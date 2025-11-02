 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Charlott Ziehm

Die gesammelten Resultate vom Sonntag in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Landesklasse 1 SA
Landesliga Nord
Landesliga Süd
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

2. Bundesliga

Heute, 13:30 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
2
0
Abpfiff

Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
1
0
Abpfiff

Frauen-Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena II
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1
2
Abpfiff

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
4
1
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
3
1
Abpfiff

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
2
2
Abpfiff

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 12:00 Uhr
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
0
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
4
0

Heute, 14:00 Uhr
FSG Irxleben/Niederndodeleben
FSG Irxleben/NiederndodelebenFSG Irxleben/Niederndodeleben
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
Abgesagt

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 11:30 Uhr
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas II
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
3
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
8
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SG Kemberg / Eutzsch
SG Kemberg / EutzschSG Kemberg
7
1
Abpfiff

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC II
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
1
1
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 11:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
0
5
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Preussen Magdeburg
Preussen MagdeburgMSV Preussen
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
0
12
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
7
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Bregenstedt / Süplingen
SG Bregenstedt / SüplingenSG Bregenstedt
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
1
28
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
1
5
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 11:00 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
SV Germania Maasdorf
SV Germania MaasdorfMaasdorf
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Schwarz Edlau
SV Rot-Schwarz EdlauEdlau
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
17
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG ABUS Dessau
SG ABUS DessauABUS Dessau
SG Glöthe/Hakeborn
SG Glöthe/HakebornSG Glöthe/Hakeborn
6
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
TuS Bebitz 1927
TuS Bebitz 1927Bebitz
0
8
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 11:00 Uhr
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
SG Großkugel
SG GroßkugelGroßkugel
5
1
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern II
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
0
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
ESG Halle
ESG HalleESG Halle
2
7
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
ESV Merseburg
ESV MerseburgESVMerseburg
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
4
1
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 10:00 Uhr
SG Grün-Weiß Döschwitz
SG Grün-Weiß DöschwitzDöschwitz
SG SV Löbichau / Motor A'burg
SG SV Löbichau / Motor A'burgSG SV Löbichau
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
1
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Droyßiger SG / Spora
SG Droyßiger SG / SporaSG Droyßiger SG
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
2
3
Abpfiff

A-Junoren-Verbandsliga

Heute, 12:45 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
1
1

Heute, 13:00 Uhr
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
4
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
5
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
6
2
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
3
6
Abpfiff

A-Junoren-Landesliga 1

A-Junoren-Landesliga 2

Heute, 11:30 Uhr
NSG Sargstedt/Germania Halberstadt II
NSG Sargstedt/Germania Halberstadt IINSG Sargstedt/Germania Halberstadt II
NSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
NSG Gernrode/Quedlinburg/SuderodeNSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
1
7
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
NSG Wernigerode
NSG WernigerodeNSG Wernigerode
NSG Nienburg/Staßfurt
NSG Nienburg/StaßfurtNSG Nienburg/Staßfurt
3
1

A-Junoren-Landesliga 3

Heute, 12:00 Uhr
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
5
1
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
Nachwuchs FC Landsberg
Nachwuchs FC LandsbergNFCLandsberg
2
5
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
4
1
Abpfiff

A-Junoren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
2
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
NSG Leuna/Wengelsdorf
NSG Leuna/WengelsdorfNSG Leuna/Wengelsdorf
NSG Leißling/Naumburg
NSG Leißling/NaumburgNSG Leißling/Naumburg
2
5
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TSG Wörmlitz-Böllberg
TSG Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz
NSG Langendorf/Zorbau
NSG Langendorf/ZorbauNSG Langendorf/Zorbau
10
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
1
8
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
2
0
Abpfiff

A-Junoren-Landesliga 5

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
NSG Schönebeck/Eggersdorf
NSG Schönebeck/EggersdorfNSG Schönebeck/Eggersdorf
2
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
JSG Mittelelbe
JSG MittelelbeJSG Mittelelbe
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
5
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
NSG Preussen Magdeburg
NSG Preussen MagdeburgNSG Preussen Magdeburg
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
0
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
1
0
Abpfiff

A-Junoren-Landesliga 5

Heute, 11:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
8
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
JSG Nördlicher Saalekreis
JSG Nördlicher SaalekreisJSG Nördlicher Saalekreis
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
1
0
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
5
6
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
NSG Halle-Nord
NSG Halle-NordNSG Halle-Nord
2
1
Abpfiff

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 02.11.2025, 17:00 Uhr
Kevin GehringAutor