Die größten Pokalüberraschungen der Saison 2024/25 Die Pokalwettbewerbe in Westfalen sind in vollem Gange.

Im durchaus gut besetzten Bochumer Kreispokal steht ein B-Ligist unter den letzten 16. Der SV Waldesrand Linden zog am Donnerstagabend in einem Elferkrimi gegen Bezirksligist CSV Bochum-Linden in das Achtelfinale ein.

Auch im Kreispokal Gelsenkirchen gab es eine große Überraschung. Top-Favorit und Landesliga-Tabellenführer SSV Buer schied beim A-Ligisten Eintracht Erle aus.