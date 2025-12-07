Die gesammelten Resultate vom Sonntag in der Übersicht

 2025-12-03T05:51:34.672Z

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Landesklasse 1 SA
Landesklasse 3
Landesliga Nord
  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

2. Bundesliga

Heute, 13:30 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
0
2
Abpfiff

Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
2
1
Abpfiff

Frauen-Regionalliga Nordost

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1. FFV Erfurt
1. FFV ErfurtFFV Erfurt
3
1

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 13:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1
2
Abpfiff

Landesklasse 1

Heute, 13:00 Uhr
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
3
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
1
3
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 13:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
4
1
Abpfiff

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
FSG Irxleben/Niederndodeleben
FSG Irxleben/NiederndodelebenFSG Irxleben/Niederndodeleben
0
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
0
3
Abpfiff

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 11:30 Uhr
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas II
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
4
1
Abpfiff

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 13:00 Uhr
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC II
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
5
2
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 13:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
4
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SG Bregenstedt / Süplingen
SG Bregenstedt / SüplingenSG Bregenstedt
36
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
8
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
Preussen Magdeburg
Preussen MagdeburgMSV Preussen
13
0
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 13:00 Uhr
SG Glöthe/Hakeborn
SG Glöthe/HakebornSG Glöthe/Hakeborn
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
4
1
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 13:00 Uhr
ESG Halle
ESG HalleESG Halle
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
0
1
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 10:30 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SG Droyßiger SG / Spora
SG Droyßiger SG / SporaSG Droyßiger SG
2
3
Abpfiff

Heute, 10:30 Uhr
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
3
5
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
5
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
SG Grün-Weiß Döschwitz
SG Grün-Weiß DöschwitzDöschwitz
1
3
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
5
0
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
1
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
TSG Wörmlitz-Böllberg
TSG Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz
1
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
2
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 14:00 Uhr
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
2
1
Abpfiff

