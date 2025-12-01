 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Carsten Trebuth

Die gesperrten Spieler und Trainer der Regionalliga in der Übersicht

Update: Übersicht über die offenen Sperren.

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Maximilian-Christian Rossmann
Mannschaft: Kickers Offenbach
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II

Gelb / Rote Karte

Rico Wehrle
Mannschaft: Bahlinger SC
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC 08 Homburg

Paul Stegmann
Mannschaft: KSV Hessen Kassel
Noch offene Spiele: Sperre II. Mannschaft
Nächster Gegner: SV Sandhausen

5. Gelbe Karte

Maurice Springfield
Mannschaft: KSV Hessen Kassel
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Sandhausen

Fabian Rüdlin
Mannschaft: SC Freiburg II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau

Ömer Kenan Yavuz
Mannschaft: SV Eintracht-Trier
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers

Teoman Akmestanli
Mannschaft: SV Sandhausen
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: KSV Hessen Kassel

Louis Kolbe
Mannschaft: SV Sandhausen
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: KSV Hessen Kassel

Ferdinand Scholl
Mannschaft: Bahlinger SC
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC 08 Homburg

Cas Peters
Mannschaft: FSV Frankfurt
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Sonnenhof Großaspach

Ronny Marcos
Mannschaft: Kickers Offenbach
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II

10. Gelbe Karte

Keine.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Keine.

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Andreas Schön
Mannschaft: FC-Astoria Walldorf (Cheftrainer)
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger

