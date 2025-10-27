Die gesperrten Spieler und Trainer der Regionalliga im Überblick

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil
Simon Djokaj
Mannschaft: SV Stuttgarter Kickers
Noch offene Spiele: Sperre U19-Landespokal
Nächster Gegner: FC 08 Homburg
Gelb / Rote Karte
Keine.
5. Gelbe Karte
Etienne Felicien Portmann
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Sandhausen
Matthias Schmitz
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Bahlinger SC
Leon Petö
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Phil Kemper
Mannschaft: FSV Frankfurt
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau
Ahmet Ayguel
Mannschaft: FC Bayern Alzenau
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FSV Frankfurt
Mart Ristl
Mannschaft: FC 08 Homburg
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers
10. Gelbe Karte
Keine.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger
Fabio Audia
Mannschaft: Kickers Offenbach (Trainerassistent)
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf
Kristjan Glibo
Mannschaft: Kickers Offenbach (Cheftrainer)
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf
Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger
Kushtrim Lushtaku
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger
Murat Isik
Mannschaft: TSG Balingen Fußball (Cheftrainer)
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Bahlinger SC
