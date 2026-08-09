Trainer Oliver Schwarz – Foto: SGM/ Matthias Kloos

Im FuPa-Teamcheck spricht Oliver Schwarz, Trainer der SGM Muttensweiler/Hochdorf in der Bezirksliga Oberschwaben, über eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten, die Euphorie nach der Meisterschaft und das Ziel Klassenerhalt.

Frühe Führung, klare Verhältnisse Louis Russ brachte die SGM Muttensweiler/Hochdorf in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung. Sascha Hepp erhöhte in der 39. Minute auf 2:0 und legte in der 49. Minute das 3:0 nach. Timo Ludwig verkürzte in der 69. Minute für die TSG Achstetten auf 1:3, ehe Leo Gnandt mit Treffern in der 72. und 87. Minute den 5:1-Endstand herstellte.

Die SGM Muttensweiler/Hochdorf hat ihr erstes Pflichtspiel in der ersten Runde des Bezirkspokals Oberschwaben am Sonntag, 9. August, mit 5:1 gegen die TSG Achstetten aus der Kreisliga A3 Oberschwaben gewonnen. Damit steht der Aufsteiger in der zweiten Runde. Dort könnte es am 16. August zum Derby in Winterstettenstadt kommen, falls der SV Winterstettenstadt sein Erstrundenspiel gegen die SGM Rißtal am kommenden Dienstag gewinnt.

Eingeschränkte Vorbereitung „In Muttensweiler und Hochdorf hat man beide Sportplätze gerichtet, was die Trainingsmöglichkeiten sehr eingeschränkt hat“, sagt Oliver Schwarz gegenüber FuPa. „Hier müssen wir jetzt schauen, dass wir die nächsten zwei Wochen noch nutzen, um taktische wie spielerische Elemente einzustudieren. Aber die Jungs haben es bis jetzt sehr gut gemacht.“

Euphorie nach der Meisterschaft



Aus der Saison 2025/2026 nimmt der Trainer vor allem ein Gefühl mit, das den Aufsteiger tragen soll. „Natürlich die Euphorie der Meisterschaft und ein Team, das richtig Bock auf die Bezirksliga hat.“

Entwicklung der gesamten SGM



Eine einzelne Entwicklung stellt Oliver Schwarz nicht über die Gruppe. Der Blick geht auf den Verein und den Nachwuchs. „Die gesamte SGM hat sich noch einmal weiterentwickelt, was uns aber auch die Jugend weiterbringt.“

Ankommen und bestehen



Zur Zielsetzung für die neue Saison sagte Schwarz das Folgende: „Wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich wieder in der Liga ankommen, und dann werden wir alles dafür tun, um den Klassenerhalt zu schaffen.“

Sigmaringen als Favorit



Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten nennt Oliver Schwarz einen Verein besonders. „Da gibt es sicher einige Vereine, die um die Meisterschaft spielen werden, aber Sigmaringen ist für mich der Favorit auf den Titel.“

Ein Abgang, ein Zugang



Personell gibt es bei der SGM Muttensweiler/Hochdorf eine Veränderung auf beiden Seiten. „Lukas Eisele hat uns leider verlassen und ist zurück nach Schussenried. Dafür ist es uns gelungen, Noah Gnandt von Olympia Laupheim zu verpflichten.“

Mehr Tempo im Spiel



Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sieht Oliver Schwarz vor allem den Spielfluss als Maßstab. „Alles, was das Spiel schneller macht, finde ich persönlich sehr gut. Wie es dann schlussendlich bei uns umgesetzt wird, werden wir sehen.“