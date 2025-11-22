 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Sonnabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

2. Bundesliga

Heute, 13:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
2
1
Abpfiff

Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
1
3
Abpfiff

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
SC Freital
SC FreitalSC Freital
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1
0
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
5
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
Abgesagt

Verbandsliga

Heute, 14:30 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
3
0
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
1
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 13:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
5
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
5
0

Heute, 14:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
8
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
6
3

Heute, 14:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
9
2
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
4
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
6
1

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
9
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
3
6
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
2
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
5
0
Abpfiff

Landesklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
2
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
6
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
2
0
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
2
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
4
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
6
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
4
1
Abpfiff

Heute, 16:30 Uhr
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
1
1
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
7
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
4
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
1
4
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
5
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
4
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Reußen
SG ReußenReußen
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
3
0
Abpfiff

Landesklasse 6

Heute, 13:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
6
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
0
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
1
4
Abpfiff

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 15:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
0
4
Abpfiff

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

Heute, 12:30 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC
1
4
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 12:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
5
5
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
1
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
1
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
8
1
Abpfiff

Heute, 16:30 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
3
7
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
17:00

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 13:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
0
6
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
NSG Nienburg/Staßfurt
NSG Nienburg/StaßfurtNSG Nienburg/Staßfurt
3
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
5
4
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 13:00 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
NSG Langendorf/Zorbau
NSG Langendorf/ZorbauNSG Langendorf/Zorbau
12
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 10:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
0
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 11:00 Uhr
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
0
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
JSG Nördlicher Saalekreis
JSG Nördlicher SaalekreisJSG Nördlicher Saalekreis
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
1
2
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
NSG Halle-Nord
NSG Halle-NordNSG Halle-Nord
6
0
Abpfiff

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 022.11.2025, 17:55 Uhr
Kevin GehringAutor