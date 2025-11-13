Kein Hexenkessel, aber bekannte Gesichter am Spielfeldrand: Der SV Gimbsheim sammelt viele seiner Zähler auf dem heimischen Kunstrasenplatz. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Die Gimbsheimer Heimstärke Seit Monaten gelang es in der Landesliga keinem Gäste-Team, beim SVG zu gewinnen +++ Trainer Steven Jones nennt die Gründe Verlinkte Inhalte Landesliga Ost Gimbsheim Steven Jones

Gimbsheim. Die Statistiken lügen nicht: Fußballvereine spielen in der Regel zuhause stärker. Sie profitieren vom Heimvorteil, der aus psychologischen und praktischen Faktoren resultiert. Eine Mannschaft, die sich in den letzten eineinhalb Spielzeiten als besonders heimstark präsentiert hat, ist der SV Gimbsheim. Der Landesligist ist seit Mai 2024 vor eigenem Anhang ungeschlagen, lag in der Heimbilanz in der letzten Saison sogar vor Aufsteiger Bienwald Kandel auf Platz eins, punktgleich mit Mainz-Weisenau. Zuletzt trübten zwei Heim-Remis die gute Saisonbilanz. Gegen Ingelheim soll zum Rückrundenauftakt am Sonntag (15 Uhr) wieder ein Dreier her.

Was macht den SV Gimbsheim zuhause so stark? Trainer Steven Jones nennt die Routinen vor den Spielen als einen Faktor. „Das ist immer der gleiche Ablauf, bei dem wir uns alle wohlfühlen", umschreibt er. Zunächst trifft sich die Mannschaft im Besprechungsraum, wer möchte, isst ein Stück Kuchen, Kaffee steht bereit. Nach der Spielbesprechung geht die Mannschaft in die Kabine, ohne die Trainer. Dort sorgt Torwart Niklas Radmacher mit ausgesuchter Musik für Stimmung. Auch der Stadionsprecher und Zweite Vorsitzende Kai Christ weiß, welche Songs er einspielen muss, wenn die Schwarz-Weißen zum warm machen auf den Platz kommen. „Und dann spielen wir auf dem Kunstrasen, auf dem wir auch trainieren vor Zuschauern, die wir zum größten Teil kennen. Natürlich ist das ein Vorteil", weiß Jones.

Auch die Psyche spielt mit. Gerade weil die Mannschaft zuhause schon so lange ungeschlagen ist, glaubt sie auch an sich. Gegen Mainz-Weisenau vor drei Wochen lag Gimbsheim lange zurück, blieb aber geduldig und traf erst in der 87. Minute durch Ali Aslan zum Ausgleich. Jones: „Die Jungs wissen, dass wir Zuhause eigentlich nicht verlieren können. Das löst ein paar Prozentpunkte mehr an Leistung aus.“ FSV Schifferstadt gewann letztmals ein Landesliga-Spiel in Gimbsheim