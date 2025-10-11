 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Die gesammelten Resultate von den Ligaspielen am Sonnabend

Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zur 2. Kreisklasse auf einen Blick

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 2
Landesklasse 3

Am Wochenende stehen die Pokal-Wettbewerbe auf Kreis- und Landesebene im Fokus. Darüber hinaus rollte am Sonnabend aber auch in allerhand Ligaspielen die Kugel. Hier findet ihr alle Ergebnisse von der Verbandsliga bis zur 2. Kreisklasse.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
5
3
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 13:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
1
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
6
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
2
1
Abpfiff

Landesklasse 2

Heute, 15:00 Uhr
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
1
2
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 15:00 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
2
4
Abpfiff

Die-Werbefabrik.de-Kreisoberliga MSH

Heute, 14:00 Uhr
VfR Roßla
VfR RoßlaRoßla
SV Rohnetal Wolferstedt
SV Rohnetal WolferstedtWolferstedt
5
0
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Heute, 14:00 Uhr
SG Eintracht Mechau
SG Eintracht MechauMechau
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
-
-
§ Urteil

Kreisliga 1 - Saalekreis

Heute, 14:00 Uhr
SC Obhausen
SC ObhausenObhausen
VfL Roßbach
VfL RoßbachRoßbach
1
2
Abpfiff

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 14:00 Uhr
SG Mühlbeck I/Friedersdorf II
SG Mühlbeck I/Friedersdorf IISG Mühlbeck I/Friedersdorf II
SG Blau-Weiß Quellendorf
SG Blau-Weiß QuellendorfQuellendorf
0
3

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 14:00 Uhr
SG Wengelsdorf / Zorbau
SG Wengelsdorf / ZorbauSG Wengelsdorf II
FC ZWK Nebra
FC ZWK NebraNebra II
6
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VSG Löbitz 1971
VSG Löbitz 1971Löbitz
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Blau-Weiß Bad Kösen
SG Blau-Weiß Bad KösenBad Kösen II
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
0
4
Abpfiff

Kreisliga 2 - Burgenland

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Gelb Geußnitz
SV Blau-Gelb GeußnitzGeußnitz
FSV Grün-Gelb Osterfeld
FSV Grün-Gelb OsterfeldOsterfeld
5
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Tröglitz
TSV TröglitzTröglitz
SV Blau-Weiß Grana
SV Blau-Weiß GranaGrana
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Bornitz
SV Eintracht BornitzBornitz
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma II
0
2
Abpfiff

Kreisliga Wittenberg

Heute, 14:00 Uhr
SG Blau-Weiß Nudersdorf
SG Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf II
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
0
2
Abpfiff

Harzliga 2

Heute, 15:30 Uhr
SV Concordia Harzgerode
SV Concordia HarzgerodeHarzgerode
SC 1923 Benneckenstein
SC 1923 BenneckensteinBenneckenst.
§ Urteil

1. Kreisklasse Ost - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 14:00 Uhr
Holzweißiger SV
Holzweißiger SVHolzweißig
FSG Lok/Blau-Weiß Dessau
FSG Lok/Blau-Weiß DessauFSG Lok/Blau-Weiß Dessau II
0
2
Abpfiff

Kreisklasse 2 - Burgenland

Heute, 11:30 Uhr
SV Motor Zeitz
SV Motor ZeitzMotor Zeitz II
SG Kickers Rasberg/1. FC Zeitz III
SG Kickers Rasberg/1. FC Zeitz IIISG Kickers Rasberg/1. FC Zeitz III
1
2
Abpfiff

Harzklasse

Heute, 15:00 Uhr
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99 II
SG Dieskau / Raßnitz
SG Dieskau / RaßnitzSG Dieskau
4
3
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
3
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 11:00 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
1
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 12:30 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
0
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 13:00 Uhr
NSG Halle-Nord
NSG Halle-NordNSG Halle-Nord
JSG Nördlicher Saalekreis
JSG Nördlicher SaalekreisJSG Nördlicher Saalekreis
3
1
Abpfiff

