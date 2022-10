Die größten Pokalüberraschungen der laufenden Saison Die Pokal-Wettbewerbe sind in vollem Gange und die Überraschungen bleiben weiterhin nicht aus. Am Mittwochabend gingen sogar ein Oberligist und ein Westfalenligist baden.

SV Kutenhausen/Todtenhausen (BL) - FC Kaunitz (LL) 4:3 (2:0) (Westfalenpokal)

FC Altenhof (BL) - FSV Gerlingen (LL) 3:0 (0:0) (Kreispokal Olpe)

SV Teuto Riesenbeck (BL) - Concordia Albachten (LL) 4:0 (2:0) (Westfalenpokal)

TuS GW Pödinghausen (KLA) - TuS Bruchmühlen (BL) 1:0 (1:0) (Kreispokal Herford)

Aramäer Rheda-Wiedenbrück (KLA) - RW Mastholte (BL) 3:2 (1:1) (Kreispokal Gütersloh)

SC Reckenfeld (KLA) - SV Burgsteinfurt (BL) 4:2 (3:1) (Kreispokal Steinfurt)

FC Glückauf Hüllen (KLA) - FSM Gladbeck (BL) 5:1 (2:1) (Kreispokal Gelsenkirchen)

VfL Lüerdissen (KLA) - RSV Barntrup (BL) 5:3 n. E. (1:1, 0:0) (Kreispokal Lemgo)

GW Elben (KLA) - VfR Rüblinghausen (BL) 4:2 (3:0) (Kreispokal Olpe)

RW Erkenschwick (KLA) - SF Stuckenbusch (BL) 8:7 n. E. (2:2, 1:1) (Kreispokal Recklinghausen)

TuS Germania Horstmar (KLA) - Borghorster FC (BL) 7:6 n. E. (1:1, 1:0) (Kreispokal Steinfurt)

TSG Adler Dielfen (KLA) - FC Freier Grund (BL) 5:1 (1:1) (Kreispokal Siegen)

FC Isselhorst (KLA) - SW Sende (BL) 3:2 (2:2) (Kreispokal Gütersloh)

DJK Wacker Mecklenberg (KLA) - GW Gelmer (BL) 2:1 (1:0) (Kreispokal Münster)

TuS Rumbeck (KLA) - TuRa Freienohl (BL) 3:1 (0:0) (Kreispokal Arnsberg)

TuS Medebach (KLA) - FC Ass/Wie/Wu (BL) 2:1 (1:0) (Kreispokal HSK)

DJK SpVg Mellrich (KLA) - SuS Cappel (BL) 4:3 (2:1) (Kreispokal Lippstadt)

Union Minden (KLA) - FT Dützen (BL) 9:8 n. E. (1:1, 1:0) (Kreispokal Minden)

Teutonia SuS Waltrop (KLA) - SV Lippramsdorf (BL) 1:0 (1:0) (Kreispokal Recklinghausen)

SG Laasphe/Niederlaasphe (KLA) - VfL Bad Berleburg (BL) 5:3 (3:3) (Kreispokal Siegen)

BSV West (KLA) - SG Oesterweg (BL) 5:4 n. E. (1:1, 0:0) (Kreispokal Bielefeld)

SC Roland Beckum (KLA) - SV Neubeckum (BL) 3:2 (1:1) (Kreispokal Beckum)

RW Leithe (KLA) - BV Hiltrop (BL) 1:0 (0:0) (Kreispokal Bochum)

SV Bommern (KLA) - TuS Harpen (BL) 3:1 (1:0) (Kreispokal Bochum)

TuS GW Pödinghausen (KLA) - SV Oetinghausen (BL) 7:0 (4:0) (Kreispokal Herford)

SV Bredenborn (KLA) - SV Dringenberg (BL) 6:5 n. E. (1:1, 0:0) (Kreispokal Höxter)

SC Union Bergen (KLA) - SV Phönix Bochum (BL) 4:2 (3:1) (Kreispokal Bochum)

SV Marienloh (KLA) - GW Anreppen (BL) 6:5 n. E. (1:1, 0:0) (Kreispokal Paderborn)

Hasper SV (KLA) - FC Herdecke-Ende (BL) 3:2 (2:1) (Kreispokal Hagen)

Union Minden (KLA) - FSC Eisbergen (BL) 5:2 (2:1) (Kreispokal Minden)

Besonderheiten:

SV Enger-Westerenger (KLA) - SC Herford (LL) 2:0 Wertung

Herford setzte einen nicht spielberechtigten Spieler ein, so dass der 4:1-Sieg annulliert wurde.

SC Fröndenberg-Hohenheide (KLB) - IG Bönen (WL) 3:1 (1:0) (Kreispokal Unna/Hamm)

SG Bokel (KLB) - IG Bönen (WL) 9:1 (4:0) (Westfalenpokal)

Last but not least zwei Überraschungen, jedoch nur auf dem Papier. Die finanziell schwächelnde IG Bönen trat mit einer Mischung aus 2. und 3. Mannschaft an (KLA bzw. KLD) und hat sich inzwischen auch aus der Westfalenliga zurückgezogen.