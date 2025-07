Die Glücksritter aus Pfalzdorf und das Zufallsprinzip

Es war ein rauschendes Fußballfest, das da Mitte Juni im Heribert Ramrath-Stadion gestiegen ist. Gleich zwei Mannschaften von Alemannia Pfalzdorf jubelten überschwänglich. Sie waren endlich am Ziel.

Auf dem Rasen fielen sich Spieler und Verantwortliche des Bezirksliga-Teams in die Arme, weil nach dem 2:1-Heimsieg im letzten Spiel der Entscheidungsrunde gegen den VfB Uerdingen der Klassenerhalt in der Bezirksliga unter Dach und Fach war. Und auf den Rängen gab’s Bierduschen für die Kicker des zweiten Teams, deren Aufstieg in die Kreisliga A perfekt war, weil sich die erste Mannschaft gerettet hatte.

Unverhofft kommt oft. Dieser Aufstieg war vor dem Saisonstart in die B-Liga nicht vorhersehbar. Die Mannschaft von Trainer Raphael Erps hatte zwar in den beiden Spielzeiten zuvor jeweils Platz drei erreicht. Doch der spätere Meister BV Sturm Wissel und die SG Kessel/Ho-Ha wurden höher gewettet. „Wir sind mit dem Ziel in die Saison gegangen, die Leistung der vergangenen Jahre zu bestätigen und als Team den nächsten Schritt zu machen“, sagte Erps.