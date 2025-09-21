 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
– Foto: Tony Schulz

Die gesammelten Resultate vom Sonntag in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
3
1
Abpfiff

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
3
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
6
0
Abpfiff

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
1
2
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
2
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
2
2
Abpfiff

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
7
1
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
Wernigeröder REDS
Wernigeröder REDSWernigeröder REDS
8
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSG Irxleben/Niederndodeleben
FSG Irxleben/NiederndodelebenFSG Irxleben/Niederndodeleben
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
1
8
Abpfiff

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas II
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Walsleben
SV Eintracht WalslebenWalsleben
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
-
-
§ Urteil

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC II
0
7
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
5
2
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 11:00 Uhr
Preussen Magdeburg
Preussen MagdeburgMSV Preussen
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
1
1
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
3
2

Heute, 14:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
2
6
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
2
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
7
0
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 12:00 Uhr
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
TuS Bebitz 1927
TuS Bebitz 1927Bebitz
0
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Glöthe/Hakeborn
SG Glöthe/HakebornSG Glöthe/Hakeborn
SV Germania Maasdorf
SV Germania MaasdorfMaasdorf
4
1

Heute, 14:00 Uhr
SG ABUS Dessau
SG ABUS DessauABUS Dessau
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
10
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
0
5
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 12:00 Uhr
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern II
FSG Wolferode/Siebigerode
FSG Wolferode/SiebigerodeFSG Wolferode/Siebigerode
0
7
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
ESG Halle
ESG HalleESG Halle
SG Großkugel
SG GroßkugelGroßkugel
1
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
0
4
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
ESV Merseburg
ESV MerseburgESVMerseburg
0
13
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 10:00 Uhr
SG Grün-Weiß Döschwitz
SG Grün-Weiß DöschwitzDöschwitz
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
1
4
Abpfiff

Heute, 10:30 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
2
10
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG SV Löbichau / Motor A'burg
SG SV Löbichau / Motor A'burgSG SV Löbichau
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
6
2
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
7
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
3
2
Abpfiff

Heute, 13:15 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
1
5
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
1
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:00 Uhr
NSG Nienburg/Staßfurt
NSG Nienburg/StaßfurtNSG Nienburg/Staßfurt
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
3
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
NSG Harz
NSG HarzNSG Harz
3
1
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
NSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
NSG Gernrode/Quedlinburg/SuderodeNSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
6
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 11:30 Uhr
Nachwuchs FC Landsberg
Nachwuchs FC LandsbergNFCLandsberg
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
3
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
5
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr
NSG Leuna/Wengelsdorf
NSG Leuna/WengelsdorfNSG Leuna/Wengelsdorf
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
1
10
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
2
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 11:00 Uhr
JSG Mittelelbe
JSG MittelelbeJSG Mittelelbe
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
0
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
NSG Schönebeck/Eggersdorf
NSG Schönebeck/EggersdorfNSG Schönebeck/Eggersdorf
Möckeraner Turnverein
Möckeraner TurnvereinMöckeranerTV
4
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
NSG Preussen Magdeburg
NSG Preussen MagdeburgNSG Preussen Magdeburg
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
2
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
0
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 11:00 Uhr
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
JSG Nördlicher Saalekreis
JSG Nördlicher SaalekreisJSG Nördlicher Saalekreis
1
3
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
2
4
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
2
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
6
3
Abpfiff

