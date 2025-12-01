Die gesperrten Spieler und Trainer der Regionalliga in der Übersicht

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil
Maximilian-Christian Rossmann
Mannschaft: Kickers Offenbach
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II
Gelb / Rote Karte
Rico Wehrle
Mannschaft: Bahlinger SC
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC 08 Homburg
Paul Stegmann
Mannschaft: KSV Hessen Kassel
Noch offene Spiele: Sperre II. Mannschaft
Nächster Gegner: SV Sandhausen
5. Gelbe Karte
Maurice Springfield
Mannschaft: KSV Hessen Kassel
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Sandhausen
Fabian Rüdlin
Mannschaft: SC Freiburg II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau
Ömer Kenan Yavuz
Mannschaft: SV Eintracht-Trier
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers
Teoman Akmestanli
Mannschaft: SV Sandhausen
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: KSV Hessen Kassel
Louis Kolbe
Mannschaft: SV Sandhausen
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: KSV Hessen Kassel
Ferdinand Scholl
Mannschaft: Bahlinger SC
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC 08 Homburg
Cas Peters
Mannschaft: FSV Frankfurt
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Sonnenhof Großaspach
Ronny Marcos
Mannschaft: Kickers Offenbach
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II
10. Gelbe Karte
Keine.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger
Keine.
Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger
Andreas Schön
Mannschaft: FC-Astoria Walldorf (Cheftrainer)
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger
