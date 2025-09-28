 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Frank Möller

Die gesammelten Resultate vom Sonntag in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
NOFV-Oberliga Süd
Landesklasse 1 SA
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
2
1

Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
4
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 13:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
4
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
2
1

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
1
1

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
4
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
1
4
Abpfiff

Landesklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
0
0
Abpfiff

DFB-Pokal der Frauen

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV
0
3
Abpfiff

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
3
0

Heute, 14:00 Uhr
FSG Irxleben/Niederndodeleben
FSG Irxleben/NiederndodelebenFSG Irxleben/Niederndodeleben
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
1
8
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
2
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Wernigeröder REDS
Wernigeröder REDSWernigeröder REDS
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
0
2
Abpfiff

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
SG Kemberg / Eutzsch
SG Kemberg / EutzschSG Kemberg
SV Eintracht Walsleben
SV Eintracht WalslebenWalsleben
0
6
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
1
13
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas II
3
0
Abpfiff

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 11:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
1
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
1
1
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 11:00 Uhr
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
0
9
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
Preussen Magdeburg
Preussen MagdeburgMSV Preussen
4
0
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
0
7
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
SG Bregenstedt / Süplingen
SG Bregenstedt / SüplingenSG Bregenstedt
7
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
3
0
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 11:00 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
SG ABUS Dessau
SG ABUS DessauABUS Dessau
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Schwarz Edlau
SV Rot-Schwarz EdlauEdlau
SG Glöthe/Hakeborn
SG Glöthe/HakebornSG Glöthe/Hakeborn
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Bebitz 1927
TuS Bebitz 1927Bebitz
SV Germania Maasdorf
SV Germania MaasdorfMaasdorf
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
0
11
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 10:00 Uhr
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern II
ESG Halle
ESG HalleESG Halle
2
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
4
1
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 10:00 Uhr
SG Grün-Weiß Döschwitz
SG Grün-Weiß DöschwitzDöschwitz
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
2
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
7
4
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
1
9
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Droyßiger SG / Spora
SG Droyßiger SG / SporaSG Droyßiger SG
SG SV Löbichau / Motor A'burg
SG SV Löbichau / Motor A'burgSG SV Löbichau
2
4
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
3
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
2
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
2
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
1
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
7
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
1
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:00 Uhr
NSG Harz
NSG HarzNSG Harz
NSG Sargstedt/Germania Halberstadt II
NSG Sargstedt/Germania Halberstadt IINSG Sargstedt/Germania Halberstadt II
4
4
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
NSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
NSG Gernrode/Quedlinburg/SuderodeNSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
1
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
1
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 12:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
2
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
1
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
NSG Langendorf/Zorbau
NSG Langendorf/ZorbauNSG Langendorf/Zorbau
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
0
19
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TSG Wörmlitz-Böllberg
TSG Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
4
4
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
NSG Leißling/Naumburg
NSG Leißling/NaumburgNSG Leißling/Naumburg
0
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 11:00 Uhr
JSG Mittelelbe
JSG MittelelbeJSG Mittelelbe
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
0
0
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
Möckeraner Turnverein
Möckeraner TurnvereinMöckeranerTV
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
2
2
Abpfiff
+Video

Heute, 13:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
NSG Preussen Magdeburg
NSG Preussen MagdeburgNSG Preussen Magdeburg
8
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 11:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
4
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
NSG Halle-Nord
NSG Halle-NordNSG Halle-Nord
1
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
JSG Nördlicher Saalekreis
JSG Nördlicher SaalekreisJSG Nördlicher Saalekreis
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
7
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
3
2
Abpfiff

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 028.9.2025, 18:05 Uhr
Kevin GehringAutor