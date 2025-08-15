Die größten Pokalüberraschungen der Saison 2025/26

Zum Saisonauftakt gab es bereits einige "Upsets".
Drei-Klassen-Unterschied
SuS Bad Westernkotten (LL) - SC Wiedenbrück (RL) 3:1 (Kreispokal Lippstadt, 6.8.2025)
Zwei-Klassen-Unterschied
SV Lippstadt 08 (OL) - BV Bad Lippspringe (LL) 1:3 (Westfalenpokal, 13.8.2025)
RW Westönnen (BL) - SV Westfalia Soest (WL) 2:1 (Kreispokal Soest, 31.7.2025)
FC Gleidorf Holthausen (KLB) - VfB Marsberg (BL) 1:0 (Kreispokal HSK, 1.8.2025)
DJK Sportfreunde Datteln (KLB) - VfB Waltrop (BL) 3:0 (Kreispokal Recklinghausen, 3.8.2025)
TuS Hücker Aschen (KLB) - SC Bünde (BL) 7:5 n. E. (Kreispokal Herford, 14.08.2025)
Ein-Klassen-Unterschied
BSV Schüren (WL) - RW Ahlen (OL) 2:1 (Westfalenpokal, 13.8.2025)
Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel 2:0 (Westfalenpokal, 13.8.2025)
SV RW Deuten (LL) - GW Nottuln (WL) 3:1 (Westfalenpokal, 3.8.2025)
SG Massen (BL) - Hammer SpVg (LL) 6:0 (Kreispokal Unna/Hamm, 3.8.2025)
TuS Bad Driburg (BL) - 1. FC Nieheim (LL) 1:0 (Kreispokal Höxter, 1.8.2025)
SC RW Nienborg (KLA) - SV Gescher (BL) 7:4 n. E. (Kreispokal Ahaus/Coesfeld, 27.7.2025)
Bünder SV (KLA) - SV Oetinghausen (BL) 3:1 (Kreispokal Herford, 3.8.2025)
SV BW Beelen (KLA) - SV Herbern (BL) 6:5 n. E. (Kreispokal Münster, 14.8.2025)
TuS Gehlenbeck (KLA) - BSC Blasheim (BL) 5:4 (Kreispokal Lübbecke, 14.8.2025)
EMS Westbevern (KLA) - SG Sendenhorst (BL) 6:4 n. E. (Kreispokal Münster, 13.8.2025)
Polonia Lüdenscheid (KLA) - VfB Altena (BL) 5:3 (Kreispokal Lüdenscheid, 7.8.2025)