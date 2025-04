Die Grenchner sichern sich gleich den ersten Sieg in der Rückrunde

2. Liga SOFV 13. Spieltag

FC Grenchen - FC Riedholz 4-1

Matchbericht:



Nach fast 6-monatiger Winterpause ging es heute mit der 2. Liga SOFV Rückrunde weiter. Die Gäste aus Riedholz nahmen den Ligabetrieb aufgrund ihrer beiden Nachtragspiele bereits vor 2 Wochen wieder auf. Bei sonnigem Wetter hat der FC Grenchen heute das erste Mal im neu renovierten Stadion Brühl und mit den neuen Trikots gespielt.



In der Partie angekommen gingen die Grenchner sofort in die Offensive und hatten bereits nach wenigen Minuten den frühen Führungstreffer auf dem Fuss. In der 10. Minute kam Amine Benmeskine, der neue FCG Flügel, zu einem Lattenschuss und Scott Mbemba verwertete den Abpraller zum frühen 1-0. Kaum wieder angepfiffen versenkte Amine Benmeskine den Ball in die obere rechte Ecke des Riedholzer Kastens. Von den Gästen war bis zu diesem Zeitpunkt wenig zu sehen, doch sie kamen in der 37. Minute zum Abschluss und konnten durch Mika Emch den Anschlusstreffer erzielen.

Die Hausherren liessen nicht lange auf sich warten und stellten die Führung gerade mal 4 Minuten später mit dem 3-1 wieder her. Scott Mbemba erzielte seinen zweiten Treffer des Tages. Kurz vor der Pause konnten die Grenchner noch einen vierten Treffer verzeichnen, doch dieser war aufgrund von Offside ungültig.

In der 2. Hälfte war bis auf ein paar Ausnahmen weniger los. Die Gäste kamen weiterhin nur selten halbwegs gefährlich auf das Tor von Colin Bähler zu. Nach 59 Minuten kamen die Uhrenstädter durch den Rückkehrer Erblin Shaqiri zu einem Eckball. Die 220 Zuschauenden im Stadion Brühl erwarteten eigentlich eine gute Flanke, doch Erblin Shaqiri drehte den Eckball direkt ins Tor. Unglaublich!

Das Spiel blieb auch nach dem 4-1 sehr fair und es gab nur wenige Unterbrechungen.

In der Schlussphase hatte der eingewechselte Samuel Zayas noch eine gute Chance auf seinem Fuss, doch es blieb schlussendlich beim 4-1.



Für den FC Grenchen geht es nächsten Sonntag nach Härkingen, welche sich heute im Spitzenduell gegen Subingen auswärts mit 1-0 durchsetzen konnten.

Die Gäste aus Riedholz treffen nächsten Samstag zuhause auf den FC Biberist.