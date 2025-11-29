 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Sonnabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

2. Bundesliga

Heute, 20:30 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg
0
0

Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
3
2
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
2
0
Abpfiff

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
0
2
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
3
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
5
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
0
6
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
3
8
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
3
6

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
3
2

Heute, 14:00 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
3
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
0
2
Abpfiff

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
4
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
6
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
5
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
2
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
Abgesagt

Landesklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
5
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
4
2

Heute, 14:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
2
4
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
2
1
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
1
1
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
2
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
4
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
4
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
1
1
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 14:00 Uhr
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
SG Reußen
SG ReußenReußen
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
1
6

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
3
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
5
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
3
0
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
2
0
Abpfiff

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC II
1
4
Abpfiff

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

Heute, 13:00 Uhr
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
2
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 13:30 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
Abgesagt

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
NSG Leuna/Wengelsdorf
NSG Leuna/WengelsdorfNSG Leuna/Wengelsdorf
10
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 10:30 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
NSG Schönebeck/Eggersdorf
NSG Schönebeck/EggersdorfNSG Schönebeck/Eggersdorf
NSG Preussen Magdeburg
NSG Preussen MagdeburgNSG Preussen Magdeburg
5
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
1
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 13:00 Uhr
NSG Halle-Nord
NSG Halle-NordNSG Halle-Nord
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
JSG Nördlicher Saalekreis
JSG Nördlicher SaalekreisJSG Nördlicher Saalekreis
4
2
Abpfiff

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 029.11.2025, 20:00 Uhr
Kevin GehringAutor