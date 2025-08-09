 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Daniel Wurbs

Die gesammelten Resultate vom Testspiel-Marathon in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages vom Verbandsligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

noch nicht zugeordnet
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Heute, 11:00 Uhr
TSV Ofterdingen
TSV OfterdingenOfterdingen
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
5
3
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
VfL Kalbe
VfL KalbeKalbe
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg II
6
0
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim II
3
2
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
4
1
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben II
4
5
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
Polizei SV Halle
Polizei SV HallePSV Halle II
SG Wallwitz / Nauendorf
SG Wallwitz / NauendorfSG Wallwitz II
2
4
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Borau
FSV Blau-Weiß BorauBorau II
SG Reinsdorf / W-schirmbach
SG Reinsdorf / W-schirmbachSG Reinsdorf
3
2
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
TSV Graal-Müritz 1926
TSV Graal-Müritz 1926Graal-Müritz
Post SV Stendal
Post SV StendalPost Stendal
5
5
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
3
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
5
2

Heute, 13:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
2
1

Heute, 13:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
2
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
SV Rotation Halle
SV Rotation HalleRotation
2
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FC Hertha Osternienburg
FC Hertha OsternienburgOsternienb.
ASG Vorwärts Dessau
ASG Vorwärts DessauASG Vorwärts
0
7
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
2
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln II
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben II
0
8
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg II
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker II
4
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser II
Post SV Magdeburg
Post SV MagdeburgPost MD
1
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten II
SG Gerbitz/Nienburg II/Altenburg
SG Gerbitz/Nienburg II/AltenburgSG Gerbitz/Nienburg II/Altenburg
3
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht HohenwartheSV Eintracht Hohenwarthe
SG Blau-Weiß Niegripp
SG Blau-Weiß NiegrippNiegripp II
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Schortewitz
SV Blau-Weiß SchortewitzSchortewitz
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
1
4

Heute, 14:00 Uhr
SG Traktor Schermen
SG Traktor SchermenSchermen
SG Eintracht Ebendorf
SG Eintracht EbendorfEbendorf
0
6
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
PSV Wismar
PSV WismarPSV Wismar
SV Concordia Rogätz
SV Concordia RogätzRogätz
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Arendsee
SV ArendseeArendsee
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen II
0
9
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
4
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
ESV Petersroda
ESV PetersrodaPetersroda
5
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
2
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Engersen
SG EngersenEngersen
SG Velsdorf-Mannhausen
SG Velsdorf-MannhausenVelsdorf
0
6
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
SV Tapfer 06 Leipzig
SV Tapfer 06 LeipzigSV Tapfer II
1
2

Heute, 14:00 Uhr
SG Eisdorf
SG EisdorfEisdorf
SpVgg 1931 Osterhausen
SpVgg 1931 OsterhausenOsterhausen
5
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Kreisfeld
SV Eintracht KreisfeldKreisfeld
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
3
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Grieben 47
SV Grieben 47Grieben
SG Uetz / Tangerhütte
SG Uetz / TangerhütteSG Uetz
2
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Mühlbeck I/Friedersdorf II
SG Mühlbeck I/Friedersdorf IISG Mühlbeck I/Friedersdorf II
TSG Grün-Weiß Löbejün
TSG Grün-Weiß LöbejünLöbejün
3
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
MTV Weferlingen
MTV WeferlingenWeferlingen
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Niederröblingen
SV Eintracht NiederröblingenNiederröbl.
BSC Blau-Weiß Ahlsdorf
BSC Blau-Weiß AhlsdorfAhlsdorf
0
7
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Wallwitz
SV Blau-Weiß 90 WallwitzWallwitz
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
2
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VSG Oppin
VSG OppinOppin
VfB Borussia Görzig
VfB Borussia GörzigGörzig
2
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
TSV 1893 Langeln
TSV 1893 LangelnLangeln
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
1
6
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
0
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß DessauFSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
7
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Mildensee
SV MildenseeMildensee
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Freyburg / Gleina
SG Freyburg / GleinaSG Freyburg II
SV Eintracht Bad Dürrenberg
SV Eintracht Bad DürrenbergB.Dürrenberg
2
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht 1876 Lüderitz
SV Eintracht 1876 LüderitzLüderitz
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
1
11
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Schollene
SV Blau-Weiß ScholleneSchollene
SV Hohennauen
SV HohennauenHohennauen
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Grün-Weiß Dessau
SG Grün-Weiß DessauGW Dessau
SG ABUS Dessau
SG ABUS DessauABUS Dessau
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97 II
SV Union Neuruppin 1990
SV Union Neuruppin 1990Union Neuru.
0
12
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Bebertaler SV
Bebertaler SVBebertal
SV Etingen-Rätzlingen
SV Etingen-RätzlingenEtingen
6
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Germania Wulferstedt
SG Germania WulferstedtWulferstedt
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
7
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
2
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
SV Germania Gernrode
SV Germania GernrodeGernrode
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
SG Ramsin
SG RamsinRamsin
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt II
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Hadmersleben
TSV HadmerslebenHadmersleben
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
3
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
3
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
MTV Beetzendorf
MTV BeetzendorfBeetzendorf
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
2
6
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Gehrden
VfL GehrdenGehrden II
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
1
6
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FFV Rodleben
1. FFV RodlebenFFV Rodleben
SV Blau-Weiß Baasdorf
SV Blau-Weiß BaasdorfBaasdorf
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg II
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSG Wörmlitz-Böllberg
TSG Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz
SV TuRa 90 Beesenstedt
SV TuRa 90 BeesenstedtBeesenstedt
3
0

Heute, 15:00 Uhr
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
SV Wacker Helbra
SV Wacker HelbraHelbra
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV 1910 Niemberg
TSV 1910 NiembergNiemberg
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig II
2
8
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Hohenmölsen
SV HohenmölsenHohenmölsen
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra II
1
7
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Roitzsch
SV RoitzschRoitzsch II
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen II
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Kretzschau
SV KretzschauKretzschau
SG Reichardtsw. / Markwerben
SG Reichardtsw. / MarkwerbenSG Reichardtsw.
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Alemania Riestedt
SV Alemania RiestedtRiestedt
SG Lengefeld/Gonnatal II
SG Lengefeld/Gonnatal IISG Lengefeld/Gonnatal II
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
BSC Blankenheim 1920
BSC Blankenheim 1920Blankenheim
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten
SSV Grün-Weiß Schadeleben
SSV Grün-Weiß SchadelebenSchadeleben
4
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Heteborner SV 98
Heteborner SV 98Heteborn
SG Schneidlingen/Cochstedt
SG Schneidlingen/CochstedtSG Schneidlingen/Cochstedt
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Eintracht Winningen
SSV Eintracht WinningenWinningen
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens II
4
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV 1920 Sargstedt
FSV 1920 SargstedtSargstedt
SV Fortuna Halberstadt
SV Fortuna HalberstadtHalberstadt
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC 1923 Benneckenstein
SC 1923 BenneckensteinBenneckenst.
SG Klinze-Ribbensdorf
SG Klinze-RibbensdorfRibbensdorf
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Stahl Blankenburg
SG Stahl BlankenburgStahl Blank.
SV Rot-Weiß Abbenrode
SV Rot-Weiß AbbenrodeAbbenrode
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben II
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Flechtinger SV
Flechtinger SVFlechtingen
SV Grün-Weiß 1926 Süplingen
SV Grün-Weiß 1926 SüplingenSüplingen
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Loburg
SV Blau-Weiß LoburgLoburg
Burger BC
Burger BCBurger BC II
2
2
Abpfiff

