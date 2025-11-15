 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Sophie Lisker

Die gesammelten Resultate vom Sonnabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von den Punktspielen auf Landesebene auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 1 SA
  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Frauen-Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
4
0
Abpfiff

Verbandsliga

Heute, 13:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
2
0
+Video

Heute, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
1
2
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
0
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
4
2
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
1
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
2
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
0
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
0
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
6
1
Abpfiff

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
3
2

Landesklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
6
1
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
2
3
Abpfiff

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
7
0
Abpfiff

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 11:30 Uhr
SG Kemberg / Eutzsch
SG Kemberg / EutzschSG Kemberg
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
Abgebrochen

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
4
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
2
2
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 10:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
0
2
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
Preussen Magdeburg
Preussen MagdeburgMSV Preussen
SG Bregenstedt / Süplingen
SG Bregenstedt / SüplingenSG Bregenstedt
11
0
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
0
1
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
1
4
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
1
0
Abpfiff

Heute, 12:15 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
3
9
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
7
1
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
3
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 10:00 Uhr
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
Post SV Stendal
Post SV StendalPost Stendal
0
5
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
2
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
JSG Irxleben/ Niederndodeleben
JSG Irxleben/ NiederndodelebenJSG Irxleben/ Niederndodeleben
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
Abgesagt

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:00 Uhr
NSG Nienburg/Staßfurt
NSG Nienburg/StaßfurtNSG Nienburg/Staßfurt
NSG Harz
NSG HarzNSG Harz
4
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 12:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
4
4
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
0
0
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
Nachwuchs FC Landsberg
Nachwuchs FC LandsbergNFCLandsberg
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
Abgesagt

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
3
2
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
NSG Leuna/Wengelsdorf
NSG Leuna/WengelsdorfNSG Leuna/Wengelsdorf
5
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
4
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 09:30 Uhr
NSG Schönebeck/Eggersdorf
NSG Schönebeck/EggersdorfNSG Schönebeck/Eggersdorf
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
1
8
Abpfiff

Heute, 10:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
7
0
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
Möckeraner Turnverein
Möckeraner TurnvereinMöckeranerTV
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
0
6
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 13:00 Uhr
NSG Halle-Nord
NSG Halle-NordNSG Halle-Nord
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
4
5
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
JSG Nördlicher Saalekreis
JSG Nördlicher SaalekreisJSG Nördlicher Saalekreis
2
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
1
0
Abpfiff

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 015.11.2025, 17:30 Uhr
Kevin GehringAutor