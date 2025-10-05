 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Sonntag in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene aufwärts auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
NOFV-Oberliga Süd
Landesklasse 1 SA
2. Bundesliga

Heute, 13:30 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
SV 07 Elversberg
SV 07 ElversbergSV 07 Elversberg
0
4
Abpfiff

Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
0
2
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
4
1

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
4
1

Heute, 14:00 Uhr
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
4
2

Heute, 14:00 Uhr
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
Burger BC
Burger BCBurger BC
0
5

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
3
0
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 14:00 Uhr
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
0
4
Abpfiff

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
5
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
FSG Irxleben/Niederndodeleben
FSG Irxleben/NiederndodelebenFSG Irxleben/Niederndodeleben
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
Wernigeröder REDS
Wernigeröder REDSWernigeröder REDS
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
5
1
Abpfiff

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 12:00 Uhr
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas II
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
1
7
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
1
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Walsleben
SV Eintracht WalslebenWalsleben
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
9
0
Abpfiff

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
1
2
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
4
11
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
9
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
13
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Bregenstedt / Süplingen
SG Bregenstedt / SüplingenSG Bregenstedt
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
0
29
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Preussen Magdeburg
Preussen MagdeburgMSV Preussen
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
2
1
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
SG Glöthe/Hakeborn
SG Glöthe/HakebornSG Glöthe/Hakeborn
TuS Bebitz 1927
TuS Bebitz 1927Bebitz
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Maasdorf
SV Germania MaasdorfMaasdorf
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
4
2

Heute, 14:00 Uhr
SG ABUS Dessau
SG ABUS DessauABUS Dessau
SV Rot-Schwarz Edlau
SV Rot-Schwarz EdlauEdlau
1
3
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 11:00 Uhr
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
FSG Wolferode/Siebigerode
FSG Wolferode/SiebigerodeFSG Wolferode/Siebigerode
1
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
ESG Halle
ESG HalleESG Halle
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Großkugel
SG GroßkugelGroßkugel
ESV Merseburg
ESV MerseburgESVMerseburg
1
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern II
4
2
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 10:30 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
5
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
SG Grün-Weiß Döschwitz
SG Grün-Weiß DöschwitzDöschwitz
4
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
3
2
Abpfiff

A-Junioren-Landespokal

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
1
5
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:30 Uhr
NSG Sargstedt/Germania Halberstadt II
NSG Sargstedt/Germania Halberstadt IINSG Sargstedt/Germania Halberstadt II
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
4
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 11:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
NSG Schönebeck/Eggersdorf
NSG Schönebeck/EggersdorfNSG Schönebeck/Eggersdorf
5
0
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
JSG Mittelelbe
JSG MittelelbeJSG Mittelelbe
0
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 14:00 Uhr
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
1
1
Abpfiff

A-Junioren-Kreispokal - Saalekreis

Heute, 11:00 Uhr
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
NSG Leuna/Wengelsdorf
NSG Leuna/WengelsdorfNSG Leuna/Wengelsdorf
11
0
Abpfiff

A-Junioren-Kreispokal - Salzlandkreis

Heute, 13:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
3
4
Abpfiff

