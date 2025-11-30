 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Tony Schulz

Die gesammelten Resultate von Sonntag in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
NOFV-Oberliga Süd
Frauen-Regionalliga Nordost

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin1. FC Union II
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
2
1
Abpfiff

Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
2
0
Abpfiff

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
3
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
4
4
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
1
0
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
1
2
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 14:00 Uhr
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
2
4
Abpfiff

Polytan-Frauen-Landespokal

Heute, 14:45 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
0
8
Abpfiff

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
2
12
Abpfiff
+Video

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
6
1

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 10:30 Uhr
SG Droyßiger SG / Spora
SG Droyßiger SG / SporaSG Droyßiger SG
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
0
4
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
4
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
4
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
1
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
3
1
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
-
-
§ Urteil

Heute, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
1
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 12:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
5
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:00 Uhr
NSG Nienburg/Staßfurt
NSG Nienburg/StaßfurtNSG Nienburg/Staßfurt
NSG Sargstedt/Germania Halberstadt II
NSG Sargstedt/Germania Halberstadt IINSG Sargstedt/Germania Halberstadt II
7
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
NSG Harz
NSG HarzNSG Harz
2
1
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Hadmersleben/Oschersleben/KroppenstedtNSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
NSG Gernrode/Quedlinburg/SuderodeNSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
0
3
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
0
4
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr
NSG Langendorf/Zorbau
NSG Langendorf/ZorbauNSG Langendorf/Zorbau
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
0
9
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TSG Wörmlitz-Böllberg
TSG Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
2
1
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
NSG Leißling/Naumburg
NSG Leißling/NaumburgNSG Leißling/Naumburg
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
9
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
7
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 13:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
JSG Mittelelbe
JSG MittelelbeJSG Mittelelbe
0
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 13:30 Uhr
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
5
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
4
2
Abpfiff

