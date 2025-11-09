 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Verein

Die gesammelten Resultate vom Sonntag in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Süd
NOFV-Oberliga Süd
Landesliga Nord
Landesliga Süd
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

2. Bundesliga

Heute, 13:30 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn
0
1
Abpfiff

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
SC Freital
SC FreitalSC Freital
0
1
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
2
3

Heute, 13:30 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
2
1
Abpfiff

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
2
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
3
3
Abpfiff

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
8
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
0
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
Wernigeröder REDS
Wernigeröder REDSWernigeröder REDS
4
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
FSG Irxleben/Niederndodeleben
FSG Irxleben/NiederndodelebenFSG Irxleben/Niederndodeleben
4
4
Abpfiff

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 11:30 Uhr
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas II
SV Eintracht Walsleben
SV Eintracht WalslebenWalsleben
0
7
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
SG Kemberg / Eutzsch
SG Kemberg / EutzschSG Kemberg
8
1
Abpfiff

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC II
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern
2
0
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 12:00 Uhr
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
0
7
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
Preussen Magdeburg
Preussen MagdeburgMSV Preussen
6
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
0
3
Abpfiff

Sa., 15.11.2025, 10:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
10:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Bregenstedt / Süplingen
SG Bregenstedt / SüplingenSG Bregenstedt
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
0
10
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
5
0

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 12:00 Uhr
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
SV Rot-Schwarz Edlau
SV Rot-Schwarz EdlauEdlau
2
6
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Glöthe/Hakeborn
SG Glöthe/HakebornSG Glöthe/Hakeborn
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
2
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Maasdorf
SV Germania MaasdorfMaasdorf
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
1
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Bebitz 1927
TuS Bebitz 1927Bebitz
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
9
0
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
ESG Halle
ESG HalleESG Halle
ESV Merseburg
ESV MerseburgESVMerseburg
0
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Großkugel
SG GroßkugelGroßkugel
FSG Wolferode/Siebigerode
FSG Wolferode/SiebigerodeFSG Wolferode/Siebigerode
0
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
0
1
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 10:30 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
0
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
6
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Droyßiger SG / Spora
SG Droyßiger SG / SporaSG Droyßiger SG
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
7
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG SV Löbichau / Motor A'burg
SG SV Löbichau / Motor A'burgSG SV Löbichau
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
6
1
Abpfiff

A-Junioren-Landespokal

Heute, 11:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1
2
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
2
3
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
NSG Wernigerode
NSG WernigerodeNSG Wernigerode
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
2
6
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
3
0
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 13:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
0
4
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 13:30 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Hadmersleben/Oschersleben/KroppenstedtNSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
3
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 12:00 Uhr
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
Nachwuchs FC Landsberg
Nachwuchs FC LandsbergNFCLandsberg
3
4
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 12:00 Uhr
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
NSG Leuna/Wengelsdorf
NSG Leuna/WengelsdorfNSG Leuna/Wengelsdorf
5
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Sa., 07.02.2026, 11:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
11:00

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 16:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
0
2

A-Junioren-Stadtpokal - Magdeburg

So., 02.11.2025, 13:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
5
5
Abpfiff

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 09.11.2025, 17:30 Uhr
Kevin GehringAutor