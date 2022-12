Die gesammelten Resultate vom Sonntag in der Übersicht Alle Ergebnisse des Tages von den Herren, Frauen und A-Junioren auf einen Blick

Nur vereinzelt konnte in Sachsen-Anhalt am Sonntag um Punkte gespielt werden. Vielerorts machten die Witterungsbedingungen der vergangenen Tage die Austragung von Partien undenkbar. Und doch: Von der Altmark bis ins Burgenland rollte das runde Leder. Die gesammelten Ergebnisse findet ihr hier in der Übersicht: