Die Gimbsheimer Heimstärke

Gimbsheim. Die Statistiken lügen nicht: Fußballvereine spielen in der Regel zuhause stärker. Sie profitieren vom Heimvorteil, der aus psychologischen und praktischen Faktoren resultiert. Eine Mannschaft, die sich in den letzten eineinhalb Spielzeiten als besonders heimstark präsentiert hat, ist der SV Gimbsheim. Der Landesligist ist seit Mai 2024 vor eigenem Anhang ungeschlagen, lag in der Heimbilanz in der letzten Saison sogar vor Aufsteiger Bienwald Kandel auf Platz eins, punktgleich mit Mainz-Weisenau. Zuletzt trübten zwei Heim-Remis die gute Saisonbilanz. Gegen Ingelheim soll zum Rückrundenauftakt am Sonntag (15 Uhr) wieder ein Dreier her.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Was macht den SV Gimbsheim zuhause so stark? Trainer Steven Jones nennt die Routinen vor den Spielen als einen Faktor. „Das ist immer der gleiche Ablauf, bei dem wir uns alle wohlfühlen“, umschreibt er. Zunächst trifft sich die Mannschaft im Besprechungsraum, wer möchte, isst ein Stück Kuchen, Kaffee steht bereit. Nach der Spielbesprechung geht die Mannschaft in die Kabine, ohne die Trainer. Dort sorgt Torwart Niklas Radmacher mit ausgesuchter Musik für Stimmung. Auch der Stadionsprecher und Zweite Vorsitzende Kai Christ weiß, welche Songs er einspielen muss, wenn die Schwarz-Weißen zum warm machen auf den Platz kommen. „Und dann spielen wir auf dem Kunstrasen, auf dem wir auch trainieren vor Zuschauern, die wir zum größten Teil kennen. Natürlich ist das ein Vorteil“, weiß Jones.
Auch die Psyche spielt mit. Gerade weil die Mannschaft zuhause schon so lange ungeschlagen ist, glaubt sie auch an sich. Gegen Mainz-Weisenau vor drei Wochen lag Gimbsheim lange zurück, blieb aber geduldig und traf erst in der 87. Minute durch Ali Aslan zum Ausgleich. Jones: „Die Jungs wissen, dass wir Zuhause eigentlich nicht verlieren können. Das löst ein paar Prozentpunkte mehr an Leistung aus.“
Zuletzt gegen den FSV Schifferstadt – übrigens der letzte Landesligist, der in Gimbsheim dreifach punkten konnte – war Jones dann trotz erneutem Ausgleich und Punktgewinn nicht mehr zufrieden, weil mehr drin war. „Wir haben uns selbst geschlagen, sind undiszipliniert. Zu oft fallen wir in alte Muster zurück, Meckern mit dem Schiedsrichter herum, was heutzutage sofort bestraft wird.“ In Unterzahl war am Ende nicht mehr als ein 2:2 gegen den Tabellendreizehnten drin – zu wenig, wenn man den Kontakt zu Tabellenführer Büchelberg, inzwischen sieben Punkte einteilt, halten will.
Steven Jones hofft im nächsten Heimspiel am Sonntag gegen Ingelheim wieder auf mehr Disziplin und ein Erfolgserlebnis. Von den Rotweinstädtern trennte sich der SV zum Saisonauftakt 3:3, wenige Tage später setzte sich Gimbsheim an gleicher Stelle knapp im Verbandspokal durch. „Die können sehr unangenehm sein, haben einen Trainer, der sie gut einstellt. Unterschätzen werden wir Ingelheim mit Sicherheit nicht.“ Zumal der eigene Kader weiterhin recht dünn besetzt ist, vor allem im Defensivbereich gibt es Ausfälle.
Dauerbrenner Mauzinho Albino fehlt wegen eines Innenband-Risses im Knie schon seit geraumer Zeit, wurde zuletzt von Kevin Siebert auf der Sechserposition ersetzt. Der musste wegen Wadenproblemen gegen Schifferstadt ausgewechselt werden, ein Einsatz am Sonntag ist ungewiss. Mit Nico Wendling, der sich einer Operation unterziehen musste, fällt ein weiterer Abwehrspieler aus. Mathias Tillschneider steht dafür wieder zur Verfügung, wird aber noch nicht über die volle Spielzeit gehen können.