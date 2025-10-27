 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
– Foto: Jens Körner

Die gesperrten Spieler und Trainer der Regionalliga im Überblick

Update: Übersicht über die offenen Sperren.

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Simon Djokaj
Mannschaft: SV Stuttgarter Kickers
Noch offene Spiele: Sperre U19-Landespokal
Nächster Gegner: FC 08 Homburg

Gelb / Rote Karte

Keine.

5. Gelbe Karte

Etienne Felicien Portmann
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Sandhausen

Matthias Schmitz
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Bahlinger SC

Leon Petö
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Phil Kemper
Mannschaft: FSV Frankfurt
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau

Ahmet Ayguel
Mannschaft: FC Bayern Alzenau
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FSV Frankfurt

Mart Ristl
Mannschaft: FC 08 Homburg
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers

10. Gelbe Karte

Keine.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Fabio Audia
Mannschaft: Kickers Offenbach (Trainerassistent)
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf

Kristjan Glibo
Mannschaft: Kickers Offenbach (Cheftrainer)
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Kushtrim Lushtaku
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Murat Isik
Mannschaft: TSG Balingen Fußball (Cheftrainer)
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Bahlinger SC

