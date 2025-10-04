Ordentlich Stimmung machen werden wieder die Lindberger im Zwiesler Jahnstadion. – Foto: TSV Lindberg

Die größte Bühne der Kreisliga: »Schauma mal, was passiert« Für das Derby beim SC Zwiesel legen sich die "Lindberger Jungs", Fangruppierung des TSV Lindberg, wieder ordentlich ins Zeug

Es kribbelt schon seit Tagen bei den Fußballfreunden rund um Zwiesel im Bayerischen Wald. Das Derby gegen den TSV Lindberg am Sonntag wirft seine Schatten voraus. Ein Prestigeduell, das in dieser Ausprägung mindestens in Niederbayern einzigartig ist. Das Lokalduell - wohlgemerkt in der drittniedrigsten Spielklasse - lockte in den vergangenen Jahren im Schnitt gut 1.200 Zuschauer an. Für Kreisliga-Verhältnisse unglaubliche Zahlen! Nun steht das Derby erneut an. Und auch die Fans wappnen sich fürs Spiel der Spiele...

Es ist ja nicht so, dass die Lindberger Fußballfreunde in der bisherigen Saison noch nicht in den Genuss von prickelnden Nachbarschaftsduellen gekommen wären. Die Partien gegen Regen oder Langdorf waren Gassenhauer in der gut 2.000 Einwohner zählenden Gemeinde. Freilich, das war schon gut - aber doch nur der Vorgeschmack: "Klar, das ist eine extrem attraktive Kreisliga Straubing, aber das Derby gegen den SC, das ist das einzig wahre. Wir freuen uns extrem", lassen die "Lindberger Jungs" wissen.



Gespannt sind die "Lindberger Jungs" auch, wie sich die außergewöhnliche Frühschoppen-Anstoßzeit auf den Zuschauerzuspruch und das ganze Drumherum auswirken wird. Gespielt wird dieses Mal nämlich Sonntagvormittag um 11 Uhr. "Wäre natürlich cool, wenn die Kulisse annähernd so groß werden würde wie bei den letzten Spielen." Auch eine Choreo ist wieder geplant, aber in der Hinsicht lässt sich die Gruppierung wie immer nicht in die Karten schauen.

