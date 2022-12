Die Glückbrunner Torgarantie Dass die SG Glückbrunn Schweina in der Offensive ordentlich Power mitbringt, hat der Aufsteiger in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt.

Nicht zum ersten Mal sorgte sein Team gerade offensiv für ordentlich Furore. Diese Qualität muss bei den Glücksbrunnern aktuell zwangsläufig mit einem Namen in Verbindung gebracht werden: Moritz Dittmann. Der erst 20-Jährige war beim Sieg gegen Eisenberg an allen(!) neun Treffern beteiligt. Fünf Treffer erzielte er davon selbst. Was für ein Auftritt von Dittmann, der erst im Sommer aus Gerstungen nach Schweina wechselte. Nach 14 Einsätzen hat er bereits unverschämte 23-mal geknipst. Was für eine Quote in seiner ersten Halbserie in der Thüringenliga. „Wir waren gut auf den Platz und den Gegner eingestellt, haben unsere Stärken genutzt und in der Defensive auch unseren Job gemacht. Klar sind fünf Tore schön aber wichtig war, dass wir den Sieg geholt haben“, sagt der Torjäger zum Duell am vergangenen Wochenende. „Mit 23 Toren habe ich vor der Saison auch nicht gerechnet, schon gar nicht zur Hinrunde“, erklärt er weiter.