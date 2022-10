Die Vornbacher Jungspunde konnten mit den erfahrenen Passauern um Kapitän Maxi Schiller Schritt halten. – Foto: Robert Geisler

Die Gewinner des 600-Zuschauer-Topspiels sind Künzing und R'felden 16. Spieltag in der Bezirksliga Ost - Samstag: Vornbach und Passau trennen sich im Derby ohne Sieger +++ Künzing und Ruhmannsfelden schließen auf +++ Ein Waidler-Derby endet Remis, eines gewinnt Regen +++

Es war ein Fußballfest - vor beeindruckenden 600 Zuschauern im geradezu vor Tradition schreienden Dreiflüssestadion. Es war auch ein ansehnliches Derby-Topspiel zwischen "Matador" Passau und Aufsteiger Vornbach. Weil das Spiel allerdings mit einem Unentschieden endete, sind die Gewinner außerhalb des Landkreises Passau zu finden. Denn Künzing und Ruhmannsfelden können in Folge des Punktverlustes der Führungs-Duos durch Dreier Boden gutmachen...

Stefan Kurz (Sportlicher Leiter, Passau): "Die erste Halbzeit hatten wir klar im Griff und sind verdient in Führung gegangen. Leider haben wir es verpasst, nachzulegen. Nach dem Ausgleich kurz nach der Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Schlussendlich müssen wir heute mit dem Unentschieden leben, vor allem weil aktuell leider die letzte Konsequenz und Durchschlagskraft fehlt"

Daniel Seidl (Teammanager, Künzing): "Insgesamt ein wildes Spiel. Mitte der zweiten Halbzeit haben uns eigene Undiszipliniertheiten - drei Zeitstrafen - kurzzeitig in Verlegenheit gebracht. Nichtsdestotrotz war der Sieg im Großen und Ganzen verdient. Schöfweg war der erwartet unangenehme Gegner. Von dem her war es nicht der fußballerische Leckerbissen, sondern ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen."

Alois Wittenzellner (Sportlicher Leiter, Ruhmannsfelden): "Ein sehr, sehr schweres Spiel gegen tiefstehende Salzweger, die alles gegeben haben, um etwas mitzunehmen. Wir haben gleich zu Beginn der Partie zwei riesengroße Chancen zur Führung vergeben und somit uns selber das Leben schwer gemacht. Bastian Kilger hat per Elfmeter das 1:0 gemacht. Und es hat sich abgezeichnet, dass das Team gewinnt, das den ersten Treffer erzielt. Und der Erfolg ist nicht unverdient - wenn man die gesamte Spieldauer als Maßstab nimmt."

Christian Moser (Abteilungsleiter, Grainet): "In einem intensiven Derby waren wir die erste Halbzeit klar bestimmend, sind aber trotzdem mit 1:2 in Rückstand gewesen. Eigentlich sind alle davon ausgegangen, dass es mit 1:1 in die Pause geht. Nach einer Unachtsamkeit in unserer Defensive hat allerdings Perlesreut noch zugeschlagen. In Durchgang zwei waren wir wiederum einen Tick besser. Durch einen wunderbaren Freistoß von Julian Sammer gelang uns der Ausgleich. Weil Perlesreut über die gesamte Spielzeit hinweg brandgefährlich war, geht das Remis in Ordnung."

Michael Schaller (Trainer, Regen): "Wir sind gleich in der 1. Minute in Führung gegangen, sind aber dann viel zu passiv geworden und verdient in Rückstand geraten. In dieser Phase war Grafenau einfach um einiges besser. Gott sei Dank sind wir aber bereits vor der Pause wieder ins Spiel gekommen. Nach Wiederanpfiff haben meine Jungs eine wahnsinnige Reaktion gezeigt. Super 45 Minuten! Schlussendlich ein verdienter Auswärtssieg."

Albert Krenn (Spielertrainer, Hutthurm): "Ein schlechtes Spiel auf einem schlechten Rasen. Weil das tiefe Geläuf schwierig zu bespielen war, dominierten lange Bälle das Geschehen. Trotzdem hatten wir unsere Chancen, die wir aber zu kläglich vergeben. Genau aus diesem Grund befinden wir uns aber im Mittelfeld der Tabelle. Wir nehmen derartige Geschenke einfach nicht an. Unterm Strich ein gerechtfertigstes Unentschieden."