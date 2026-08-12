Die größten Pokalüberraschungen der noch jungen Saison

Die ersten "Außenseiter" durften aber bereits feiern!
FuPa Westfalen hat für euch eine Übersicht, welche überkreislichen Mannschaften gegen klassenniedrigere Gegner ausgeschieden sind.
Zwei-Klassen-Unterschied
FC Marl (LL) - SpVgg Erkenschwick (OL) 4:3 n. E. am 28.07.2026 (Westfalenpokal)
SV Dickenberg (KLB) - Cheruskia Laggenbeck (BL) 1:0 am 31.07.2026 (Kreispokal Tecklenburg)
Ein-Klassen-Unterschied
Kirchhörder SC (LL) - TuS Erndtebrück (WL) 5:2 am 02.08.2026 (Westfalenpokal)
Königsborner SV (LL) - VfL Kamen (WL) 5:0 am 02.08.2026 (Kreispokal Unna/Hamm)
VfB Börnig (BL) - SV Sodingen (LL) 4:1 am 11.08.2026 (Kreispokal Herne)
SG FA Herringhausen/Eickum (BL) - TuS GW Pödinghausen (LL) 4:3 am 30.07.2026 (Westfalenpokal)
BV Stift Quernheim (BL) - TuS GW Pödinghausen (LL) 2:1 am 02.08.2026 (Kreispokal Herford)
Hammer SC (KLA) - TuS Wiescherhöfen (BL) 2:1 am 02.08.2026 (Kreispokal Unna/Hamm)
Türkischer SC Hamm (KLA) - RW Unna (BL) 5:3 n. E. am 02.08.2026 (Kreispokal Unna/Hamm)
FC Remblinghausen (KLA) - TV Fredeburg (BL) 2:0 am 07.08.2026 (Kreispokal Hochsauerlandkreis)