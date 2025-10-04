Die größte Bühne der Kreisliga: »Schauma mal, was passiert«

Es kribbelt schon seit Tagen bei den Fußballfreunden rund um Zwiesel im Bayerischen Wald. Das Derby gegen den TSV Lindberg am Sonntag wirft seine Schatten voraus. Ein Prestigeduell, das in dieser Ausprägung mindestens in Niederbayern einzigartig ist. Das Lokalduell - wohlgemerkt in der drittniedrigsten Spielklasse - lockte in den vergangenen Jahren im Schnitt gut 1.200 Zuschauer an. Für Kreisliga-Verhältnisse unglaubliche Zahlen! Nun steht das Derby erneut an. Und auch die Fans wappnen sich fürs Spiel der Spiele...
Es ist ja nicht so, dass die Lindberger Fußballfreunde in der bisherigen Saison noch nicht in den Genuss von prickelnden Nachbarschaftsduellen gekommen wären. Die Partien gegen Regen oder Langdorf waren Gassenhauer in der gut 2.000 Einwohner zählenden Gemeinde. Freilich, das war schon gut - aber doch nur der Vorgeschmack: "Klar, das ist eine extrem attraktive Kreisliga Straubing, aber das Derby gegen den SC, das ist das einzig wahre. Wir freuen uns extrem", lassen die "Lindberger Jungs" wissen.
Gespannt sind die "Lindberger Jungs" auch, wie sich die außergewöhnliche Frühschoppen-Anstoßzeit auf den Zuschauerzuspruch und das ganze Drumherum auswirken wird. Gespielt wird dieses Mal nämlich Sonntagvormittag um 11 Uhr. "Wäre natürlich cool, wenn die Kulisse annähernd so groß werden würde wie bei den letzten Spielen." Auch eine Choreo ist wieder geplant, aber in der Hinsicht lässt sich die Gruppierung wie immer nicht in die Karten schauen.
Ungewöhnlich früh wird`s am Sonntag auch für die Fans losgehen. Die Lindberger Jungs versammeln sich vor dem Spiel in der Zwiesler Innenstadt in der "Ozz Bar" und werden sich mit diversen Getränken in Stimmung bringen. Ist wieder ein Fanmarsch geplant wie zuletzt im Mai dieses Jahres? "Explizit geplant haben wir jetzt nichts. Aber: Schauma mal, was passiert." Könnte also durchaus sein, dass sich vorm Anpfiff wieder eine größere Menschenmenge gemeinsam Richtung Jahnstadion bewegt. Und dann? "Dann werden wir stimmungstechnisch wieder alles geben und hoffen auf drei Punkte. Wobei man schon sagen muss, dass Zwiesel nach Osterhofen über den besten Kader der Liga verfügt. Wird schwer."
Aber egal wer am Sonntag die Nase vorn haben wird, ein Sieger dürfte bei so viel Herzblut und Unterstützung schon im Vorhinein feststehen: Der Kreisliga-Fußball...