenbrück (RL) 3:1 (Kreispokal Lippstadt, 6.8.2025)

Zwei-Klassen-Unterschied

SV Lippstadt 08 (OL) - BV Bad Lippspringe (LL) 1:3 (Westfalenpokal, 13.8.2025)

RW Westönnen (BL) - SV Westfalia Soest (WL) 2:1 (Kreispokal Soest, 31.7.2025)

FC Gleidorf Holthausen (KLB) - VfB Marsberg (BL) 1:0 (Kreispokal HSK, 1.8.2025)

DJK Sportfreunde Datteln (KLB) - VfB Waltrop (BL) 3:0 (Kreispokal Recklinghausen, 3.8.2025)

TuS Hücker Aschen (KLB) - SC Bünde (BL) 7:5 n. E. (Kreispokal Herford, 14.08.2025)

Ein-Klassen-Unterschied

BSV Schüren (WL) - RW Ahlen (OL) 2:1 (Westfalenpokal, 13.8.2025)

Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel 2:0 (Westfalenpokal, 13.8.2025)

SV RW Deuten (LL) - GW Nottuln (WL) 3:1 (Westfalenpokal, 3.8.2025)

SG Massen (BL) - Hammer SpVg (LL) 6:0 (Kreispokal Unna/Hamm, 3.8.2025)

TuS Bad Driburg (BL) - 1. FC Nieheim (LL) 1:0 (Kreispokal Höxter, 1.8.2025)

SC RW Nienborg (KLA) - SV Gescher (BL) 7:4 n. E. (Kreispokal Ahaus/Coesfeld, 27.7.2025)

Bünder SV (KLA) - SV Oetinghausen (BL) 3:1 (Kreispokal Herford, 3.8.2025)

SV BW Beelen (KLA) - SV Herbern (BL) 6:5 n. E. (Kreispokal Münster, 14.8.2025)

TuS Gehlenbeck (KLA) - BSC Blasheim (BL) 5:4 (Kreispokal Lübbecke, 14.8.2025)

EMS Westbevern (KLA) - SG Sendenhorst (BL) 6:4 n. E. (Kreispokal Münster, 13.8.2025)

Polonia Lüdenscheid (KLA) - VfB Altena (BL) 5:3 (Kreispokal Lüdenscheid, 7.8.2025)

